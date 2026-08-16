Terremotos de magnitud 7 o superior en 2026: ¿Cuántos van y dónde han azotado con fuerza?

Los países de Sudamérica como Venezuela y Colombia sufrieron fuertes sismos que cobraron algunas vidas tras la caída de algunos edificios

Varios sismos de una magnitud más fuerte de 7 se han dado en este 2026 | Reuters

El año 2026 quedará marcado por la Copa del Mundo, sin embargo también será recordado por la gran actividad sísmica que ha tenido a lo largo de ocho meses en todo el mundo, dejando destrucción, tristeza y un número importante de víctimas por culpa de este fenómeno natural que ha sido recurrente.

¿Cuántos temblores de magnitud 7 o superiores han ocurrido en este 2026?

El Servicio Geológico de Estados Unidos y el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo anunciaron que se han suscitado 10 sismos de una magnitud superior a 7.0 en la escala de Richter en tan solo ocho meses en distintos rincones del planeta.

Un terremoto con tal fuerza provoca un daño importante en las estructuras, pero el impacto de cada uno puede variar, dependiendo de la profundidad y la cercanía del epicentro. También se debe considerar la capacidad de reacción de las personas en escenarios de este tipo.

¿En qué países azotaron los terremotos en los últimos meses de este año?

A lo largo del año se han presentando 10 movimientos telúricos de este tipo. En algunos lados del planeta no han habido tantas consecuencias, como fue el caso de Colombia el pasado 10 de agosto, el cual ha dejado más de 200 víctimas o incluso de Venezuela, que ha dejado más de seis mil víctimas mortales.

Malasia | 22 de febrero | Magnitud: 7.1

Venezuela | 24 de junio | Magnitud: 7.2

Vanuatu | 30 de marzo | Magnitud: 7.3

México | 17 de julio | Magnitud: 7.3

Indonesia | 1 de abril | Magnitud: 7.4

Japón | 20 de abril | Magnitud: 7.4

Colombia | 10 de agosto | Magnitud: 7.4

Tonga | 24 de marzo | Magnitud: 7.5

Venezuela | 24 de junio | Magnitud 7.5

Filipinas | 7 de junio | Magnitud 7.8

Si bien el de Filipinas ha sido el temblor más fuerte que se ha presentado en este 2026, los países sudamericanos de Venezuela y Colombian han sufrido una gran devastación con la caída de varios edificios y casas, lo que ha cobrado un gran número de víctimas y personas desaparecidas. Incluso muchas familias perdieron todo lo que tenían.

¿Qué relación tienen los sismos de 2026, de 7 o más grados en la escala de Richter?

Uno podría pensar que los sismos de una magnitud superior a 7 en escala de Richter podrían estar relacionados con algo en particular por la fuerza del movimiento. Sin embargo no siempre es así, pues es complicado que el sismo de Filipinas tenga alguna relación con lo que pueda ocurrir en la República Mexicana o en el Estado de California en Estados Unidos.

Algo que podría ser diferente con Venezuela, Colombia y Filipinas, quienes podrían sufrir las consecuencias de las placas tectónicas que conforman el Cinturón de Fuego del Pacífico, ya que concentra cerca del 90 por ciento de los terremotos del mundo y alrededor del 75 por ciento de los volcanes activos. Lo que podría un movimiento podría provocar otro nuevo, como si se tratara de unas fichas de dominó.

Aún faltan cuatro meses para que finalice el año 2026 y el movimiento de las placas tectónicas no se detienen en ningún momento, pero se espera que no hayan más terremotos que dejen consecuencias importantes alrededor del mundo por el impacto de su fuerza.

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