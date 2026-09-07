Toluca vs Monterrey, en vivo final de la Leagues Cup 2026: resultado y goles del partido, hoy 6 de septiembre
Antonio Mohamed y Matías Almeyda se enfrentan por el título en una final inédita entre clubes de la Liga MX
Así fue la llegada de Toluca al estadio
Los jugadores del Toluca ya se encuentran en el Shell Stadium de Houston, donde se mostraron tranquilos y confiados previo al partido ante los Rayados de Monterrey. Además de presentar ropa cómoda del club, siendo Alexis Vega el que puso el ambiente con una gran bocina.
Los Diablos se hacen presente en Houston
Los aficionados del Toluca ya hicieron su arribo al Shell Energy Stadium de Houston, listos para ver la final de la Leagues Cup 2026. Algunos llegaron con camisetas y banderas del club choricero, pero otros pocos se metieron en el papel y se disfrazaron como Diablos para apoyar a su equipo ante los Rayados.
Mohamed vs Almeyda, por la historia en la Leagues Cup
Antonio Mohamed y Matías Almeyda se verán las caras en la final de la Leagues Cup, siendo dos de los entrenadores extranjeros que lo han ganado todo desde que llegaron a México. Este título en disputa significará el póker de campeonatos con un club mexicano, ya que ambos ganaron Liga MX, Copa MX y Concachampions, siendo la Leagues Cup la única cuenta pendiente.
¡Monterrey y sus colores clásicos!
Rayados de Monterrey también va con sus colores clásicos, este es el jersey elegido para disputar uno de los partidos más importantes de su calendario.
¡La espectacular indumentaria del Toluca!
Los Diablos saltarán a la cancha con su clásico uniforme en color rojo, una equipación que mantiene la identidad histórica del club. El diseño está acompañado por los detalles tradicionales del conjunto mexiquense.
Leagues Cup 2026, final en vivo: ¿En dónde ver el Toluca vs Monterrey y a qué hora juegan?
Toluca vs Monterrey se jugará este domingo 6 de septiembre a las 19:15 horas, tiempo del centro de México, en el Shell Energy Stadium de Houston. La organización eligió este inmueble como sede de una doble cartelera que también contempló el partido por el tercer lugar entre León y América.
Para el público mexicano, la final podrá seguirse por Imagen Televisión en señal abierta y mediante Apple TV en streaming. El partido tiene además una consecuencia para la Concacaf Champions Cup 2027. El campeón de la Leagues Cup obtiene acceso directo a los octavos de final del torneo continental, aunque tanto Toluca como Monterrey ya cuentan con clasificación mediante otras vías.
Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Toluca vs Monterrey
Las alineaciones oficiales aún están por darse a conocer. Toluca tendrá una ausencia confirmada: Bruno Méndez no podrá disputar la final después de ser expulsado durante el triunfo de semifinales ante León. Con base en los últimos partidos y las formaciones utilizadas durante la competición, estos son los once probables de ambos equipos.
Toluca: Hugo González; Brian García, Federico Pereira, Everardo López, Jesús Gallardo; Nicolás Castro, Franco Romero, Jesús Angulo; Alexis Vega, Helinho y Federico Viñas.
Monterrey: Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga; Orbelín Pineda, Iker Fimbres, Diego Rossi; Jesús Corona, Lucas Ocampos y Hugo Cuypers.
Toluca vs Monterrey: ¿Cómo llegan a la final de la Leagues Cup 2026?
Toluca inició su recorrido con victoria 3-0 sobre Seattle Sounders en el Estadio Nemesio Diez, en el primer partido de Leagues Cup disputado en territorio mexicano. Después perdió 1-0 contra LAFC y cerró la primera fase con triunfo 3-1 sobre FC Dallas para asegurar su presencia en las rondas de eliminación directa.
En cuartos de final, los Diablos derrotaron 2-0 al Austin FC con anotaciones de Helinho y Jorge Díaz Price. El equipo de Antonio Mohamed repitió el marcador en semifinales frente a León: Federico Pereira abrió la cuenta al minuto 41 y Federico Viñas colocó el 2-0 al 69 para enviar a Toluca al partido por el campeonato. Además, el cuadro mexiquense llegará después de mantener su portería sin gol en sus dos encuentros de eliminación directa.
Monterrey tuvo un comienzo distinto. Rayados perdió 2-1 frente a Orlando City, pero respondió con triunfos por el mismo marcador ante Inter Miami y Nashville SC. Ya en cuartos de final, Víctor Guzmán y Orbelín Pineda marcaron en la victoria 2-1 ante Chicago Fire, resultado que colocó al club regio entre los cuatro mejores del torneo.
El boleto a la final llegó frente al América. Diego Rossi puso en ventaja a Monterrey, pero Ramón Juárez y Alan Cervantes dieron vuelta al marcador antes de que Lucas Ocampos empatara 2-2 desde el punto penal. La serie se trasladó a los cobros desde los once pasos y Rayados ganó 5-4, con Hugo Cuypers como encargado de convertir el disparo definitivo.
Toluca llega con cuatro victorias y un empate en sus cinco compromisos más recientes, mientras Monterrey registra tres triunfos y dos derrotas en ese mismo periodo. Además, los Diablos han ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambos clubes. Este domingo, sin embargo, será la primera ocasión en que Toluca y Monterrey se midan dentro de la Leagues Cup.
Toluca vs Monterrey, en vivo
La Leagues Cup 2026 conocerá a su campeón este domingo 6 de septiembre, cuando Toluca y Monterrey se enfrenten en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, en la primera final entre dos representantes de la Liga MX desde que el torneo adoptó su formato moderno. Los Diablos Rojos y Rayados superaron a León y América, respectivamente, para instalarse en el partido por el título.
El encuentro comenzará a las 19:15 horas, tiempo del centro de México, y antes del silbatazo inicial el marcador se mantiene 0-0. Toluca tratará de añadir otro trofeo a la etapa de Antonio Mohamed, mientras Matías Almeyda buscará su primer campeonato desde su llegada al banquillo de Monterrey. Ambos clubes también persiguen su primer título de Leagues Cup.