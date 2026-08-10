Dejar estacionado tu auto en Los Ángeles te hace ganar hasta 600 dólares: conoce ‘One Car Challenge’

El objetivo del programa ‘One Car Challenge’ es mejorar el flujo de tráfico y reducir las emisiones de vehículos en Los Ángeles

El auto debe permanecer en casa durante cinco semanas. Foto: Bilanol / Shutterstock

¿Te atreverías a dejar tu auto en casa para ganar 600 dólares? El Metro de Los Ángeles propone el ‘One Car Challenge’, una iniciativa para reducir el caos vehicular en la ciudad.

“Los participantes pueden ahorrar dinero en gasolina y ganar hasta 600 dólares al completar el programa de cinco semanas”, anuncia el sitio web de LA Metro.

También aclara que el desafío representa una fase dos, luego del exitoso piloto que se realizó en la ciudad de Santa Mónica, en 2023. Los resultados precisaron un aumento del 16.16 % en los hábitos diarios de caminar, andar en bicicleta y usar el transporte público.

¿En qué consiste el ‘One Car Challenge’ en Los Ángeles?

En su concepto básico, el reto es muy sencillo. A cambio del premio económico, consiste en dejar tu auto en casa durante cinco semanas y emplear otros medios de transporte en las calles, bien sea para ir al trabajo o incluso para la recreación.

Los participantes pueden utilizar el transporte público, compartir el auto de un vecino, andar en bicicleta o simplemente caminar, explica CBS News. Al final, cumplir con el desafío no es cómo te movilizas en las calles, sino el hecho de dejar tu auto estacionado en casa.

LA Metro recalca que el objetivo final es “mejorar el flujo de tráfico regional y reducir las emisiones de los vehículos”.

“Estamos animando, ofreciendo un incentivo, a que la gente deje el coche en casa. Esperamos que, con suerte, la gente cambie su comportamiento”, dijo Patrick Chandler, portavoz de LA Metro.

¿Cómo participar en el ‘One Car Challenge’?

Quienes deseen asumir el reto deben registrarse en la aplicación GoCarma, que organiza el programa. Además de los datos personales, el sitio solicitará información automatizada y fotos del odómetro del auto que quedará estacionado en casa. De este modo podrán medir la reducción de la conducción al culminar la prueba.

“La aplicación rastreará el comportamiento de viaje y manejará las lecturas del odómetro del vehículo en segundo plano, haciendo que la participación sea más fácil que nunca”, apunta el Metro.

Normas básicas del ‘One Car Challenge’

Debes ser residente del condado de Los Ángeles y ser mayor de 21 años

El reto está dirigido a hogares con más de un auto, aunque también pueden participar hogares con uno solo

Los participantes deben mantener el auto estacionado en casa durante cinco semanas

El premio de 600 dólares será desembolsado automáticamente al finalizar el programa. No hay pagos fraccionados.

A través de la app GoCarma, el auto registrado será evaluado desde las lecturas del odómetro, respetando la privacidad de los datos esenciales del vehículo.

En caso de alguna emergencia o necesidad inmediata, LA Metro señala que los usuarios contarán con un margen de dos millas. Si superan ese límite, su participación queda concluida. El programa está financiado por una subvención de 2 millones de dólares proveniente de la Asociación de Gobiernos del Sur de California.

Durante los dos meses anteriores, Los Ángeles vivió una de las épocas más ajetreadas de su historia, ya que la ciudad albergó hasta ocho partidos del Mundial 2026. Sin embargo, un estudio reveló que el SoFi Stadium fue elegido el peor estadio para los aficionados.

En 2028, Los Ángeles volverá a estar en el foco mundial como sede de los Juegos Olímpicos, con un calendario que ya está definido.

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