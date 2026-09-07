Toluca vs Monterrey, en vivo final de la Leagues Cup 2026: resultado y goles del partido, hoy 6 de septiembre

Toluca vs Monterrey: ¿Cómo llegan a la final de la Leagues Cup 2026?

Toluca inició su recorrido con victoria 3-0 sobre Seattle Sounders en el Estadio Nemesio Diez, en el primer partido de Leagues Cup disputado en territorio mexicano. Después perdió 1-0 contra LAFC y cerró la primera fase con triunfo 3-1 sobre FC Dallas para asegurar su presencia en las rondas de eliminación directa.

En cuartos de final, los Diablos derrotaron 2-0 al Austin FC con anotaciones de Helinho y Jorge Díaz Price. El equipo de Antonio Mohamed repitió el marcador en semifinales frente a León: Federico Pereira abrió la cuenta al minuto 41 y Federico Viñas colocó el 2-0 al 69 para enviar a Toluca al partido por el campeonato. Además, el cuadro mexiquense llegará después de mantener su portería sin gol en sus dos encuentros de eliminación directa.

Monterrey tuvo un comienzo distinto. Rayados perdió 2-1 frente a Orlando City, pero respondió con triunfos por el mismo marcador ante Inter Miami y Nashville SC. Ya en cuartos de final, Víctor Guzmán y Orbelín Pineda marcaron en la victoria 2-1 ante Chicago Fire, resultado que colocó al club regio entre los cuatro mejores del torneo.

El boleto a la final llegó frente al América. Diego Rossi puso en ventaja a Monterrey, pero Ramón Juárez y Alan Cervantes dieron vuelta al marcador antes de que Lucas Ocampos empatara 2-2 desde el punto penal. La serie se trasladó a los cobros desde los once pasos y Rayados ganó 5-4, con Hugo Cuypers como encargado de convertir el disparo definitivo.

Toluca llega con cuatro victorias y un empate en sus cinco compromisos más recientes, mientras Monterrey registra tres triunfos y dos derrotas en ese mismo periodo. Además, los Diablos han ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambos clubes. Este domingo, sin embargo, será la primera ocasión en que Toluca y Monterrey se midan dentro de la Leagues Cup.