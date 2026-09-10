Tigres hace oficial la contratación del Memote Martínez

La directiva felina cerró el acuerdo con el conjunto universitario y suma una nueva opción ofensiva para Víctor Manuel Vucetich

El Memote es nuevo refuerzo de los Tigres | Claro Sports

Tigres ya tiene nuevo delantero. El conjunto de la UANL hizo oficial este miércoles la contratación de Guillermo ‘Memote’ Martínez, quien deja a Pumas para convertirse en uno de los refuerzos del equipo regiomontano durante el Apertura 2026.

La llegada del atacante mexicano se concretó después de varios días de negociaciones entre las directivas. Martínez cambia de universidad y de felino, pues después de su etapa con los Pumas ahora defenderá la camiseta de los Tigres en la Liga MX.

‘Memote’ Martínez refuerza el ataque de Tigres

La incorporación del delantero responde a la necesidad que tenía el conjunto regiomontano de sumar una alternativa para el centro del ataque. Tigres sufrió varias bajas importantes en esa zona durante los últimos meses, entre ellas las de Nicolás Ibáñez, André-Pierre Gignac y Ángel Correa.

Con este escenario, la directiva encabezada por el proyecto deportivo de Tigres encontró en Martínez una opción para fortalecer la ofensiva. El atacante llega con ritmo de competencia, por lo que podría estar disponible para Víctor Manuel Vucetich una vez que se complete su registro.

👤🇲🇽⚽ Mundialista, goleador y experiencia en Liga Mx, Guillermo Martínez llega para sumar y reforzar el ataque de Tigres. ¡Bienvenido a La U de Nuevo León, '𝑴𝒆𝒎𝒐𝒕𝒆'! 🐯 pic.twitter.com/fMYfKLcsUD — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 10, 2026

El interés por el futbolista comenzó a tomar fuerza después de que se conociera que Tigres analizaba diferentes opciones para su ataque. Martínez apareció junto con Emiliano Gómez entre los nombres considerados por la institución.

La negociación avanzó pese a que Vucetich había reconocido previamente que la incorporación del delantero era complicada. El técnico incluso señaló que la postura de Pumas dificultaba el acuerdo, aunque finalmente ambas instituciones encontraron los términos para concretar la operación.

Un delantero mexicano para el proyecto de Vucetich

Uno de los elementos que favoreció el movimiento es que Martínez no ocupa una plaza de No Formado en México, por lo que Tigres mantiene margen para realizar otros movimientos en su plantilla.

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El atacante también llega con el antecedente de haber sido convocado por la Selección Mexicana para el Mundial 2026, competencia en la que tuvo participación. Ahora tendrá que adaptarse a un nuevo vestidor y competir por minutos dentro de la estructura ofensiva de Vucetich.

Martínez deja Pumas después de convertirse en una de las principales referencias ofensivas del club y ahora tendrá el reto de responder con Tigres en la segunda parte del Apertura 2026.

Con su llegada, Tigres suma una nueva alternativa para el ataque y cierra una de las operaciones que tenía pendientes en el mercado de fichajes. El ‘Memote’ ya es oficialmente jugador de los felinos y comenzará una nueva etapa de su carrera en Monterrey.

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