¡Caos en Nueva York! Avión de Air Canada colisiona con camión de bomberos y paraliza el aeropuerto de LaGuardia

El accidente dejó heridos y obligó a cerrar el aeropuerto con vuelos desviados y retrasos

Avión de Air Canada colisiona en LaGuardia. Reuters

Un incidente registrado en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York provocó la suspensión temporal de operaciones aéreas luego de que un avión colisionara con un camión de bomberos en la pista. El hecho generó movilización de servicios de emergencia y afectaciones en varios vuelos programados.

La aeronave involucrada fue un CRJ-900 de Air Canada Express, operado por Jazz, que procedía de Montreal. De acuerdo con datos de seguimiento aéreo, el impacto ocurrió durante el aterrizaje a una velocidad aproximada de 39 km/h, lo que ocasionó daños visibles en el morro del avión, el cual quedó inclinado tras el choque.

🔴 New York'taki LaGuardia Havalimanı’nda bir yolcu uçağı ile itfaiye aracının pist üzerinde çarpıştı.



İlk gelen bilgilere göre ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor.pic.twitter.com/Ht3LC8VqG2 — Conflict (@ConflictTR) March 23, 2026

Autoridades aeroportuarias activaron protocolos de emergencia tras el incidente, mientras equipos de rescate acudieron a la pista para atender a los pasajeros y al personal involucrado. En la aeronave viajaban 76 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación.

Reportes preliminares indican que al menos cuatro personas resultaron heridas. El piloto y el copiloto habrían sufrido lesiones de consideración, mientras que dos elementos vinculados al camión de bomberos presentaron fracturas, aunque se reportan estables en un hospital.

PAY CLOSE ATTENTION TO THE NOSE OF THE PLANE ⚠️



I am not buying the “official story” about this Air Canada crash…



THERE IS SOMETHING THEY ARE NOT TELLING US 😳 pic.twitter.com/bxGW6AZ4PK — Matt Wallace (@MattWallace888) March 23, 2026

El accidente obligó al cierre total del aeropuerto durante varias horas. La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que las operaciones permanecerían suspendidas hasta la tarde del lunes, lo que provocó que vuelos fueran desviados a otras terminales o regresaran a su punto de origen.

La situación generó retrasos, cancelaciones y afectaciones en la movilidad de pasajeros, además de presencia de equipos de emergencia en los alrededores. LaGuardia, que atiende a más de 30 millones de pasajeros al año, es uno de los aeropuertos más importantes de Estados Unidos.

Las autoridades ya iniciaron una investigación para determinar las causas del incidente, mientras se analizan posibles fallas en los protocolos de operación en pista. El objetivo será evitar que una situación similar vuelva a ocurrir en una de las terminales aéreas con mayor tráfico en Nueva York.

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