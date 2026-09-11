América refuerza su defensa con el fichaje de Santiago Bueno

El central uruguayo llega procedente del Wolverhampton tras disputar 85 partidos en Inglaterra y se suma a la renovación azulcrema de Guillermo Almada

El América sigue reforzando su plantilla para el Apertura 2026. Las Águilas cerraron la incorporación de Santiago Bueno, defensa central uruguayo de 27 años que llega procedente del Wolverhampton.

La llegada del zaguero se produce después de la salida de Sebastián Cáceres al Celta de Vigo, movimiento que dejó una vacante importante dentro de la defensa azulcrema. Bueno, de 1.91 metros de estatura, aporta presencia física, fortaleza en el juego aéreo y una amplia experiencia en el fútbol europeo.

La carrera de Bueno comenzó muy pronto en el Viejo Continente. En 2017, salió de Peñarol rumbo a La Masia con el Barcelona y posteriormente pasó por el Peralada antes de encontrar estabilidad en el Girona, club en el que comenzó a ganar protagonismo y con el que consiguió el ascenso a LaLiga antes de consolidarse en la máxima categoría española.

Su rendimiento en Girona terminó por abrirle las puertas de la Premier League. Wolverhampton concretó su fichaje en 2023 y desde entonces el central tuvo participación importante en la Primera División inglesa, acumulando experiencia frente a delanteros de primer nivel y convirtiéndose en una alternativa habitual dentro de la rotación defensiva del equipo. En total, disputó 85 partidos con los del Molineux y registró siete colaboraciones de gol.

Bueno también cuenta con recorrido internacional con Uruguay. Representó a su país en categorías sub 17, sub 20 y sub 23, conquistó el Campeonato Sudamericano sub 20 de 2017 y debutó con la selección mayor en marzo de 2025. Marcelo Bielsa también lo incluyó en la convocatoria para la Copa Mundial de 2026, aunque no registró minutos durante el torneo.

MÁS INFORMACIÓN: ¿Cómo le ha ido a Guillermo Almada contra Cruz Azul? Así llega a su primer Clásico Joven con América

Raúl Jiménez envía mensaje a Santiago Bueno

Durante el inicio de la presente temporada de Championship compartió, el nuevo zaguero azulcrema compartió vestidor con Raúl Jiménez, leyenda de los Wolves e icono del América en el Viejo Continente. Ambos coincidieron dentro del plantel de César Peixoto, aunque no llegaron a compartir minutos sobre el terreno de juego.

Tras la confirmación de si fichaje por los capitalinos, El Lobo de Tepeji envió un mensaje para su excompañero: “Santi, supe que vas al mejor equipo de México, disfrútalo mucho. Llegas a un club con una afición enorme, que te va a arropar muy bien desde el principio, y espero que lo hagas muy bien. Te deseo mucho éxito en esta nueva etapa y vamos por todo”.

¡Raúl lo sabe muy bien por experiencia, Santi! 🥹



Llegas al mejor, al más grande, a Las Águilas. 💙💛#BuenoEsÁguila pic.twitter.com/3DjBrxgd7n — Club América (@ClubAmerica) September 11, 2026

América y una renovación total

La incorporación de Santiago Bueno forma parte de la importante renovación que el club ha realizado bajo el proyecto de Guillermo Almada. La directiva azulcrema ha trabajado para elevar la competencia interna en prácticamente todas las líneas y Bueno se suma a una plantilla que ha incorporado nombres como Carlos Álvarez, Miguel Borja, Óscar Perea y Edwin Cerrillo.

En la zaga, la llegada del uruguayo amplía las alternativas para Almada y aumenta la competencia por un lugar en el once. América también estaría trabajado en la incorporación de Santiago Ramos Mingo, con la que el equipo apunta a reconstruir completamente el centro de la zaga.

El equipo de Coapa enfrentará este sábado 12 de septiembre a Cruz Azul en una nueva edición del Clásico Joven, correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2026, un duelo en el que las Águilas buscarán mantener su buen inicio de torneo ante uno de sus principales rivales.

Con Bueno ya asegurado, la escuadra continúa dando forma a una plantilla diseñada para competir por el título y ofrecer más variantes al técnico durante el semestre. La llegada del uruguayo aporta experiencia de élite para la última línea y refleja la seriedad y exigencia del proyecto en El Nido.

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