UFC prepara un final de año explosivo en el octágono: las mejores peleas en el cierre del 2026

Quedan seis eventos para que UFC cierre la temporada 2026: entre los regresos más esperados destacan Alexander Volkanovski, Ciryl Gane y Charles Oliveira

Las mejores peleas en el cierre de 2026 de UFC | Claro Sports

Quedan seis eventos de UFC para que termine el 2026 y todavía hay un sinfín de peleas que esperan los fanáticos de las artes marciales mixtas. El fin de año promete sacudir el octágono con el regreso de estrellas como Alexander Volkanovski, Ciryl Gane y Charles Oliveira, en funciones distribuidas en Abu Dhabi, Las Vegas, Nueva York y Doha, las ciudades que se convertirán en epicentros para los millones de fanáticos que reúne este deporte de contacto.

Las mejores 10 peleas de UFC en el fin del 2026 | Claro Sports

UFC 333: 24 de octubre – Abu Dhabi

Alexander Volkanovski vs Movsar Evloev: el campeón de peso pluma, Alexander Volkanovski, pondrá en juego la corona de las 145 libras frente al invicto Movsar Evloev . El retador ruso llegará al evento como uno de los peleadores más temidos de la empresa que dirige Dana White. El rey de la división tendrá que utilizar su jab, controlar la distancia y recurrir a las patadas bajas para evitar el combate a corta distancia contra Evloev, quien suele aprovechar el clinch, el control de muñecas y el manejo de la reja.

. El retador ruso llegará al evento como uno de los peleadores más temidos de la empresa que dirige Dana White. El rey de la división tendrá que utilizar su para evitar el combate a corta distancia contra Petr Yan (c) vs Merab Dvalishvili 3: en UFC suele ser difícil ver una trilogía, un privilegio reservado para verdaderas rivalidades que emocionan a los aficionados de las MMA. Petr Yan llega con el estatus de campeón, después de una victoria sorpresiva en diciembre del año pasado. El marcador está 1-1 y el intercambio de golpes tendrá un aspecto táctico importante: el cardio y el volumen frente a la precisión y el poder. Dvalishvili siempre busca los derribos con presión constante, aspectos clave ante el striking de contragolpe del campeón.

UFC Vegas 123: 31 de octubre – Las Vegas

Renato Moicano vs Tom Nolan: la división de peso ligero no deja de ofrecernos las peleas más emocionantes de UFC. El combate enfrenta a Moicano, un veterano querido por los aficionados, con el joven prospecto Nolan. El peleador experimentado tendrá que neutralizar el poder y la agresividad del australiano, quien destaca por sus rodillazos largos y ganchos cruzados. Sin embargo, Moicano tiene un arma secreta: su temido mataleón.

UFC Vegas 124: 7 de noviembre – Las Vegas

Gabriel Bonfim vs Sean Brady: la pelea estelar de la Ciudad del Pecado será fundamental para el futuro de la división de peso wélter. Bonfim llega como una joven promesa en ascenso, tras demostrar que es un finalizador nato. Sus intentos de guillotina y otras estrangulaciones serán peligrosos para un Sean Brady que siempre prioriza el control de cadera y el aislamiento de extremidades en la lona. Esta pelea será sumamente táctica.

UFC 334: 14 de noviembre – Nueva York

Ciryl Gane (c) vs Josh Hokit: el mítico Madison Square Garden volverá a ser protagonista de los deportes de contacto. Ciryl Gane defenderá su cinturón por primera vez en una pelea atípica dentro del peso pesado, debido a que Josh Hokit intentará demostrar que está listo para dar un golpe sobre la mesa tras su meteórico ascenso en la división . El campeón tiene a su favor la fuerza bruta, pero el retador tendrá que contrarrestarla con técnica y sus clásicos desplazamientos fluidos al estilo del muay thai.

el mítico Madison Square Garden volverá a ser protagonista de los deportes de contacto. en una pelea atípica dentro del peso pesado, debido a que . El campeón tiene a su favor la fuerza bruta, pero el retador tendrá que contrarrestarla con técnica y sus clásicos desplazamientos fluidos al estilo del muay thai. Kayla Harrison (c) vs Amanda Nunes: Nueva York también tendrá el esperado regreso de Nunes, una de las mejores peleadoras de artes marciales mixtas de todos los tiempos. La campeona tendrá que ejecutar un plan de pelea casi perfecto: sus habilidades a corta distancia podrían no ser suficientes, ya que se enfrenta a una leyenda del nocaut.

UFC Qatar: 21 de noviembre – Doha

Jiri Procházka vs Navajo Stirling: la división de los semipesados nos ofrece una de las peleas más explosivas del fin de año. Procházka, un artista de los ataques impredecibles y caóticos, pondrá en juego sus clásicos codazos giratorios y rodillas voladoras frente al fino kickboxing de Stirling, un peleador que siempre puede sorprender con sus contragolpes y su estilo de pelea cerebral.

UFC 335: 12 de diciembre – Las Vegas