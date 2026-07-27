Arranca la Copa Centroamericana 2026: formato, calendario y el reto de destronar a Alajuelense

El torneo más importante a nivel clubes para Centroamérica.

Inicia la Copa Centroamericana 2026 | Concacaf Media

La Copa Centroamericana de Concacaf 2026 está de regreso. A partir de este martes 28 de julio, los 20 mejores clubes de la región iniciarán un recorrido de cinco semanas en la fase de grupos con un doble objetivo: conquistar el título y asegurar uno de los boletos para la Copa de Campeones Concacaf 2027. Sin embargo, todas las miradas apuntan a un mismo rival: Liga Deportiva Alajuelense, que intentará conquistar un inédito cuarto campeonato consecutivo.

Después de dominar las tres primeras ediciones del torneo, el conjunto costarricense volverá a partir como el principal favorito. No obstante, históricos como Olimpia, Saprissa, Herediano, Motagua, Municipal, Cartaginés, Antigua GFC, Marathón y Xelajú MC buscarán cambiar la historia y quedarse con el trofeo más importante de clubes en Centroamérica.

¿Cómo se jugará la Copa Centroamericana 2026?

La fase de grupos se disputará durante cinco semanas consecutivas y contará con 20 equipos divididos en cinco grupos. Cada club enfrentará una sola vez a sus cuatro rivales, por lo que disputará cuatro partidos en total, con dos encuentros como local y dos como visitante.

Al finalizar esta etapa, los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final para continuar en la lucha por el campeonato. El formato mantiene la intensidad desde el primer partido, ya que cada jornada puede ser determinante en la pelea por la clasificación.

Además del título, la competencia volverá a otorgar importantes premios deportivos. Los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In obtendrán un lugar en la Copa de Campeones Concacaf 2027, mientras que el campeón recibirá un incentivo adicional: el pase directo a los octavos de final del máximo torneo de clubes de la confederación.

Alajuelense busca extender un dominio histórico

Si hay un equipo que llega con la presión de defender la corona, ese es LD Alajuelense. El conjunto rojinegro conquistó las tres primeras ediciones de la Copa Centroamericana y en 2025 volvió a celebrar tras superar a Xelajú MC en una emocionante final que terminó igualada 2-2 en el marcador global y se definió por 4-3 en la tanda de penales.

Ese rendimiento convierte al club costarricense en el gran candidato al título una vez más. Sin embargo, el crecimiento de varios equipos de la región hace pensar en una edición mucho más equilibrada, con varios aspirantes decididos a poner fin a la hegemonía manuda y escribir una nueva página en la historia del torneo.

Los partidos de la primera semana de la Copa Centroamericana 2026

La actividad comenzará el martes 28 de julio con tres compromisos. Verdes FC recibirá a FC Motagua, Cacique Diriangén enfrentará a Plaza Amador y Olimpia debutará como local frente a Deportivo Mixco.

La jornada continuará el miércoles 29 de julio, cuando UMECIT se mida con Deportivo Saprissa, Alianza FC reciba a Antigua GFC y Alajuelense vuelva a cruzarse con Xelajú MC, en una reedición de la final de la edición 2025.

Finalmente, el jueves 30 de julio se disputarán los últimos dos encuentros de la primera fecha. Herediano será local ante Marathón, mientras que Municipal enfrentará a Cartaginés en Guatemala, completando una semana que promete marcar el rumbo de los grupos desde el inicio.

Con apenas cuatro partidos por equipo antes de la fase eliminatoria, el margen de error será mínimo. La Copa Centroamericana 2026 promete cinco semanas de máxima intensidad y la gran incógnita será si algún club logra destronar al campeón o si Alajuelense volverá a confirmar su dominio en el fútbol centroamericano.

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