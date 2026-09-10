Rafa Márquez, nuevo entrenador de la Selección Mexicana: presentación oficial, en vivo

El legendario defensor será presentado este jueves en el CAR como nuevo técnico del Tricolor; sigue aquí la transmisión de Claro Sports

Rafael Márquez comienza oficialmente una nueva etapa al frente de la Selección Mexicana. Después de formar parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre, el histórico exdefensa asumirá ahora la responsabilidad principal del Tricolor con la mirada puesta en el siguiente ciclo mundialista.

El nuevo entrenador será presentado este jueves por la Federación Mexicana de Fútbol, en un evento en el que se espera que dé a conocer los primeros detalles de su proyecto y sus planes para los primeros partidos de México bajo su gestión.

¿A qué hora es la presentación de Rafa Márquez y dónde verla en vivo?

La presentación oficial de Rafael Márquez como nuevo director técnico de la Selección Mexicana se realizará este jueves 10 de septiembre a partir de las 10:30 horas, tiempo del centro de México, desde el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Fútbol, en la Ciudad de México.

Los aficionados podrán seguir todos los detalles de la presentación en vivo a través de Claro Sports, con la cobertura del inicio de la nueva etapa del Tricolor y las primeras declaraciones de Márquez como entrenador de la Selección Nacional.

Claro Sports transmitirá los partidos de la Selección Mexicana rumbo a los próximos Mundiales

Claro Sports transmitirá en vivo los partidos de la Selección Nacional de México varonil mayor durante los ciclos mundialistas 2026-2030 y 2030-2034, como parte de un acuerdo no exclusivo que contempla derechos para televisión de paga y distribución en plataformas digitales a través de las modalidades de pago que ofrecen dichas plataformas a sus usuarios.

Se transmitirán, exclusivamente en territorio nacional, aproximadamente 38 encuentros por ciclo, 76 en total. La cobertura incluirá los partidos amistosos del representativo nacional, sus encuentros como local en las eliminatorias mundialistas y los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

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