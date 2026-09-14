Trump no emitirá el perdón a Lindsay Clancy: qué dijo

El presidente Donald Trump comentó ante la prensa que el caso de Lindsay Clancy es “un asunto estatal”

Lindsay Clancy y su abogado, Kevin Reddington. Foto: Greg Derr / AFP

El presidente Donald Trump dejó claro que el caso de Lindsay Clancy “es un asunto estatal” en el que no debe involucrarse por su investidura. Su pronunciamiento ocurre después de que el abogado defensor, Kevin Reddington, solicitara un indulto para su clienta.

Clancy, una exenfermera de 36 años, está acusada de asesinar a sus tres hijos en 2023, en una casa de Duxbury, Massachusetts. Sin embargo, su juicio en el Tribunal Superior del Condado de Plymouth terminó siendo nulo, debido a la falta de veredicto del jurado (11 votos contra 1).

“Es una situación muy triste. Desde luego, lo he oído. Aquí no hay ganadores, hagas lo que hagas. Tres niños han muerto, así que no lo sé. En realidad, es un asunto estatal, no federal”, comentó Donald Trump a la prensa, el domingo, justo antes de abordar el avión presidencial para un viaje de dos días a Irlanda.

El Presidente también fue consultado por la posibilidad de contactar al fiscal de distrito de Plymouth, Tim Cruz, a petición del abogado Reddington. No obstante, su postura fue la misma: “Espero que puedan resolverlo”.

“Es un buen abogado (Kevin Reddington). He oído de otras personas que es un excelente abogado. Espero que puedan resolverlo, es algo que tienen que solucionar”, selló Donald Trump.

¿Qué pidió a Donald Trump el abogado de Lindsay Clancy?

El abogado penalista Kevin Reddington, de 75 años, ofreció varias entrevistas la semana pasada y en una de ellas informó que presentará una moción de desestimación el 29 de septiembre, en una audiencia programada.

Según el portal FindLaw, la moción de desestimación se refiere a una solicitud formal para pedirle a un juez que cierre un caso legal antes de que llegue a juicio. En este caso, su intención es que Lindsay Clancy no sea enjuciada por segunda vez.

“Debe existir una necesidad manifiesta para declarar un juicio nulo por razones obvias. el tiempo invertido por los miembros del jurado, el tribunal, el personal, el acusado, la fiscalía, todos”, dijo Reddington a CBS Mornings.

Respecto al indulto que solicitó al presidente Donald Trump, esperando que hablara con el fiscal Tim Cruz, el abogado expresó: “Si pudiera contactar al rey de Inglaterra y pedirle ayuda, lo haría en este caso”.

“También sé que (Trump) es una persona rodeada de gente muy inteligente y que fácilmente podría pedirle a cualquiera de ellos: ‘¿Podrías investigar esto y ver de qué se trata?’. Y así, con suerte, la información llegará a Tim Cruz y se resolverá el caso”, dijo a ABC News.

Reddington describió además cómo se encuentra Lindsay Clancy después de que su juicio haya sido declarado nulo. “Está decepcionada, está triste y sigue teniendo el mismo estado de ánimo que ha tenido durante los últimos tres años y medio. Afortunadamente, está recibiendo un excelente tratamiento psiquiátrico”, contó.

¿Qué le dapara a Lindsay Clancy?

Los cargos permanecen intactos aunque el juicio haya sido anulado. En términos legales, la nulidad por desacuerdos en el veredicto no es lo mismo que la absolución, por lo que la mujer no fue declarada inocente.

Ahora Lindsay Clancy podría ser sometida a un nuevo juicio, pero es una decisión que debe tomar la Fiscalía.

Cabe aclarar que la solicitud de un nuevo juicio sería con un jurado diferente al que no logró un veredicto. Además, el juez tendría que valorar el tiempo, los recursos empleados y las posibilidades de obtener un resultado distinto.

En el caso de Clancy, el proceso original contó con decenas de testigos, declaraciones desgarradoras y cientos de elementos de prueba, por lo que repetirlo supondría reconstruir buena parte del caso.

Lindsay Clancy, de 36 años, enfrenta tres cargos relacionados con las muertes de sus hijos Cora, Dawson y Callan. La defensa no negó que causó las muertes, pero sostiene que no era penalmente responsable debido a una grave enfermedad mental, específicamente una psicosis posparto.

La Fiscalía, por el contrario, sostuvo que la mujer sabía lo que estaba haciendo y que actuó de manera deliberada.

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