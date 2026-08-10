¿Cómo solicitar correctamente beneficios de inmigración en USCIS y no ser rechazado a la primera?

Cualquier firma omitida, una tarifa incorrecta o un espacio en blanco en los fomularios puede provocar que el USCIS rechace el trámite

Oficina del USCIS en San Diego, California. Foto: Walter Cicchetti / Shutterstock

Solicitar beneficios migratorios ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) requiere mucho más que completar un formulario. De hecho, no existe una forma de garantizar que la agencia apruebe una petición, ya que cada proceso tiene requisitos distintos.

Cualquier firma omitida, una tarifa incorrecta o dejar un espacio en blanco en los fomularios puede provocar una negativa, incluso antes de que el USCIS llegue a evaluar si el solicitante aplica al beneficio.

La agencia federal también aclara una diferencia importante: un rechazo no es lo mismo que una denegación. El primer caso ocurre durante la recepción de los documentos, debido a que la presentación tiene un problema e impide al USCIS avanzar.

Por su parte, una denegación supone que el organismo evaluó la solicitud y determinó que el usuario no aplica o no es elegible para el beneficio al que aspira. Uno de los trámites más recurrentes es el Estatus de Protección Temporal (TPS), que además de tener una serie de requisitos, aplica para países afiliados.

¿Cómo solicitar correctamente un beneficio de inmigración ante el USCIS?

1. Verifica las tarifas del trámite

Uno de los problemas más habituales, y que termina con una solicitud rechazada, son las tarifas incorrectas. El portal Immigration Direct señala que los costos dependen del formulario y del tipo de trámite, los cuales deben ser consultados directamente con el USCIS y no a través de cifras ubicadas en internet o redes sociales.

Cada trámite, por ejemplo solicitar una visa de trabajo desde El Salvador, posee sus instrucciones oficiales y tarifas vigentes para determinar cuánto corresponde pagar.

2. Chequea que el formulario no esté vencido

Otro error frecuente es presentar la versión incorrecta o vencida de un formulario. El USCIS suele modificar estos instrumentos a modo de actualización, por lo que siempre debes descargarlos directamente desde su sitio oficial.

Incluso, no está de más que compruebes la fecha de última edición antes de enviar la documentación. Un formulario erróneo o que no aplica en el tiempo significa que tu solicitud será rechazada de inmediato.

3. Completa todos los espacios en blanco

Cuando estés llenando un formulario, asegúrate de que cada espacio en blanco tenga información (incluso si dice “opcional”).

Una solicitud puede ser apartada por completo cuando hay un bloque sin completar o si falta la firma, que también es fundamental. Antes de enviar el paquete, revisa cada página y cada formulario para confirmar quién debe firmar y cómo debe hacerlo.

4. Presta atención a la dirección de envío

No todos los formularios se presentan en la misma dirección. El USCIS establece el lugar de presentación según el beneficio solicitado, el formulario y las instrucciones correspondientes. La agencia advierte que la jurisdicción también puede variar cuando el usuario vive en un estado u otro.

Utilizar la dirección de un trámite anterior es un error habitual y la recomendación es revisar las instrucciones oficiales de la agencia.

5. Conserva una copia de los documentos

Si la solicitud se presenta por correo postal, es aconsejable que conserves una copia completa de toda la documentación. De esta manera, tendrás evidencia del envío, cuándo se hizo y cuándo fue recibido.

¿Qué hacer si USCIS rechaza la solicitud?

Lo primero es leer cuidadosamente la notificación de rechazo, donde deben aparecer los motivos.

A través de su sitio web, el abogado Juan Carlos Pallares, quien ejerce desde California con servicios de inmigración, defensa penal y derecho de ingresos, entre otros, aconseja tener una documentación exactamente igual a la enviada para compararla con el paquete rechazado por el USCIS y las razones.

Así puedes determinar si efectivamente hubo un error o inconsistencia en la solicitud. Si consideras que el USCIS cometió un error, puedes utilizar los canales oficiales de atención para pedir que revise el caso. Sin embargo, el abogado expone que en la gran mayoría de solicitudes suele haber una falla de presentación.

Si el problema fue una tarifa, una firma o la edición incorrecta del formulario, la buena noticia es que puedes corregirlo y volver a presentar el trámite, ya que no ha sido denegado, sino rechazado.

¿Y si el caso fue denegado?

Aquí cambia toda la historia. Una denegación significa que el USCIS tomó una decisión sobre el beneficio solicitado. No obstante, y dependiendo del tipo de caso, podrías presentar una apelación o una moción de reapertura, a través del Formulario I-290B.

En estos casos es conveniente contar con asesoría migratoria legal y verídica para estudiar por qué la solicitud fue denegada. De hecho, la agencia federal aclara que no todos los beneficios migratorios pueden apelarse.

No busques “fórmulas” para que el USCIS apruebe una solicitud, porque no existe. La mejor estrategia es presentar un expediente completo, coherente y con las instrucciones actualizadas, al menos para que el trámite avance a una fase de evaluación.

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