Un equipo de fútbol infantil mexicano queda varado en Colombia tras terremoto

Los entrenadores del Leyendas Obeliz de Tijuana pidieron ayuda al Gobierno de México para poder agilizar su regreso después del terremoto en Colombia

El terremoto en Colombia dejó víctimas mortales | Reuters



El equipo infantil mexicano Leyendas Obeliz atraviesa una situación de incertidumbre en Colombia tras quedar varado en Armenia, ciudad donde disputó un torneo internacional de fútbol sala. El conjunto, originario de Tijuana, consiguió el campeonato de la competencia, pero el regreso a México quedó en pausa luego del terremoto de 7.4 grados que sacudió al país la mañana de este lunes 11 de agosto.

La escuadra está integrada por niños mexicanos de 11 años que viajaron a Colombia con la ilusión de conquistar el torneo. El objetivo se cumplió sobre la cancha, pero el fuerte sismo que afectó a distintas ciudades colombianas alteró los planes del equipo antes de su retorno a casa.

Ante esta situación, los entrenadores Juan, Adolfo y Raúl difundieron un video en redes sociales para solicitar el apoyo del Gobierno de Mexicano. El cuerpo técnico expresó su preocupación por las dificultades de traslado y pidió ayuda para agilizar el regreso de los menores a México, donde sus familiares esperan su llegada.

La emergencia también generó dudas sobre los vuelos y la duración de su estancia en Colombia. Juan Pérez León, técnico de Leyendas Obeliz, explicó en una entrevista para Milenio que el grupo buscaba trasladarse por sus propios medios desde Armenia hacia Bogotá, aunque el estado de las carreteras tras el terremoto representaba otro obstáculo para concretar el viaje.

“Tenemos una gran incertidumbre por los temas de traslados”, señaló el entrenador, quien también explicó que la logística del regreso ya estaba coordinada con la Federación antes del desastre natural. Sin embargo, las condiciones provocadas por el sismo complicaron los planes y dejaron al equipo sin certeza sobre cuándo podrá abandonar Armenia.

El terremoto tuvo efectos en varias ciudades de Colombia, entre ellas Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Cartago, Buenaventura y Armenia. El desastre dejó al menos 224 muertos hasta el momento y también afectó los planes de un grupo de jóvenes futbolistas mexicanos que, después de conquistar un título internacional, ahora busca regresar con sus familias.

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