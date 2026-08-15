Camilo Vargas y Atlas lideran campaña en México para ayudar a víctimas del terremoto en Colombia

El cancerbero bogotano fue titular con la Selección Colombia y jugó los 5 partidos completos del Mundial 2026.

Camilo Vargas atajando con Atlas/ Foto: Imago 7.

México ha sido uno de los países que más se ha manifestado para apoyar a Colombia, después del terremoto sucedido en el país ‘cafetero’ el pasado 10 de agosto, el cual azotó a zonas como el Eje Cafetero, Valle del Cauca y el Chocó. Desde donaciones hasta rescatistas han llegado para ayudar a las familias damnificadas.

Como suele suceder en estas catástrofes, el deporte no es ajeno a la situación. Futbolistas, pilotos, tenistas y demás profesionales se han manifestado para apoyar a aquellas personas que se vieron afectadas por este impase. Precisamente desde el amigo país mexicano se reporta Camilo Vargas, el guardameta de la Selección y Atlas lanzaron una campaña benéfica para enviar ayudas desde allí.

“Fiel, si estás viendo esto quiero pedirte que nos ayudes con algo muy importante. Precisamente hoy, que cumplimos 10 años de historia de Atlas, quiero aprovechar esta fecha tan especial para acudir a una familia, quienes durante estos años me han hecho sentir como un integrante más de esta familia…”, inició mencionando el cancerbero ‘cafetero’.

“Hoy quiero pedirles que me ayuden a levar una parte de este enorme corazón hasta mi tierra. Colombia está viviendo momentos difíciles después del sismo y muchas familias necesitan de nosotros. Hemos encontrado la manera de llegar directamente a Colombia con todo lo que logremos reunir, por eso tendremos un centro de acopio en el Estadio Jalisco…”, agregó dando más detalles de la actividad.

De manera inmediata los hinchas ‘tapatíos’ comenzaron a responder la publicación hecha por Vargas y el club ‘rojinegro’. Es bien sabido que el cancerbero con pasado en Independiente Santa Fe, Atlético Nacional, Deportivo Cali y varios clubes más se ha convertido en ídolo de la institución, a tal punto que varios fanáticos aseguran que es el mejor jugador de la historia de este club.

La campaña se estará llevando a cabo este sábado 15 de agosto en la antesala del partido entre Atlas y Tigres por la cuarta jornada del Apertura de la Liga MX. Las personas y los fanáticos del cuadro de Jalisco podrán llevar sus donaciones. Según lo informado por Camilo Vargas, lo recogido viajará directamente hasta Colombia.

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