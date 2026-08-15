Alajuelense vs Puntarenas en vivo: partido de la Liga de Costa Rica 2026

Los de Rescalvo buscan un nuevo triunfo en el torneo.

Alajuelense vs Puntarenas, en vivo y en directo | Claro Sports

Alajuelense y Puntarenas se enfrentan por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica, en un partido que encuentra a ambos equipos atravesando realidades muy diferentes. La Liga llega como uno de los grandes protagonistas del campeonato, todavía invicta y después de golear 3-0 a Herediano, mientras que los porteños necesitan reaccionar tras sumar apenas un punto en sus primeras tres presentaciones.

El encuentro será importante para los rojinegros en su objetivo de mantenerse cerca de la cima antes de volver a enfocarse en la Copa Centroamericana, mientras que Puntarenas buscará su primera victoria del Apertura 2026 para salir de los últimos lugares. Sigue Alajuelense vs Puntarenas en vivo, con el resultado actualizado, goles y las principales acciones minuto a minuto de uno de los encuentros destacados de la fecha.

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¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Alajuelense vs Puntarenas hoy 15 de agosto de 2026?

El encuentro entre Alajuelense y Puntarenas será el sábado 15 de agosto a las 16:00 horas en el estadio Alejandro Morera Soto y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

Alineaciones del Alajuelense vs Puntarenas para la jornada 4, al momento

Ni Alajuelense ni Puntarenas cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Ismael Rescalvo y César Alpizar eligieron a los siguientes jugadores para este encuentro:

Alajuelense: Washington Ortega; Yerlan Sosa, Alexis Gamboa, Yeison Molina, John Ruiz; Rashir Parkins, Celso Borges, Juan Pablo Añor, Anthony Hernández, Kenyel Michel; y Ronaldo Cisneros. DT: Ismael Rescalvo.

Puntarenas: Adonis Pineda; Kliver Gómez, Hiram Muñoz, Wálter Cortés, Wesly Decas; Amferny Arias, Ulises Segura, Berny Segura, Raheem Cole; Doryan Rodríguez y Pablo Álvarez. DT: César Alpízar.

Antecedentes del Alajuelense vs Puntarenas y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Alajuelense y Puntarenas:

23 de abril de 2026 | Alajuelense 5-2 Puntarenas | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 28 de febrero de 2026 | Puntarenas 2-0 Alajuelense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 26 de septiembre de 2025 | Alajuelense 2-2 Puntarenas | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de agosto de 2025 | Puntarenas 0-0 Alajuelense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 14 de mayo de 2025 | Alajuelense 1-0 Puntarenas | Semifinales Torneo Clausura 2025

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