Un truco de GTA 6 permite desbloquear los 30 FPS en Xbox Series X mediante Quick Resume, pero presenta fallas y no funciona en PS5. Conoce cómo activarlo paso a paso

¿Cómo hacer para que GTA 6 vaya a 60 FPS? | Reuters

Grand Theft Auto VI (GTA 6) continúa generando conversación entre los jugadores de PlayStation 5 y Xbox Series X|S, especialmente por su rendimiento gráfico. Aunque el videojuego de Rockstar Games llegó al mercado con un límite de 30 fotogramas por segundo (FPS) en todas las consolas, un descubrimiento de la comunidad ha abierto la posibilidad de superar esa restricción sin instalar modificaciones externas.

La noticia surgió después de que un usuario de Reddit descubriera un fallo relacionado con Quick Resume, una función de Xbox que permite suspender y reanudar videojuegos sin tener que comenzar desde cero. Mediante una combinación de ajustes en la consola, el jugador consiguió desbloquear la tasa de fotogramas de GTA 6 y alcanzar cifras superiores a los 60 FPS en determinadas situaciones.

El procedimiento fue compartido por el usuario Meowwie64 y retomado por medios especializados como Tarreo y RockstarINTEL. Sin embargo, existe una diferencia importante entre desbloquear los FPS y conseguir que el videojuego funcione de manera estable a 60 cuadros por segundo, pues el método también provoca alteraciones en la velocidad de algunas animaciones y movimientos.

Para quienes buscan mejorar la experiencia visual de GTA 6 en PS5, PS5 Pro y Xbox Series X|S, es importante conocer los requisitos, los pasos necesarios y las limitaciones de este descubrimiento. Por ahora, el truco depende de una característica exclusiva de las consolas Xbox, por lo que los usuarios de PlayStation no pueden reproducirlo mediante el mismo procedimiento.

GTA 6: ¿Cómo romper el límite de 30 FPS en Xbox Series X y PS5?

El método descubierto aprovecha Quick Resume y los ajustes de frecuencia de actualización de Xbox Series X para eliminar temporalmente el límite de fotogramas del videojuego. Para intentarlo, se necesita una pantalla o televisor compatible con 120 Hz, además de tener instalado GTA 6. El procedimiento original se realizó con la versión 01.002.001 del título, aunque su funcionamiento en futuras actualizaciones no está garantizado.

Estos son los pasos para intentar desbloquear los FPS de GTA 6 en Xbox Series X:

Configura tu Xbox a 60 Hz. Entra en Configuración, selecciona las opciones de TV y pantalla y cambia la frecuencia de actualización a 60 Hz. Inicia GTA 6. Abre el videojuego normalmente y espera a que comience su secuencia de introducción. Identifica las seis estrellas. Cuando aparezcan las seis estrellas durante la introducción, accede nuevamente a la configuración de video. Cambia la pantalla a 120 Hz. Modifica la frecuencia de actualización sin cerrar completamente GTA 6. Abre otro videojuego. Presiona el botón Xbox del control y ejecuta otro título desde la Guía. Es importante que ese segundo juego arranque desde cero y no desde una sesión suspendida. Regresa a GTA 6 con Quick Resume. Una vez iniciado el segundo videojuego, vuelve a Grand Theft Auto VI. Si el fallo se reproduce correctamente, la tasa de fotogramas debería quedar desbloqueada.

De acuerdo con el descubridor, el contador de su pantalla registró valores aproximados de entre 45 y 100 FPS, dependiendo de la escena. No obstante, análisis posteriores indican que durante la conducción y otras situaciones exigentes el rendimiento puede situarse alrededor de los 35 a 40 FPS, mientras que algunas cinemáticas o entornos menos demandantes permiten alcanzar cifras superiores.

El principal inconveniente es que el videojuego puede ejecutarse más rápido de lo normal. Los reportes señalan que ciertas animaciones llegan a duplicar su velocidad, debido a la relación entre la tasa de fotogramas y el funcionamiento de algunos sistemas internos. Además, los FPS son variables, por lo que el resultado no equivale a un modo de rendimiento oficial. Para regresar al comportamiento habitual, basta con cerrar completamente GTA 6 y volver a iniciarlo.

En cuanto a las plataformas, el descubrimiento original se realizó en Xbox Series X y posteriormente aparecieron pruebas de funcionamiento en Xbox Series S. Por el contrario, no existe un procedimiento equivalente confirmado para PS5 o PS5 Pro, ya que las consolas de Sony no cuentan con Quick Resume. Los códigos y trucos tradicionales de GTA 6 tampoco permiten eliminar el límite gráfico de 30 FPS.

Trucos de GTA 6: ¿Por qué se dejó en 30 FPS?

La decisión de Rockstar Games de limitar GTA 6 a 30 FPS responde principalmente a las exigencias técnicas de su mundo abierto. El videojuego necesita procesar simultáneamente el tráfico, los peatones, las físicas, las animaciones y numerosos sistemas que funcionan dentro de Leonida. Esta carga supone un desafío importante para los procesadores de las consolas actuales, incluso en el caso de PlayStation 5 Pro.

El director de producción tecnológica de Rockstar, Marc Chambers, explicó que el procesador de PS5 Pro no tiene la capacidad suficiente para ejecutar la compleja simulación del videojuego a una tasa de fotogramas superior de forma sostenida. Por su parte, los análisis de Digital Foundry encontraron que PS5 Pro mantiene un rendimiento cercano a los 30 FPS de manera consistente, mientras que PS5 estándar presenta caídas más frecuentes en situaciones exigentes.

Por ahora, GTA 6 no ofrece un modo de rendimiento oficial a 60 FPS ni una alternativa de 40 FPS en PS5 o Xbox Series X|S. Aunque el fallo de Quick Resume demuestra que es posible liberar temporalmente la tasa de fotogramas, también evidencia los problemas que aparecen al ejecutar el videojuego fuera de sus parámetros previstos. Rockstar podría corregir este comportamiento mediante una actualización, por lo que el procedimiento debe considerarse un método no oficial y sin garantía de funcionamiento permanente.