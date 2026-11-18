GTA 6 llega a México este 19 de noviembre con Lucía Caminos y Jason Duval como protagonistas. Conoce los personajes, sus historias y quiénes serán jugables

Todos los personajes de GTA 6 | @GTA6Newswire

Grand Theft Auto VI está a unas horas de su lanzamiento en México y Rockstar Games ya presentó a los personajes que formarán parte de la historia de esta entrega. Después de 13 años desde el estreno de GTA V, la franquicia regresará con una historia protagonizada por Lucía Caminos y Jason Duval, una pareja involucrada en una red criminal en el estado ficticio de Leonida, donde se encuentra Vice City.

Lucía Caminos será una de las protagonistas jugables de GTA 6, con lo que la franquicia incorpora a una mujer como personaje central de la campaña de una entrega principal de su etapa moderna. Su historia comenzará después de salir de prisión, mientras intenta cambiar su situación económica y construir una vida junto a Jason Duval, un exmilitar que terminó involucrado en actividades relacionadas con el narcotráfico.

Sin embargo, Lucía y Jason no serán los únicos personajes que participarán en Grand Theft Auto VI. Rockstar Games presentó ocho perfiles oficiales que incluyen delincuentes, empresarios, productores musicales y figuras relacionadas con el crimen en Vice City. Sus historias permitirán conocer las relaciones y conflictos que formarán parte del videojuego, disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

¿Ya se puede jugar GTA 6? Fecha y hora de lanzamiento en México

GTA 6 se estrenará el jueves 19 de noviembre de 2026 a las 00:00 horas, tiempo del centro de México, por lo que los jugadores podrán comenzar su partida durante los primeros minutos del jueves. Rockstar Games confirmó que el lanzamiento estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, mientras que todavía no existe una fecha oficial para una versión de PC.

El videojuego contará con un lanzamiento escalonado por zonas horarias, por lo que algunos países tendrán acceso antes que México. Los usuarios que adquirieron GTA 6 en formato digital pueden preparar su consola mediante la descarga anticipada, habilitada por Rockstar antes del estreno. La compañía también puso a disposición las reservas del juego y una edición Ultimate con contenido adicional.

¿Quién es quién en Grand Theft Auto 6? Conoce a todos los personajes confirmados

Rockstar Games presentó ocho perfiles de personajes de GTA 6 en su sitio oficial, entre los que destacan los dos protagonistas y seis perfiles secundarios. Cada uno tendrá relación con distintos sectores de Vice City y el estado de Leonida, desde el tráfico de drogas y los robos hasta la industria musical. Estos son los personajes con ficha oficial y lo que se conoce de sus historias:

Lucía Caminos: Es una de las dos protagonistas de GTA 6. Su padre le enseñó a defenderse desde pequeña, pero terminó encarcelada en la Penitenciaría de Leonida por un conflicto relacionado con su familia. Después de recuperar su libertad, buscará mejorar sus condiciones de vida y construir un futuro junto a Jason.

Es una de las dos protagonistas de GTA 6. Su padre le enseñó a defenderse desde pequeña, pero terminó encarcelada en la Penitenciaría de Leonida por un conflicto relacionado con su familia. Después de recuperar su libertad, buscará mejorar sus condiciones de vida y construir un futuro junto a Jason. Jason Duval: Es el segundo protagonista del videojuego. Creció rodeado de personas relacionadas con actividades delictivas y se incorporó al Ejército para alejarse de ese entorno. Posteriormente regresó a los Cayos de Leonida, donde comenzó a trabajar para traficantes de drogas. Su encuentro con Lucía cambiará el rumbo de su historia.

Es el segundo protagonista del videojuego. Creció rodeado de personas relacionadas con actividades delictivas y se incorporó al Ejército para alejarse de ese entorno. Posteriormente regresó a los Cayos de Leonida, donde comenzó a trabajar para traficantes de drogas. Su encuentro con Lucía cambiará el rumbo de su historia. Cal Hampton: Es amigo de Jason y colaborador de Brian Heder. Pasa parte de su tiempo en casa, donde escucha comunicaciones de la Guardia Costera y consulta información en internet. Su relación con Jason lo conecta con el entorno criminal de los Cayos de Leonida.

Es amigo de Jason y colaborador de Brian Heder. Pasa parte de su tiempo en casa, donde escucha comunicaciones de la Guardia Costera y consulta información en internet. Su relación con Jason lo conecta con el entorno criminal de los Cayos de Leonida. Boobie Ike: Es un empresario de Vice City que construyó negocios relacionados con bienes raíces, un club nocturno y un estudio de grabación. Mantiene una sociedad con Dre’Quan Priest mediante el sello discográfico Only Raw Records.

Es un empresario de Vice City que construyó negocios relacionados con bienes raíces, un club nocturno y un estudio de grabación. Mantiene una sociedad con Dre’Quan Priest mediante el sello discográfico Only Raw Records. Dre’Quan Priest: Es un productor musical que busca establecerse en la industria de Vice City. Antes de dedicarse a la música, participó en actividades relacionadas con la venta de drogas. Ahora trabaja con Boobie Ike y el dúo Real Dimez para impulsar su sello discográfico.

Es un productor musical que busca establecerse en la industria de Vice City. Antes de dedicarse a la música, participó en actividades relacionadas con la venta de drogas. Ahora trabaja con Boobie Ike y el dúo Real Dimez para impulsar su sello discográfico. Real Dimez: Es un dúo de rap integrado por Bae-Luxe y Roxy, quienes se conocen desde la preparatoria. Ambas consiguieron atención mediante sus canciones y publicaciones en redes sociales. Después de grabar un tema con el rapero DWNPLY, firmaron un contrato con Only Raw Records.

Es un dúo de rap integrado por Bae-Luxe y Roxy, quienes se conocen desde la preparatoria. Ambas consiguieron atención mediante sus canciones y publicaciones en redes sociales. Después de grabar un tema con el rapero DWNPLY, firmaron un contrato con Only Raw Records. Raúl Bautista: Es un asaltante de bancos con experiencia en la organización de robos. Busca integrantes dispuestos a participar en operaciones que ofrecen recompensas económicas, pero que también implican riesgos. Sus actividades estarán relacionadas con los golpes criminales que aparecen en la historia.

Es un asaltante de bancos con experiencia en la organización de robos. Busca integrantes dispuestos a participar en operaciones que ofrecen recompensas económicas, pero que también implican riesgos. Sus actividades estarán relacionadas con los golpes criminales que aparecen en la historia. Brian Heder: Es un traficante que opera desde un astillero en los Cayos de Leonida. Mantiene sus negocios junto a Lori, su tercera esposa, y permite que Jason viva sin pagar renta en una de sus propiedades a cambio de participar en trabajos de extorsión.

Los ocho perfiles corresponden a la presentación oficial de Rockstar Games, aunque Real Dimez está integrado por dos personas. La compañía también menciona a otros personajes dentro de estas biografías, como Lori y el rapero DWNPLY, pero no todos cuentan con una ficha individual.

La historia de GTA 6 comenzará cuando Lucía y Jason participen en un golpe que sale mal y terminen involucrados en una conspiración criminal que se extiende por Leonida. Esta situación obligará a ambos a colaborar para sobrevivir, mientras sus decisiones y relaciones con otros personajes influyen en el desarrollo de la campaña.

¿Se podrá jugar con Lucía, Jason y todos los personajes desde el estreno de GTA VI?

Los jugadores podrán controlar a Lucía Caminos y Jason Duval en la campaña principal de Grand Theft Auto VI. Rockstar Games confirmó que los dos protagonistas formarán parte de la experiencia individual desde el lanzamiento, aunque esto no significa que ambos estén disponibles para seleccionarse libremente desde el primer minuto de la historia.

De acuerdo con Rob Nelson, responsable de desarrollo de Rockstar North, el videojuego permitirá alternar entre Lucía y Jason, pero el cambio de personaje dependerá del desarrollo de las misiones. Algunos segmentos estarán diseñados para utilizar a uno de los protagonistas, otros obligarán a cambiar entre ambos y también existirán momentos en los que el jugador podrá elegir a quién controlar.

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La mecánica tendrá similitudes con la utilizada en GTA V, donde los jugadores podían alternar entre Michael, Franklin y Trevor. Sin embargo, GTA 6 contará con dos protagonistas en lugar de tres y su relación será parte de la trama. Una de las secuencias presentadas por Rockstar muestra cómo los jugadores podrán cambiar entre Lucía y Jason durante una persecución después de un robo.

Por el momento, no existe confirmación oficial de que Cal Hampton, Boobie Ike, Dre’Quan Priest, Real Dimez, Raúl Bautista o Brian Heder sean personajes jugables. Su presencia está confirmada dentro de la historia, pero Rockstar no ha anunciado que puedan controlarse como protagonistas. De esta manera, Lucía y Jason serán los dos personajes seleccionables de la campaña principal anunciada para el estreno del 19 de noviembre de 2026.