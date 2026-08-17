Balance del terremoto en Colombia: 289 muertos y miles de afectados

El Gobierno actualizó el balance del terremoto en Colombia, una tragedia que deja centenares de víctimas, heridos y miles de hogares golpeados.

El terremoto dejó miles de afectados en Colombia | RAUL ARBOLEDA / AFP

Colombia sigue enfrentando una de las emergencias más graves de los últimos años tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el occidente del país. El saldo humano no para de estremecer. El Gobierno colombiano confirmó que la tragedia deja, hasta el último reporte oficial, 289 personas fallecidas, 4,187 heridos y 143 desaparecidos. Detrás de cada cifra hay familias que esperan noticias, hospitales que trabajan sin pausa y equipos de rescate que mantienen la búsqueda entre los escombros.

El reporte fue entregado el 16 de agosto por el presidente Abelardo De La Espriella desde Buenaventura. El sismo tuvo su epicentro en San José del Palmar, en Chocó, y golpeó con fuerza a comunidades de Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y Chocó. La emergencia tiene una dimensión enorme porque ya se cuentan 120,328 familias afectadas y 186,016 personas damnificadas en las zonas impactadas.

El número de desaparecidos ha bajado frente a balances preliminares, una señal que puede estar relacionada con el avance de las labores de verificación y rescate. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica. Las autoridades han insistido en que la prioridad es ubicar a las personas que todavía no han sido localizadas y atender a quienes perdieron su vivienda, sus pertenencias o a algún integrante de su familia.

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Cifras del terremoto en Colombia hoy

El más reciente balance oficial permite entender la magnitud del golpe que recibió el país. Las 289 muertes confirmadas convierten este terremoto en una tragedia nacional que ha dejado luto en decenas de municipios. A esa cifra se suman 4,187 personas heridas, muchas de ellas atendidas en medio de daños a hospitales, dificultades de transporte y una presión enorme sobre los servicios médicos regionales.

También permanecen 143 personas desaparecidas. Ese dato mantiene activas las operaciones de búsqueda en las zonas con estructuras colapsadas y en sectores donde el acceso continúa siendo complicado. El Gobierno ha anunciado el traslado de profesionales sanitarios desde Bogotá y la remisión de pacientes de alta complejidad hacia otros departamentos, una medida clave para evitar que la crisis hospitalaria se profundice.

La emergencia no se limita a quienes resultaron heridos o perdieron la vida. El sismo dejó a miles de hogares en una situación muy delicada. Muchas familias duermen en albergues, casas de familiares o espacios temporales mientras las autoridades revisan si sus viviendas pueden ser habitadas.

Cuántas familias se vieron afectadas por el terremoto en Colombia

El dato de las 120,328 familias afectadas muestra que el terremoto ha tenido un impacto que va mucho más allá de las zonas donde se registraron los derrumbes más visibles. La afectación se extiende a hogares que perdieron su vivienda, sufrieron daños estructurales, quedaron sin servicios básicos o enfrentan dificultades para regresar a sus actividades laborales, escolares y comerciales.

El Gobierno reportó 26,945 viviendas destruidas y otras 127,557 viviendas averiadas. Además, se contabilizan 66 edificios colapsados. Son números que anticipan una reconstrucción larga y costosa, especialmente en comunidades que ya enfrentaban retos de conectividad, pobreza y acceso limitado a servicios públicos.

El sistema educativo también recibió un golpe fuerte. Según el balance oficial, 2,838 centros educativos presentan afectaciones, lo que amenaza con interrumpir las clases de miles de niños y adolescentes. La respuesta anunciada por el Ejecutivo contempla mecanismos de educación virtual mientras se recupera la infraestructura, aunque esa alternativa dependerá de que las familias tengan conectividad y equipos disponibles.

La red de salud tampoco salió ilesa.El terremoto afectó 285 centros de salud, justo cuando la atención médica se vuelve más urgente. La llegada de medicamentos, insumos y dispositivos médicos busca reforzar la capacidad de respuesta en los territorios más golpeados.

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Rescate, ayuda humanitaria y reconstrucción

La atención de los desaparecidos sigue siendo el punto más sensible de la emergencia. Las autoridades mantienen el trabajo de rescatistas, organismos de socorro, personal médico y equipos técnicos que revisan edificaciones inestables. Cada operación requiere tiempo, maquinaria y mucha cautela, ya que las réplicas y las estructuras debilitadas representan un riesgo permanente.

En los primeros días de la crisis, el Gobierno informó la distribución de alimentos, agua, carpas, colchonetas, cobijas, combustible, plantas eléctricas y medicamentos. La ayuda humanitaria ha llegado con el respaldo de entidades públicas, empresas privadas, organizaciones sociales y aerolíneas que han facilitado el traslado de suministros hacia las regiones afectadas. En ese esfuerzo también se ha incluido apoyo psicosocial y asistencia funeraria gratuita para familias que perdieron a sus seres queridos.

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