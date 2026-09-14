¡Santi Maravilla! Chivas golea a Pumas con doblete de Sandoval y es nuevo líder del Apertura 2026

El Rebaño Sagrado mantiene la paternidad sobre los universitarios jugando en la Perla Tapatía

Santiago Sandoval lideró la goleada de Chivas | Imago7

Chivas tomó momentáneamente el liderato del Apertura 2026 después de vencer 3-0 a Pumas en el Estadio Akron, en el partido correspondiente a la jornada 8 de la Liga MX. Santiago Sandoval encabezó la victoria rojiblanca con un doblete, mientras que Bryan ‘Cotorro’ González completó el marcador durante la segunda mitad. El Guadalajara llegó así a 17 puntos en el campeonato.

El Rebaño necesitó solamente cuatro minutos para ponerse al frente. Sandoval apareció sin marca dentro del área y conectó de cabeza un servicio de Fernando ‘Oso’ González, cuyo centro encontró al mediocampista en posición para colocar la pelota fuera del alcance de Keylor Navas y establecer el 1-0.

Pumas respondió prácticamente de inmediato y al minuto cinco Juninho mandó la pelota a las redes, pero la acción quedó invalidada. Después de la revisión en el VAR se determinó una mano previa del delantero brasileño, por lo que el empate no subió al marcador y Chivas conservó la ventaja.

Guadalajara asumió el control territorial durante el resto de la primera mitad. Los rojiblancos llegaron al descanso con 77% de posesión, 323 pases completados y una precisión de 88%, aunque Pumas acumuló seis remates contra tres del conjunto local. Raúl Rangel intervino ante los acercamientos visitantes para mantener el 1-0 antes del descanso.

El conjunto universitario intentó adelantar líneas al comenzar el complemento. Luciano Herrera probó desde fuera del área al minuto 54, pero Rangel controló el disparo. Chivas respondió manteniendo la circulación de la pelota y buscando espacios ante unos universitarios que necesitaban asumir mayores riesgos para igualar el encuentro.

Santiago Sandoval volvió a aparecer al minuto 56 para firmar su doblete con un golazo. El jugador rojiblanco recibió fuera del área, acomodó la pelota y sacó un disparo que venció a Keylor Navas para colocar el 2-0. Su segunda anotación dio margen al equipo dirigido por Gabriel Milito para manejar el partido con una diferencia de dos goles.

La reacción universitaria pudo llegar al 65, cuando Juninho recibió un centro hacia el segundo poste y remató de cabeza, aunque la pelota terminó fuera. Dos minutos después, Bryan ‘Cotorro’ González ingresó al área y disparó hacia el primer poste para superar a Navas y establecer el 3-0 definitivo. El atacante había entrado al campo al minuto 59.

Con tres goles de diferencia, Chivas administró la pelota durante la recta final y redujo los espacios para el ataque universitario. Pumas buscó generar opciones con los movimientos realizados desde el banquillo, incluidos los ingresos de Alan Medina y Adalberto Carrasquilla, pero el conjunto rojiblanco mantuvo el orden para evitar que la visita recortara el marcador.

El resultado confirmó una noche marcada por la actuación de Sandoval, quien anotó dos de los tres goles del Guadalajara frente a Pumas. El primero llegó mediante un cabezazo dentro del área y el segundo con un disparo desde fuera, mientras que González completó la cuenta para cerrar la victoria en el Estadio Akron. Con este triunfo, el cuadro tapatío mantiene la hegemonía sobre los auriazules en Guadalajara, donde no pierde desde el 2018; es decir, desde hace nueve años.

Chivas terminó el encuentro sin recibir gol y convirtió su ventaja inicial en una diferencia de tres anotaciones durante el complemento. Con el 3-0, el Guadalajara alcanzó 17 unidades y asumió de manera momentánea el primer lugar de la clasificación del Apertura 2026, a la espera de que se completen los partidos pendientes de la jornada.

Te puede interesar: