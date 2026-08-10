Terremoto en Colombia, en imágenes: así se vivió el temblor de 7.4, hoy 10 de agosto, en las principales ciudades
El evento sísmico ha dejado un panorama de preocupación por las víctimas y las afectaciones estructurales en varias ciudades.
- Terremoto en Colombia de 7.4 hoy, en vivo: Aumenta el número de fallecidos y desaparecidos
- Empezando por el Real Madrid: clubes del mundo se solidarizan con Colombia por el terremoto
- Partido Deportes Tolima vs Independiente del Valle por Copa Libertadores, en vilo tras terremoto en Colombia
El devastador terremoto que se presentó en Colombia este lunes sigue manteniendo la atención al máximo por las víctimas y las afectaciones estructurales en varias ciudades del occidente del país. El desastre ha dejado imágenes muy dolorosas de las comunidades que enfocan sus esfuerzos en encontrar sobrevivientes en medio de un panorama lleno de escombros y preocupación. Los lentes fotográficos han permitido retratar la tragedia.
Cali
Manizales
Pereira
¿Qué pasó en Colombia hoy 10 de agosto?
Un fuerte sismo sacudió al país a las 7:34 a.m. y generó varios estragos. Con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el fenómeno natural se sintió con fuerza en casi todo el territorio, llegando a traspasar fronteras con reportes desde países vecinos como Panamá y Ecuador. Con el paso de los minutos, el Servicio Geológico Colombiano confirmó que la intensidad fue de 7,4 y se produjo a 96 kilómetros de profundidad. Desde otros departamentos, se empezó a confirmar el daño a la infraestructura y víctimas mortales.