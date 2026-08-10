Terremoto en Colombia, en imágenes: así se vivió el temblor de 7.4, hoy 10 de agosto, en las principales ciudades

El evento sísmico ha dejado un panorama de preocupación por las víctimas y las afectaciones estructurales en varias ciudades.

Terremoto en Colombia. – Reuters.

El devastador terremoto que se presentó en Colombia este lunes sigue manteniendo la atención al máximo por las víctimas y las afectaciones estructurales en varias ciudades del occidente del país. El desastre ha dejado imágenes muy dolorosas de las comunidades que enfocan sus esfuerzos en encontrar sobrevivientes en medio de un panorama lleno de escombros y preocupación. Los lentes fotográficos han permitido retratar la tragedia.

Cali

Terremoto en Cali. – Camilo Rodríguez, Reuters. Terremoto en Cali. – Juan Pablo Arbeláez, Reuters.

Terremoto en Cali. – Juan Pablo Arbeláez, Reuters. Terremoto en Cali. – Camilo Rodríguez, Reuters.

Manizales

Terremoto en Manizales. – Andrés Camilo Valencia, Reuters. Terremoto en Manizales. – Andrés Camilo Valencia, Reuters.

Pereira

Terremoto en Pereira. – Stringer, Reuters. Terremoto en Pereira. – Stringer, Reuters.

¿Qué pasó en Colombia hoy 10 de agosto?

Un fuerte sismo sacudió al país a las 7:34 a.m. y generó varios estragos. Con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el fenómeno natural se sintió con fuerza en casi todo el territorio, llegando a traspasar fronteras con reportes desde países vecinos como Panamá y Ecuador. Con el paso de los minutos, el Servicio Geológico Colombiano confirmó que la intensidad fue de 7,4 y se produjo a 96 kilómetros de profundidad. Desde otros departamentos, se empezó a confirmar el daño a la infraestructura y víctimas mortales.

Te puede interesar