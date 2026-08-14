La única esperanza de Guatemala en la Centroamericana 2026

Municipal se mantiene con chances de clasificar.

Acevedo, DT de Municipal. (Rojos X)

La semana de los clubes de Guatemala en la Copa Centroamericana 2026 fue realmente negativa. Los tres equipos que vieron acción no solo perdieron sino que quedaron fuera de cualquier posibilidad milagrosa de clasificar a la siguiente instancia, rubricando así una actuación muy floja y que genera algo de preocupación de acá en adelante.

Jugadas tres jornadas de la competencia, tanto Antigua, como Deportivo Mixco y Xelajú se despidieron de cualquier posibilidad de clasificarse a la siguiente instancia. El único que sigue con vida y está bien posicionado es el equipo de Municipal, el último campeón del fútbol grande de Guatemala que permanece invicto y tendrá la gran chance de hacer historia.

Antigua cayó goleado como local frente a Marathon, en el que fue su tercer partido con derrota y que lo convirtió en el primer eliminado del certamen. Los de Mauricio Tapia habían visto con ilusión hacer un buen torneo internacional, sin embargo estuvieron muy por debajo de su habitual rendimiento rubricando así un torneo para el olvido.

Por el lado de Deportivo Mixco, fue goleado por Saprissa y de esa manera, tras también haber sido derrota en el debut contra Olimpia, por como se dieron los resultados ya nada puede hacer cuando le toque recibir en el Santo Domingo de Guzmán a UCEMIT. Está eliminado y por ende jugará los próximos partidos solo para la estadística.

En cuanto a Xelajú, que fue finalista de la última edición y se esperaba que cuando menos lograra avanzar a cuartos de final, los de Hernández cayeron goleados 5-2 frente a Plaza Amador y, tras haber caído en el debut contra Alajuelense, tampoco tiene chances a futuro de conseguir la heroica clasificación y por ende se despide en forma prematura.

El equipo de Municipal visita a FAS por la tercera jornada del Grupo D de la Copa Centroamericana 2026. Los de Mario Acevedo vienen de empatar en el debut con Cartaginés y de superar luego a Verdes, por lo que saben que en caso de quedarse con los tres puntos, tendrán un pie adentro de los cuartos de final del certamen continental.

Para quedar al borde, Municipal tiene que, como primera medida, vencer a FAS. Si se impone como visitante y Cartaginés perdiera contra Motagua (que lidera con seis unidades), se daría entonces el escenario ideal para los ‘escarlatas’ ya que quedarían a falta de seis puntos, con igual diferencia contra los costarricenses y sentenciarían además a los salvadoreños.

Por lo que por más que Municipal se imponga ante FAS, no podrá garantizar matemáticamente su clasificación, ya que ello dependería los otros resultados ya mencionados que, incluso de darse, tampoco permitirían festejar en forma anticipada aunque lo cierto es que dejarían muy cerca del objetivo al equipo, que buscará hacer historia a nivel internacional.

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