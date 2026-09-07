Antonio Mohamed hace historia con Toluca y cierra completamente la posibilidad de su salida

El técnico argentino habló tras conquistar la Leagues Cup 2026 con los Diablos Rojos del Toluca

Antonio Mohamed cerró una nueva noche de celebración con Toluca después de conquistar la Leagues Cup 2026, un trofeo que completó la colección que el club tenía pendiente. El argentino destacó el trabajo de sus jugadores y dejó claro que el campeonato no cambia las exigencias que existen dentro del proyecto.

Con este título, Mohamed amplió su palmarés con clubes mexicanos y sumó su sexto campeonato al frente del conjunto escarlata. Sin embargo, lejos de detenerse en lo conseguido, el técnico ya tiene claro cuál es el siguiente objetivo: pelear nuevamente por el campeonato de la Liga MX.

Mohamed no se conforma y ya piensa en volver a ganar la Liga MX

Después de levantar el trofeo ante Monterrey, el entrenador señaló que la celebración tendrá un límite porque Toluca deberá regresar pronto a la actividad. “Lo que viene ahora es el fin de semana que viene, el sábado a las 5 de la tarde con Atlas”, explicó.

El técnico argentino fue contundente al hablar de las metas inmediatas del equipo. “Queremos clasificar entre los cuatro primeros en la liga y la queremos volver a ganar. Es el objetivo que tenemos”, aseguró Mohamed, quien también tiene en el horizonte la Copa Intercontinental de diciembre.

La mentalidad del entrenador no cambia pese a la nueva conquista. “Acá no se permite relajarse. Hay que seguir compitiendo y pensando en seguir ganando”, afirmó, al explicar que la exigencia de la directiva y la afición obliga al plantel a mantener el nivel.

Mohamed también rechazó cualquier especulación sobre una posible salida del club. Ante los rumores que lo han relacionado con otros equipos, el argentino fue directo: “Yo estoy muy comprometido con la institución” y agregó que está “feliz, festejando y muy ilusionado” con lo que viene.

Toluca encuentra en su defensa una de las claves del campeonato

Al hacer su evaluación de la Leagues Cup, Mohamed destacó el comportamiento colectivo que permitió al Toluca llegar hasta el título. El equipo recibió únicamente dos goles en seis partidos, una estadística que el técnico consideró determinante para conseguir el campeonato.

“Fuimos un equipo valiente que siempre supo jugar los partidos”, explicó. Para el argentino, la solidez defensiva fue una de las principales diferencias del conjunto mexiquense durante el torneo.

Mohamed también reconoció que el campeonato tuvo momentos en los que Toluca necesitó de sus individualidades y de la actuación de su arquero. “El que defendía mejor iba a ganar”, señaló al explicar el planteamiento utilizado en la final ante Monterrey.

El entrenador resaltó además la entrega de sus futbolistas, incluso en circunstancias adversas. “Este equipo no se rinde nunca”, sentenció Mohamed, quien agradeció a sus jugadores por respetar el plan de partido y competir en cada acción.

La conquista también tuvo un significado especial para el proyecto del club, pues la Leagues Cup era el trofeo que faltaba en la vitrina. Mohamed recordó que el torneo anterior Toluca se marchó invicto sin conseguir el campeonato y que esa experiencia dejó una motivación adicional para esta edición.

“Teníamos esa espinita clavada y bueno, hoy la pudimos ganar”, explicó el argentino. Ahora, con el trofeo en sus manos, Mohamed dejó claro que el objetivo será continuar construyendo la historia del Toluca desde el trabajo y sin apartarse de la exigencia que ha marcado su etapa en el club.

Te puede interesar: