Los ex jugadores de Chivas volvieron a marcar el mismo día con sus equipos en Países Bajos y Grecia y se está haciendo costumbre

González y Chávez comparten un dato curioso en Europa | Claro Sports

Hay una coincidencia que comienza a llamar la atención entre los aficionados mexicanos al fútbol europeo: Mateo Chávez quien es uno de los mejores defensores de la Eredivisie y el delantero Armando ‘Hormiga’ González que busca ganarse un lugar en Grecia, han encontrado el camino del gol el mismo día en dos ocasiones durante noviembre de 2026.

Ambos jugadores son parte del proceso de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana con miras al Mundial de 2030 y son amigos desde su proceso formativo en Chivas.

El lateral del AZ Alkmaar y el delantero del Olympiacos volvieron a celebrar este domingo 22 de noviembre, después de repetir la curiosa sincronía el día 8, con anotaciones en Países Bajos y Grecia. Dos historias que avanzan por separado, pero que mantienen un vínculo especial desde sus años en las fuerzas básicas de Chivas.

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Domingo de goles mexicanos: Chávez y González repiten la historia

La jornada del 22 de noviembre tuvo un desenlace especial para los dos futbolistas. Primero fue Mateo Chávez quien se hizo presente en el marcador durante la visita del AZ Alkmaar al Sparta Rotterdam, en un encuentro correspondiente a la Eredivisie.

El mexicano apareció apenas al minuto 17 para conseguir el empate parcial. Su participación no terminó ahí: también entregó dos asistencias, a Dave Kwakman y Ro-Zangelo Daal, para contribuir directamente a la contundente victoria por 5-1 de su equipo.

Horas más tarde, en Grecia, Armando González también tuvo motivos para celebrar. El atacante ingresó al terreno de juego al minuto 82 del enfrentamiento entre Olympiacos e Iraklis FC y prácticamente no necesitó tiempo para hacerse notar. En su primer contacto con el balón, conectó de cabeza un centro de Bruno Onyemaechi para marcar el sexto tanto de su equipo en la goleada por 6-2.

La escena recordó lo ocurrido dos semanas antes. El 8 de noviembre, Chávez anotó al minuto 76 frente al Groningen, en una remontada del AZ que terminó con triunfo por 4-3. Ese mismo domingo, González había marcado ante el PAOK Salónica, apenas dos minutos después de ingresar como suplente. Dos países, dos competiciones y una coincidencia que volvió a repetirse.

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De la cantera de Chivas a Europa: dos mexicanos con números destacados

La conexión entre ambos no nació en el fútbol europeo. Chávez y González se conocen desde pequeños y compartieron distintas etapas de formación en Guadalajara, desde las categorías juveniles hasta el Tapatío. Incluso debutaron juntos en Primera División el 13 de enero de 2024, durante el empate ante Santos Laguna.

Ahora defienden camisetas diferentes, pero sus números reflejan el crecimiento que han experimentado durante la temporada 2026-27.

Mateo Chávez, de 22 años, suma tres goles y cinco asistencias después de 13 jornadas de la Eredivisie con el AZ Alkmaar. Su aportación ofensiva lo ha convertido en una pieza importante para el conjunto neerlandés, donde se desempeña como lateral izquierdo.

Por su parte, la Hormiga González, de 23 años, acumula siete goles y dos asistencias en 14 partidos oficiales con Olympiacos, de acuerdo con el balance.Sus anotaciones en Grecia y la Europa League respaldan su adaptación al fútbol del Viejo Continente.

Los dos también forman parte del proceso de renovación de la Selección Mexicana. Para el Tricolor, contar con un lateral de proyección ofensiva y un delantero que sigue creciendo internacionalmente representa una noticia positiva.

La amistad que comenzó en las fuerzas básicas rojiblancas ahora tiene un capítulo especial en Europa. Y aunque no existe una explicación futbolística para que sus goles coincidan en el calendario, cada nueva jornada deja abierta la posibilidad de que vuelva a ocurrir.

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