UFC Renato Moicano vs Tom Nolan, en vivo: horario y dónde ver UFC Fight Night; cartelera y orden de las peleas

Renato Moicano buscará frenar la racha de cinco victorias de Tom Nolan en el combate estelar de UFC Vegas 123, dentro de la división de peso ligero

UFC Vegas 123 horario y dónde ver en vivo | Claro Sports

La UFC regresa a Las Vegas este sábado 31 de octubre con UFC Vegas 123, una función que tendrá como combate estelar el enfrentamiento entre Renato Moicano y Tom Nolan en la división de peso ligero. Ambos peleadores buscarán conseguir una victoria que les permita avanzar en la clasificación de las 155 libras y acercarse a una oportunidad por el campeonato.

El brasileño Renato Moicano llega con la experiencia de haber enfrentado a contendientes de la división y de haber disputado una pelea por el título. Ahora tendrá enfrente al australiano Tom Nolan, quien acumula cinco victorias consecutivas y buscará aprovechar su primera participación como protagonista de una cartelera de UFC Fight Night. El enfrentamiento pondrá a prueba la capacidad de Nolan para competir ante un rival con experiencia en combates de cinco asaltos.

La función también contará con Randy Brown y Jacobe Smith en la pelea coestelar de peso wélter. Smith aceptó el enfrentamiento después de que Carlos Leal quedara fuera de la cartelera y buscará mantener su invicto frente a Brown, quien intentará recuperarse después de perder tres de sus últimas cuatro peleas. La jornada incluirá enfrentamientos en distintas divisiones, tanto en la rama varonil como en la femenil.

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¿Cuándo y dónde será UFC Vegas 123?

UFC Vegas 123 se celebrará el sábado 31 de octubre de 2026 en el Meta APEX de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, recinto que albergará una nueva función de UFC Fight Night. La cartelera estará encabezada por el combate entre Renato Moicano y Tom Nolan. El enfrentamiento está programado a cinco asaltos y su resultado podría influir en las posiciones de ambos dentro de la clasificación.

Para Moicano será una oportunidad de mantenerse entre los contendientes de la división, mientras que Nolan intentará extender su racha de victorias y continuar su ascenso en la UFC.

¿A qué hora empieza y dónde ver por TV y online en México la función de UFC Fight Night?

Los aficionados mexicanos podrán seguir UFC Vegas 123 a partir de las 15:00 horas, tiempo del centro de México, cuando comiencen las peleas preliminares. La cartelera estelar está programada para iniciar a las 18:00 horas, aunque el horario del combate entre Moicano y Nolan dependerá de la duración de los enfrentamientos anteriores. Paramount+ tendrá la transmisión en vivo en México y Latinoamérica. Además, en Claro Sports tendrá el minuto a minuto.

Horarios y transmisión del evento:

Sede : Meta APEX, Las Vegas.

: Meta APEX, Las Vegas. Transmisión online: Paramount+

Paramount+ México (CDMX) | 15:00 horas preliminar | 18:00 horas estelar

| 15:00 horas preliminar | 18:00 horas estelar Colombia (Bogotá) 16:00 horas preliminar | 19:00 horas estelar

16:00 horas preliminar | 19:00 horas estelar Estados Unidos (Este) | 17:00 horas preliminar | 20:00 horas estelar

¿Cuál es el orden de las peleas preliminares y estelares? Consulta la cartelera completa

UFC Vegas 123 contará con enfrentamientos en las divisiones de peso ligero, wélter, medio, pluma, mosca, gallo y paja. Además de la pelea entre Moicano y Nolan, la función incluirá el combate entre Randy Brown y Jacobe Smith, así como el enfrentamiento de peso gallo femenil entre Yana Santos y Luana Santos.

Cartelera estelar Renato Moicano vs. Tom Nolan | Peso ligero Randy Brown vs. Jacobe Smith | Peso wélter Ode’ Osbourne vs. Cody Durden | Peso mosca Yana Santos vs. Luana Santos | Peso gallo femenil Jean-Paul Lebosnoyani vs. Farman Hasanov | Peso wélter

Preliminares Francis Marshall vs. Dakota Hope | Peso pluma Rodrigo Sezinando vs. Theodor Berggren | Peso wélter Julian Erosa vs. Lee Jeong-yeong | Peso pluma Zachary Reese vs. Mickey Gall | Peso mediano Nick Klein vs. Joseph Kropschot | Peso mediano Talita Alencar vs. Piera Rodriguez | Peso paja femenil Lucia Szabová vs. Tainara Lisboa | Peso gallo femenil



¿Habrá pelea de algún mexicano en UFC Moicano vs Nolan?

La cartelera de UFC Vegas 123 no contempla la participación de peleadores mexicanos, de acuerdo con la programación anunciada para el sábado 31 de octubre. La representación latinoamericana estará encabezada por Renato Moicano, quien buscará imponerse a Tom Nolan en la pelea estelar. También participarán las brasileñas Luana Santos, Talita Alencar y Tainara Lisboa, además de Rodrigo Sezinando, quien enfrentará al sueco Theodor Berggren en peso wélter.

Por su parte, la venezolana Piera Rodriguez tendrá actividad en la división de peso paja frente a Talita Alencar, en uno de los combates preliminares de la jornada.