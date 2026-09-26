Verlander cierra una era: dice adiós a MLB con seis ponches y un emotivo abrazo de su hija

El pitcher pone fin a 21 años de trayectoria recibiendo un gran homenaje de parte de los Detroit Tigers

Así fue la última salida de Verlander con los Tigers. | Reuters.

Justin Verlander puso punto final a una carrera de más de dos décadas en las Grandes Ligas con una última apertura para los Detroit Tigers en Comerica Park. El veterano derecho volvió al montículo después de seis meses sin lanzar en un juego oficial y cerró su trayectoria con una salida en la que trabajó 5.1 entradas, permitió dos carreras y recetó seis ponches ante los Pittsburgh Pirates.

La despedida tuvo uno de sus momentos más emotivos cuando A.J. Hinch salió del dugout para retirar a Verlander. Antes de entregar la pelota, su hija Genevieve corrió hacia el montículo para abrazarlo, mientras sus compañeros se acercaban para felicitarlo. Desde las tribunas comenzaron a escucharse cánticos de ‘J.V.’ en reconocimiento a uno de los lanzadores que marcó una época con Detroit.

Verlander había trabajado durante las últimas semanas para llegar en condiciones a esta presentación. Su última aparición previa se remontaba a seis meses atrás y su preparación incluyó sesiones de bullpen y trabajo frente a bateadores de los Tigers. La organización había programado desde días antes su apertura número 557 y última en las Mayores para este sábado ante Pittsburgh.

Verlander volvió a su rutina para una última apertura

How can you not be romantic about baseball? pic.twitter.com/SRitybOvCv — Detroit Tigers (@tigers) September 26, 2026

Desde las primeras horas del día, el pitcher retomó varios de los hábitos que lo acompañaron durante su carrera. Verlander pidió conocer la alineación de los Pirates y después repasó junto al receptor Dillon Dingler la estrategia que utilizarían contra cada bateador.

Hinch explicó antes del partido que el lanzador había regresado a su “modo de competidor”. La jornada tuvo algunas diferencias respecto a sus rutinas habituales, ya que Verlander decidió prescindir de los audífonos que normalmente utilizaba antes de lanzar para poder vivir con mayor atención todo lo que ocurría alrededor de su despedida.

El propio pitcher había anticipado que no quería bloquear las emociones del momento. Después de una temporada marcada por problemas físicos en la cadera y la corva, su objetivo era regresar al montículo una última vez en el estadio donde comenzó su trayectoria en las Grandes Ligas.

“Estoy agradecido por muchas razones”, había explicado Verlander antes de su despedida. El lanzador reconoció que durante varios momentos del año dudó sobre si su cuerpo le permitiría volver a competir, pero decidió continuar con la rehabilitación para tener una última aparición frente a los aficionados de Detroit.

Los números que deja Justin Verlander en Grandes Ligas

Verlander termina su trayectoria con 266 victorias, efectividad de 3.33 y 3,560 ponches, cifra que lo coloca en el octavo lugar histórico de las Grandes Ligas en ese departamento. Su carrera también incluyó tres premios Cy Young, un reconocimiento como Jugador Más Valioso de la Liga Americana y dos títulos de Serie Mundial.

El derecho disputó 21 temporadas en MLB y construyó la mayor parte de su carrera con los Tigers, organización que lo seleccionó con la segunda elección global del Draft de 2004. También lanzó para Houston Astros, New York Mets y San Francisco Giants antes de regresar a Detroit para cerrar su trayectoria.

Su última apertura completó un recorrido que comenzó con los Tigers en 2005. Más de dos décadas después, Verlander volvió a subir al montículo de Comerica Park para despedirse con su familia, sus compañeros y los aficionados que acompañaron buena parte de su carrera. La imagen del abrazo con su hija terminó por convertirse en una de las postales de su último día como pitcher de Grandes Ligas.

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