Falla de San Andrés y Anillo de Fuego: ¿Qué son, dónde pasan y por qué producen temblores?

Cinturón de Fuego del Pacífico concentra cerca del 90% de los terremotos del mundo, mientras que la Falla de San Andres podría provocar el Big One

Todo lo que tienes que saber sobre el Cinturón de Fuego | Reuters

La Tierra parece tranquila bajo nuestros pies, pero en realidad nunca deja de moverse. A cientos de kilómetros de profundidad, enormes placas tectónicas avanzan, chocan y se deslizan unas junto a otras, con consecuencias que pueden sentirse en cuestión de segundos. La Falla de San Andrés y el Cinturón de Fuego del Pacífico son dos de los grandes protagonistas de esta dinámica, pero ¿qué relación existe entre ellos y qué significa todo esto para México? Estas son las claves para entender dónde se encuentran, por qué concentran tanta actividad sísmica y qué hay detrás del temor al llamado “Big One”.

¿Qué es la Falla de San Andres y por dónde pasa?

Aunque muchas veces se habla de la Falla de San Andrés como si fuera una enorme grieta que atraviesa California, su realidad es mucho más compleja. Se trata de una fractura de la corteza terrestre que marca el límite entre las placas del Pacífico y Norteamericana. Ambas se mueven de forma lateral, a una velocidad de entre 3 y 5 centímetros por año. El movimiento parece mínimo, pero con el paso del tiempo puede generar una enorme cantidad de tensión.

Ahí está el verdadero riesgo. Cuando la fricción impide que las placas se deslicen con normalidad, la energía queda atrapada durante años. Tarde o temprano, esa tensión encuentra una salida y puede provocar un terremoto de gran magnitud. La falla se extiende por unos mil 300 kilómetros: comienza en el norte de California, cerca del Cabo Mendocino, pasa por las inmediaciones de San Francisco y continúa hacia el sur por zonas como Carrizo Plain y el área cercana a Los Ángeles, hasta llegar al Mar de Salton. Desde ahí, la actividad no desaparece. Un complejo sistema de fallas conecta con el noroeste de México, entre ellas Imperial y Cerro Prieto, atraviesa el Valle de Mexicali y llega hasta el Golfo de California.

¿Qué es el Cinturón de Fuego y en qué parte del Mundo se encuentra?

Si la Tierra tuviera un mapa de sus zonas más inquietas, el Cinturón de Fuego del Pacífico ocuparía un lugar central. Esta enorme franja con forma de herradura rodea el océano Pacífico a lo largo de más de 40 mil kilómetros y concentra cerca del 90% de los terremotos del mundo y alrededor del 75% de los volcanes activos.

El recorrido es enorme. Comienza en las costas de América, desde Chile hasta Alaska, y continúa por Rusia, Japón, Taiwán, Filipinas e Indonesia, hasta alcanzar países de Oceanía como Papúa Nueva Guinea y Nueva Zelanda. ¿Por qué tanta actividad? La respuesta está en las placas tectónicas. En distintos puntos de esta región, una placa se introduce por debajo de otra, un proceso conocido como subducción. El movimiento acumula energía y, cuando esta se libera, aparecen los terremotos. Además, la subducción favorece la formación de magma, que puede encontrar una salida hacia la superficie y alimentar volcanes. Por eso, el Cinturón de Fuego concentra algunos de los escenarios sísmicos y volcánicos más activos del planeta.

¿Qué relación hay entre el Cinturón de Fuego, la Falla de San Andrés y los últimos terremotos?

La coincidencia geográfica puede generar una pregunta inevitable: ¿los terremotos que ocurren en distintos puntos del Cinturón de Fuego pueden terminar por despertar a la Falla de San Andrés? La respuesta, al menos con la evidencia científica disponible, es no. La Falla de San Andrés forma parte de una frontera tectónica activa entre las placas del Pacífico y Norteamericana, pero los terremotos registrados en lugares como Colombia, Japón, Filipinas, Indonesia o Tonga corresponden a procesos propios de cada región.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) no ha encontrado evidencia de un efecto dominó que pueda activar de forma inmediata la Falla de San Andrés. La preocupación científica está en otro punto: el tramo sur de la falla. Estudios de la Universidad Estatal de San Diego y otras instituciones señalan que esta zona, junto con la Falla de San Jacinto, acumula una tensión importante, con niveles que no se observaban desde hace alrededor de mil años. El segmento sur lleva cerca de tres siglos sin un gran terremoto y su cercanía con México mantiene especial atención sobre ciudades como Mexicali y Tijuana, además del sur de California. De ahí surge el temor por el llamado “Big One”, un terremoto que podría superar la magnitud 7.8. Pero hay un límite que la ciencia todavía no puede superar: saber cuándo ocurrirá. La tensión permite identificar una amenaza, no ponerle fecha.

¿México está en la Falla de San Andrés o el Cinturón de Fuego?

México sí forma parte de una de las regiones sísmicamente más activas del planeta: el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esa posición explica buena parte de los terremotos que ocurren en el país, donde interactúan varias placas tectónicas y distintos sistemas de fallas.

Pero hay una precisión importante: la Falla de San Andrés no atraviesa México como tal. Su trazo principal se encuentra en California y llega hasta el Golfo de California. A partir de esa zona aparece una compleja red de fallas que conecta con el noroeste mexicano, entre ellas Imperial, Cerro Prieto y Laguna Salada. El resultado es una región donde la corteza terrestre permanece en constante movimiento.

Por eso, ciudades como Mexicali, Tijuana y San Luis Río Colorado se encuentran expuestas a una importante actividad sísmica. México no está “sobre” la Falla de San Andrés, pero sí forma parte de un entorno tectónico estrechamente relacionado con ella. La mejor forma de entenderlo es imaginar una enorme red de placas y fallas que no respeta fronteras: mientras el Cinturón de Fuego explica el contexto sísmico del país, el sistema de fallas del Pacífico conecta directamente al noroeste de México con la dinámica que también afecta a California.

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