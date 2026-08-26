Miley Cyrus y su relación con Dolly Parton: esta es la historia de la leyenda del country y estrella del pop

La cantante country acompañó a Miley desde su infancia y se convirtió en una guía en su carrera, años antes de descubrir que también compartían antepasados

Dolly Parton y Miley Cyrus durante los Grammys de 2019 | Robyn Beck/AFP

La muerte Dolly Parton, considerada la reina del country, dejó un vacío en el mundo del entretenimiento. La cantante, compositora y actriz falleció este 25 de agosto a los 80 años de edad y uno de los aspectos que más han sido recordados tras su deceso es la cercana relación que mantenía con Miley Cyrus, quien desde sus inicios en la industria tuvo a Parton como una figura cercana tanto en el ámbito personal como profesional.

Durante años, ambas cantantes compartieron públicamente esta estrecha relación, compartiendo en algunas ocasiones escenario y pantalla en la icónica serie que protagonizó Miley: Hannah Montana.

¿Miley Cyrus y Dolly Parton eran familia? Esta es su historia

A pesar de que al inicio Parton y Cyrus solo se consideraban madrina y ahijada en el ámbito profesional, hace apenas un par de años, en 2024 se reveló que un estudio genealógico encontró que también tenían un parentesco sanguíneo lejano, pero antes de entrar en detalles sobre este tema, repasaremos cómo su fue historia.

La relación entre Dolly Parton y Miley Cyrus comenzó por Billy Ray Cyrus. Parton conoció al padre de Miley a principios de la década de 1990, cuando el cantante atravesaba una etapa de exposición por el éxito de “Achy Breaky Heart”. Ambos trabajaron juntos y formaron una amistad que terminó por acercar a Dolly a toda la familia Cyrus.

Cuando Miley nació en 1992, Billy Ray le pidió a Parton que fuera su madrina, sin embargo, no hubo alguna ceremonia religiosa para formalizar este vínculo, pero aún así, la propia reina del country llegó a definirse como una “madrina honoraria” o “hada madrina” para la intérprete de Wrecking Ball.

A partir de ahí estuvo presente en distintas etapas de la vida de Miley y siguió de cerca el desarrollo de su carrera.

Esa conexión también llegó a la televisión. Parton apareció como “Aunt Dolly” en Hannah Montana, serie de Disney Channel con la que Cyrus alcanzó la fama internacional. Su participación trasladó a la ficción una relación que ya existía fuera de las cámaras y permitió que Dolly llegara a una generación que no necesariamente estaba familiarizada con su trabajo dentro del country.

La música mantuvo unidas sus carreras con el paso de los años. Grabaron “Rainbowland”, incluida en el álbum Younger Now de Miley, interpretaron juntas “Jolene” en diferentes ocasiones y Parton incorporó a Cyrus en una versión de “Wrecking Ball” para Rockstar, su disco de 2023. También compartieron el escenario durante el especial televisivo de Año Nuevo encabezado por Miley.

Pero su relación tenía otro componente que ninguna conocía durante buena parte de sus vidas. En septiembre de 2024, Ancestry publicó una investigación basada en registros históricos y árboles genealógicos públicos que estableció que Dolly y Miley eran primas séptimas con una generación de diferencia. Las dos compartían como antepasado a John Brickey, nacido en Virginia en 1740, quien más tarde se estableció en Tennessee.

¿De qué murió Dolly Parton? Esto sabemos

Dolly Parton murió este martes 25 de agosto de 2026 a los 80 años. Su sobrino Bryan Seaver dio a conocer el fallecimiento y el publicista de la artista confirmó que murió en paz en Nashville, Tennessee. Hasta el momento, la familia ni sus representantes han dado a conocer una causa oficial de muerte.

La cantante había enfrentado problemas de salud durante los meses previos. Había hablado públicamente sobre complicaciones que incluyeron cálculos renales e infecciones, además de otros problemas que la obligaron a modificar compromisos profesionales y cancelar presentaciones.

Muere Dolly Parton a los 80 años: esta es la trayectoria de la leyenda del country

Dolly Rebecca Parton nació el 19 de enero de 1946 en Tennessee y creció junto a 11 hermanos. Desde temprana edad mostró interés por la música y a los 13 años ya había realizado una presentación en el Grand Ole Opry. Después se instaló en Nashville para continuar con una carrera que comenzó primero desde la composición antes de consolidarla también como intérprete.

En 1967 publicó Hello, I’m Dolly y posteriormente se integró a The Porter Wagoner Show, espacio que aumentó su exposición dentro de la música country. Durante los siguientes años llegaron canciones como “Coat of Many Colors”, “Jolene” e “I Will Always Love You”. Esta última fue escrita cuando decidió cerrar su etapa profesional junto a Wagoner y años después alcanzó a otra generación a través de la versión interpretada por Whitney Houston.

Parton también llevó su carrera hacia otros géneros y disciplinas. “Here You Come Again” y “9 to 5” ampliaron su presencia fuera del country, mientras que en el cine formó parte de producciones como 9 to 5, The Best Little Whorehouse in Texas y Steel Magnolias. Su trayectoria también incluyó proyectos para televisión, negocios y el parque temático Dollywood, en Tennessee.

A lo largo de su carrera consiguió 10 premios Grammy y recibió 55 nominaciones, además del reconocimiento a la trayectoria de la Recording Academy. Ingresó al Country Music Hall of Fame en 1999 y al Rock & Roll Hall of Fame en 2022. Su trabajo como compositora dejó canciones que permanecieron durante décadas dentro de la música estadounidense y le permitió superar los 100 millones de discos vendidos a nivel mundial.

Fuera de los escenarios, otra parte de su legado quedó vinculada con la educación. Su programa Imagination Library ha distribuido cientos de millones de libros gratuitos entre niños, mientras que otras iniciativas impulsadas por la cantante destinaron recursos a comunidades afectadas por incendios y a proyectos de investigación médica.

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