¡Cruz Azul se salva del desastre! La Máquina resiste la remontada del América y le pega al superlíder

Los cementeros llegaron a tener tres goles de ventaja y terminaron pidiendo la hora ante la reacción azulcrema en el Estadio Azteca

Jugadores de Cruz Azul tras el cuarto gol | Alejandra Suárez Claro Sports

Cruz Azul pasó de tener el Clásico Joven prácticamente resuelto a sufrir hasta el último segundo para derrotar 4-3 al América en la jornada 8 del Apertura 2026. La Máquina llegó a colocarse 4-1 en el marcador y parecía encaminada a cerrar una victoria sin sobresaltos, pero las Águilas marcaron dos veces en los minutos finales y estuvieron a una jugada de completar la remontada. El silbatazo final terminó por darle los tres puntos al conjunto celeste ante el equipo azulcrema que llegó como superlíder de la Liga MX.

La Máquina dejó claras sus intenciones desde los primeros minutos. Agustín Palavecino probó a Rodolfo Cota al minuto cuatro y Jeremy Márquez volvió a exigir al guardameta azulcrema poco después. Cruz Azul encontró espacios ante una defensa americanista que tuvo dificultades para contener los avances celestes, mientras las Águilas intentaban responder mediante Brian Rodríguez, Erick Sánchez e Isaías Violante.

La presión terminó por convertirse en ventaja al minuto 19. Palavecino apareció por el costado izquierdo y mandó un servicio retrasado que encontró a Erik Lira llegando desde segunda línea. El mediocampista conectó de primera intención y venció a Cota para colocar el 1-0, un golpe que obligó al América a adelantar metros cuando todavía quedaba mucho partido en el Estadio Azteca.

Cruz Azul no disminuyó el ritmo y encontró el segundo al 35′. Una acción preparada a balón parado terminó con Palavecino dentro del área y el mediocampista sacó un disparo para ampliar la diferencia a 2-0. La Máquina incluso tuvo la posibilidad de marcar nuevamente cuando Luis Enrique Santander acudió al VAR y señaló un penal sobre José Paradela, pero Rodolfo Cota detuvo el cobro de Nicolás Ibáñez al minuto 41.

El penal fallado no modificó el dominio celeste. Jesús Orozco Chiquete apareció al minuto 44 después de un tiro de esquina y empujó la pelota para establecer el 3-0 antes del descanso. América estuvo cerca de descontar con un disparo de Raphael Veiga que terminó en el poste, mientras que los minutos finales de la primera mitad también dejaron un conato de bronca y varias tarjetas amarillas antes de que los equipos se marcharan a los vestidores.

¡CRUZ AZUL ESTÁ GOLEANDO! ¡TRES A CERO!



Chiquete intentó de primera y mete el tercero



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Las Águilas regresaron con modificaciones y una postura más ofensiva para la segunda mitad. Ramón Juárez estrelló un remate de cabeza en el poste al minuto 51 y, segundos después, apareció la primera recompensa. Brian Rodríguez ejecutó un tiro libre desde los linderos del área y colocó el balón en el ángulo para vencer a Kevin Mier y poner el 3-1. América volvía a tener argumentos para pensar en una reacción.

Cruz Azul necesitaba contener el nuevo impulso azulcrema y volvió a generar espacios cuando América adelantó sus líneas. Gabriel “Toro” Fernández ingresó para darle una referencia distinta al ataque y rápidamente comenzó a tener oportunidades. El uruguayo perdonó una ocasión al minuto 61 y posteriormente obligó a Cota a intervenir tras un disparo cruzado, mientras La Máquina amenazaba con recuperar la ventaja de tres tantos.

El cuarto gol finalmente llegó al minuto 71. La defensa del América perdió concentración y el Toro Fernández aprovechó el espacio para quedar frente a Cota, superar al guardameta y definir con la portería abierta para colocar el 4-1. Con menos de 20 minutos por disputar, Cruz Azul volvía a tomar una distancia que parecía suficiente para asegurar el resultado frente al superlíder.

GOOOOL DE CRUZ AZUL ¡GOLIZA CELESTE! ¡EL TOROOOO! 🐂⚽



El toro mete el gol con un balón cruzado. ¿Alguien se imaginaba este marcador?



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El América, sin embargo, no dejó de atacar. Brian Rodríguez obligó a Kevin Mier a intervenir, Alejandro Zendejas buscó generar peligro mediante los tiros de esquina y Miguel Borja ingresó al minuto 77 para disputar sus primeros minutos con las Águilas. El conjunto azulcrema comenzó a instalarse en territorio celeste mientras Cruz Azul apostaba por administrar la diferencia y buscar el quinto mediante el contragolpe.

Paradela tuvo precisamente una oportunidad para sentenciar el partido al minuto 88, pero Cota volvió a intervenir. La jugada adquirió mayor importancia casi de inmediato. Óscar Perea encontró espacio frente al área al minuto 89 y sacó un disparo raso junto al primer poste de Mier para poner el 4-2. Lo que parecía una goleada controlada comenzaba a transformarse en un cierre completamente distinto.

Un minuto después llegó otro golpe para La Máquina. Borja aprovechó un rebote concedido por Kevin Mier y marcó su primer gol con el América para colocar el 4-3 cuando el reloj alcanzaba el minuto 90. De repente, las Águilas estaban a un tanto de rescatar un empate después de haber estado tres goles abajo, mientras Cruz Azul tuvo que abandonar cualquier intención ofensiva y concentrarse en proteger su área.

¡DOS GOLES DEL AMÉRICA! ¡EN MENOS DE DOS MINUTOS! ¡ESTÁ A UN GOL DE EMPATAR! ⚽🔥🦅



¡Perea y Borja ponen el 4-3!



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El cuarto árbitro agregó seis minutos y América lanzó sus últimas piezas hacia el frente. La Máquina terminó defendiendo una ventaja que minutos antes parecía definitiva y tuvo que resistir hasta una última pelota enviada desde el costado izquierdo, que atravesó toda el área sin encontrar rematador azulcrema. Santander señaló entonces el final: Cruz Azul sobrevivió 4-3, dejó escapar buena parte de una ventaja de tres goles, pero hizo lo necesario para quedarse con el Clásico Joven y propinarle un golpe al equipo que llegó a la fecha en lo más alto del Apertura 2026.

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