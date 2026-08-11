Dónde y cómo ayudar a las víctimas del terremoto en Colombia: canales de donación y líneas de emergencia

Tras el terremoto de 7.4 en Colombia, aumentan las víctimas y daños estructurales. Infórmese sobre puntos de acopio y donaciones.

Terremoto en Colombia | Reuters

Colombia atraviesa un difícil momento por las afectaciones que dejó el terremoto del pasado lunes 10 de agosto, el cual afectó a varias ciudades y regiones del país. Entre lo sucedido hay víctimas mortales, heridos y afectaciones distintas infraestructuras como casas, apartamentos, hospitales, iglesias, entre otros.

Aproximadamente a las 7:34 a.m. de ese día un temblor sacudió a los colombianos, esto con epicentro en San José del Palmar y con una magnitud de 7.4. El sismo se extendió por un tiempo considerable y se sintió en gran parte de territorio nacional, a pesar de que fue en el Chocó donde se originó todo.

Según la más reciente actualización de las autoridades, la cifra de fallecidos rodea 169 personas, 570 heridos y cerca de 61 edificios e inmuebles colapsados y más de 1.500 viviendas con daños severos. Los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca, Chocó y Caldas son los más afectados.

¿Cómo ayudar a las víctimas del terremoto en Colombia?

Si usted desea hacer algún tipo de donación para aquellas personas damnificadas y rescatistas que atienden la emergencia, lo puede hacer a través de la Cruz Roja. La entidad recibe alimentos no perecederos, agua embotellada, kits de aseo, colchonetas y cobijas. También puede hacer ayudas económicas si así lo desea.

La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia es otra de las entidades por las cuales puede hacer llegar alguna colaboración. Esta recibe donaciones destinadas al transporte humanitario de alimentos y la compra de productos de la canasta básica para las comunidades afectadas.

Por otra parte, hay puntos de acopio donde puede donar alimentos no perecederos, pañales, kits de higiene, cobijas o linternas. En Bogotá, por ejemplo, puede acercarse a estas direcciones de la Cruz Roja:

Bogotá – SAMU Sur: Av. Carrera 68 #31-41 Sur.

Av. Carrera 68 #31-41 Sur. Bogotá – SAMU Norte: Calle 134 – Carrera 7B Bis #132-31.

Calle 134 – Carrera 7B Bis #132-31. Bogotá – Sede Barrios Unidos: Transversal 60 #63-81 (La Esmeralda).

La Alcaldía de la capital también habilitó los siguientes puntos de acopio en varias localidades:

Universidad Jorge Tadeo Lozano: Carrera 4 # 22 – 61

Carrera 4 # 22 – 61 Usaquén: Calle 161A # 7F – 55

Calle 161A # 7F – 55 Centro comercial Unicentro: Carrera 15 # 124 – 30

Carrera 15 # 124 – 30 Cruz Roja – sede administrativa (24 horas): Carrera 24 # 73 – 38

Carrera 24 # 73 – 38 Horarios de atención: 8:00 a.m. a 9:00 p.m., de lunes a domingo (salvo la sede administrativa de la Cruz Roja, que opera las 24 horas).

Otras ciudades y líneas de emergencia

Alcaldías locales y sedes defensivas de la Defensa Civil/Cruz Roja en Medellín, Cali y el Eje Cafetero han habilitado coliseos y plazas principales como centros de recolección. Por otra parte, como las labores de búsqueda de personas entre los escombros sigue activa, en estas líneas puede informar cualquier novedad:

123: Línea Única Nacional de Emergencias.

Línea Única Nacional de Emergencias. 132: Cruz Roja Colombiana (Atención directa y programa de Restablecimiento de Contactos Familiares – RCF).

Cruz Roja Colombiana (Atención directa y programa de Restablecimiento de Contactos Familiares – RCF). 144: Defensa Civil Colombiana.

Defensa Civil Colombiana. 119: Cuerpo Oficial de Bomberos.

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