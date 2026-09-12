Sismo de hoy: Indonesia es sacudida por temblor de magnitud 6.6 ¿Qué daños se registran?

Un nuevo movimiento telúrico se suma a la lista de sismos registrados durante este año en distintas regiones del planeta

Indonesia sigue siendo víctima de los sismos | Reuters

El 2026 se ha caracterizado por los diversos sismos y terremotos que han causado daños en distintos rincones del planeta. Ahora fue Indonesia el país que sufrió un movimiento telúrico de magnitud 6.6 en la escala de Richter.

Después de presentarse el fenómeno natural, algunos usuarios reportaron el movimiento en redes sociales. Varias personas compartieron videos en los que se observan objetos dentro de sus hogares desplazándose por la intensidad del sismo.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de 6.6 que sacudió a Indonesia hoy?

El sismo que se presentó en Indonesia tuvo su epicentro a aproximadamente 125 kilómetros de la costa de Yakarta, capital del país, y se originó a una profundidad de 358 kilómetros.

Debido a la intensidad del movimiento, el temblor pudo sentirse en distintas zonas de la ciudad. Algunas personas compartieron videos de lámparas y objetos colgantes que se movían al momento en que ocurrió el fenómeno natural.

Just got woken up by a 6.6 earthquake off the Indonesia coast! Heard a weird cracking sound followed by my bed shaking and woke up @JordanHallWX followed by even stronger bed rattles for 2 more minutes before it subsided. pic.twitter.com/zEuhki23aa — Aaron Rigsby (@AaronRigsbyOSC) September 11, 2026

¿Se activó alerta de tsunami por el temblor en Indonesia?

Tras el terremoto registrado en territorio asiático, no se activó una alerta de tsunami, una situación que permitió llevar tranquilidad a la población ubicada en las zonas cercanas a la costa. Las autoridades continuaron con el monitoreo de la zona para descartar posibles afectaciones posteriores relacionadas con el movimiento telúrico.

El mayor temor de la población es que sucediera un movimiento parecido al vivido hace poco menos de un mes, concretamente frente a la Isla de las Flores. En esa ocasión sí hubo afectaciones en distintos puntos y muchos muertos.

¿Qué afectaciones se han reportado en Indonesia por el temblor de hoy?

Hasta el momento, el Gobierno de Indonesia no ha reportado afectaciones importantes tras el sismo. No se han informado daños estructurales graves, derrumbes de edificios o situaciones que representen un riesgo para la población de Yakarta.

Los equipos de emergencia mantienen la vigilancia en las zonas donde el movimiento fue percibido con mayor intensidad para atender cualquier reporte ciudadano.

¿Qué es el Anillo de Fuego y por qué Indonesia sufre tantos temblores?

El Anillo de Fuego del Pacífico es una franja de aproximadamente 40 mil kilómetros que rodea el océano Pacífico y concentra una gran parte de la actividad sísmica y volcánica del planeta.

Esta región reúne cerca del 90 por ciento de los terremotos registrados en el mundo, además de una importante cantidad de volcanes activos. Por esta razón, Indonesia es uno de los países con mayor actividad sísmica debido a su ubicación dentro de esta zona.

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