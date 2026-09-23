Justin Verlander prepara su última apertura en las Grandes Ligas

El ganador del Cy Young y MVP de 2011 vivirá su último juego como profesional

Verlander le dirá adiós a los diamantes | Getty Images via AFP

Justin Verlander se prepara para escribir el último capítulo de una carrera que marcó una época en las Grandes Ligas. El veterano lanzador realizó su última sesión de bullpen antes de su próxima apertura, la cual será también la despedida de su trayectoria como pitcher profesional.

El derecho subió al montículo del bullpen de los Tigres de Detroit en el Comerica Park, detrás de la cerca del jardín izquierdo, un escenario que conoce desde hace más de dos décadas. La práctica del martes representó el último paso antes de enfrentar a los Piratas de Pittsburgh el sábado, en lo que será su apertura número 557 en MLB.

Verlander aseguró que terminó satisfecho después de completar la sesión y comprobar que su brazo respondió de manera positiva. El lanzador reconoció que el equipo tuvo precaución antes de confirmar su regreso al montículo debido a los problemas físicos que lo alejaron de la actividad durante gran parte de la temporada.

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“Fue como un soplo de aire fresco al bajar del montículo”, explicó Verlander después del entrenamiento. El pitcher señaló que ahora su principal objetivo será mantenerse saludable hasta el sábado y evitar cualquier situación que pueda impedir su última aparición.

El regreso al Comerica Park tendrá un significado especial para el ganador del premio Cy Young y MVP de la Liga Americana en 2011, ya que será su primera apertura en ese estadio como integrante de los Tigres desde agosto de 2017. Verlander había firmado con Detroit en febrero con la intención de cerrar su carrera donde comenzó.

Sin embargo, el camino no fue el esperado. El lanzador quedó fuera desde finales de marzo por una inflamación en la cadera izquierda y posteriormente sufrió una distensión en la corva izquierda, situaciones que limitaron sus posibilidades de competir durante el año.

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“Obviamente ha sido frustrante, para nada como imaginé que iría el año”, reconoció Verlander, quien admitió que durante la temporada comenzó a aceptar la posibilidad de que esta fuera su última campaña en las Grandes Ligas.

A pesar de las dificultades, el pitcher destacó el apoyo recibido por parte de los aficionados de Detroit. Verlander señaló que regresar a la organización donde inició su carrera y recibir muestras de respaldo dentro y fuera del estadio tuvo un impacto importante durante este proceso.

El manager de los Tigres, A.J. Hinch, explicó que Verlander no busca una despedida simbólica con una sola entrada, sino competir de la manera más cercana posible a una apertura normal. El estratega reconoció que las circunstancias deberán acompañar al lanzador para alcanzar ese objetivo.

Verlander, quien durante años manifestó su deseo de lanzar hasta los 45 años como Nolan Ryan, llegará al sábado con 43 años y una última oportunidad de competir desde la lomita. El pitcher dejó claro que no quiere simplemente presentarse para recibir un homenaje, sino intentar ayudar a Detroit a conseguir una victoria antes de cerrar una carrera con más de dos décadas en MLB.

“Me gustaría subir a la lomita una vez más de forma competitiva e intentar darle una victoria a los Tigres de Detroit”, expresó el lanzador, quien también aseguró que vivirá el momento junto a su familia y los aficionados, sin desconectarse del entorno que acompañará su último juego.

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