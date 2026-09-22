Gobierno federal cancelará subsidios de Obamacare a 760,000 personas: por qué

La administración también anunció que unas 419,000 inscripciones adicionales serán sometidas a una verificación

JD Vance anunció la medida sobre Obamacare. Foto: Andrew Harnik / AFP

Unas 315,000 inscripciones del programa Obamacare, de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), serán canceladas próximamente. Así lo anunció este martes la administración de Donald Trump, precisando que más de 760,000 personas quedarán fuera de cobertura.

A través de una comparecencia en la Casa Blanca, el vicepresidente JD Vance señaló que dichas inscripciones fueron confirmadas como no autorizadas.

“Nos aseguramos de que las personas que reciben subsidios de Obamacare realmente tengan derecho a recibirlos”, dijo Vance, quien dirige un grupo de trabajo gubernamental para eliminar el fraude.

En su pronunciamiento, al vicepresidente lo acompañó el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), Mehmet Oz. Las medida se definió desde el 31 de agosto, después de revisiones realizadas junto con las compañías aseguradoras, apuntó Vance, de acuerdo con el portal Fortune.

La administración también anunció que unas 419,000 inscripciones adicionales serán sometidas a una verificación. Y desde enero de 2026, CMS ha enviado avisos de terminación a más de 200 agentes y corredores considerados no conformes con las reglas.

¿Por qué el gobierno federal retirará a 760,000 personas de Obamacare?

La medida no significa que el gobierno haya eliminado el programa Obamacare ni que las personas que tienen un seguro privado a través del mercado federal hayan perdido automáticamente su cobertura.

Según explicó el vicepresidente, la razón de la medida responde a inscripciones que CMS determinó que no estaban autorizadas. Además, no tenían información completa y hubo posibles incumplimientos de requisitos de elegibilidad.

En diciembre de 2025, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) publicó resultados preliminares de una investigación en la que creó identidades ficticias para comprobar los controles del Marketplace federal.

Los investigadores lograron obtener cobertura subsidiada para las cuatro identidades ficticias utilizadas en sus pruebas correspondientes a 2024. Para 2025, 18 de 20 identidades ficticias seguían teniendo cobertura a septiembre de ese año.

La GAO también encontró indicios de posibles cambios no autorizados realizados por agentes o corredores. En sus análisis preliminares identificó al menos 30,000 solicitudes con posibles cambios no autorizados en 2023 y al menos 160,000 en 2024.

La medida representa un ahorro de $2,200 millones en subsidios federales

El vicepresidente Vance destacó que las cancelaciones permitirán recuperar aproximadamente $2,200 millones de dólares en subsidios financiados por los contribuyentes.

El argumento oficial es que esos recursos ahora deben destinarse únicamente a personas que cumplen las condiciones establecidas por el programa. En términos presupuestarios, evitar pagos asociados con inscripciones inexistentes, no autorizadas o inelegibles reduce el gasto federal correspondiente.

VP Vance on huge @WHFraudTF win:



"We are announcing $2.2 billion in American taxpayer money that we're saving by doing what should have been an obvious thing. We're actually making sure that the people receiving Obamacare subsidies are actually entitled to receive them"🔥 pic.twitter.com/XRfAThR29a — Vice President JD Vance (@VP) September 22, 2026

La decisión ocurre después de varios años de cambios en los subsidios de la ACA. Las ayudas adicionales aprobadas durante la pandemia ampliaron el apoyo económico para muchos afiliados y contribuyeron al fuerte crecimiento de las inscripciones.

CMS estableció posteriormente nuevas medidas de verificación para reducir inscripciones indebidas, incluyendo controles adicionales de ingresos y de los períodos especiales de inscripción.

Para 2026, CMS ya había advertido que los subsidios ampliados creados durante la pandemia estaban previstos para expirar al terminar 2025, lo que modificó el panorama de costos para muchos consumidores.

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