Memote Martínez explica su llegada a Tigres: “Sabía que tenía que venir”

El delantero mexicano llegó a Monterrey tras una negociación que se complicó y apunta a recuperar protagonismo con los felinos

Martínez llega a Tigres buscando protagonismo y goles | Imago7

Después de una complicada negociación, Guillermo ‘Memote’ Martínez llegó a la Sultana del Norte para convertirse en nuevo refuerzo de Tigres y reveló que no tuvo dudas cuando apareció la posibilidad de sumarse al equipo auriazul, a pesar de que la operación se concretó prácticamente sobre el cierre de registros del Apertura 2026 de la Liga MX.

“Cuando supe de la intención de Tigres, sabía que tenía que venir. Porque también eso le da mucha estabilidad a mi familia y era lo que yo buscaba, un compromiso y sobre todo el hecho de pelear un lugar para poder jugar y seguir yendo a selección”, dijo el delantero a su llegada a Monterrey.

Memote llega después de que Tigres buscara durante semanas un centro delantero para fortalecer un ataque que ha sufrido durante el comienzo del Apertura 2026.

Ahora Víctor Manuel Vucetich finalmente tendrá el atacante que esperaba desde su llegada a la dirección técnica de Tigres.

Más información: Tigres hace oficial la contratación del Memote Martínez

¿Por qué Memote Martínez decidió fichar con Tigres?

La posibilidad de llegar al conjunto regiomontano apareció prácticamente sobre el cierre del mercado, Tigres aceleró las negociaciones con Pumas después de explorar otras alternativas para reforzar su ataque y consiguió destrabar una operación que llegó a complicarse durante sus últimas horas.

Para Martínez, sin embargo, la decisión estaba clara, ya que busca recuperar protagonismo, competir por un lugar dentro del equipo y mantenerse dentro de las convocatorias de la Selección Mexicana.

Memote formó parte del equipo mexicano durante el Mundial 2026 y ahora pretende que su llegada a Tigres le permita continuar peleando por un lugar en el representativo nacional.

Memote Martínez llega con la misión de hacer goles

La responsabilidad para el delantero será inmediata, Tigres necesita gol y Martínez llega precisamente para convertirse en una nueva referencia dentro del área para el equipo de Vucetich.

“Contento, creo que se tomó la decisión acertada. Vengo con muchas ganas, ilusión y compromiso. Sé lo que es vestir esta playera. Me ha tocado enfrentarla de rival y ahora tenerla propia es un gran orgullo”, destacó.

El atacante conoce perfectamente la Liga MX y ahora tendrá el reto de responder en un equipo que solamente ha conseguido una victoria durante las primeras siete jornadas del Apertura 2026.

Memote Martínez y Emiliano Gómez podrían jugar el Clásico Regio

Tigres terminó acelerando su mercado en las últimas horas, además de Guillermo Martínez, los felinos incorporaron al uruguayo Emiliano Gómez, quien llegó procedente del Puebla como el último refuerzo extranjero del equipo.

Los dos atacantes se incorporarán inmediatamente al trabajo de Vucetich y podrían ser considerados para la edición 143 del Clásico Regio.

El tiempo juega en su contra porque tendrán solamente dos entrenamientos junto a sus nuevos compañeros, pero ambos llegan con la intención de estar disponibles.

Tigres visitará a Monterrey el sábado 12 de septiembre a las 19:00 horas en el Gigante de Acero, en un partido que podría representar el debut de sus dos últimas incorporaciones.

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