¿Cuándo salen los trucos de GTA 6 y cuáles serían? Esto sabemos del nuevo Grand Theft Auto

Rockstar Games prepara el lanzamiento de GTA 6 y crece la expectativa por los códigos de armas, vehículos y dinero

¿Qué trucos habrá en el nuevo GTA 6? | @GTA6Intel

La cuenta regresiva para el lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6) está por terminar y los jugadores ya buscan información sobre uno de los elementos más populares de la franquicia: los trucos. Desde conseguir armas hasta modificar el comportamiento de la policía, los códigos han permitido explorar las ciudades de Rockstar Games de una manera diferente. Sin embargo, todavía existen dudas sobre cuáles estarán disponibles en la nueva entrega.

El videojuego protagonizado por Jason Duval y Lucia Caminos llevará a los usuarios de regreso a Vice City, dentro del estado ficticio de Leonida. Además de las novedades en su mundo abierto, una de las preguntas que más interés genera es si los jugadores podrán utilizar combinaciones de botones para obtener vehículos, recuperar salud o desbloquear habilidades especiales, como sucedía en títulos anteriores de la saga.

Aunque Rockstar Games todavía no ha presentado una lista oficial de trucos para GTA 6, los antecedentes de la franquicia permiten identificar algunas posibilidades. Los códigos podrían conocerse cuando el juego llegue a las consolas, mientras que otros elementos, como el dinero infinito, generan dudas por su posible impacto en el desarrollo de la historia. Esto es lo que se sabe sobre su lanzamiento, las claves más esperadas y las formas en que podrían activarse.

¿Cuándo es el lanzamiento de Grand Theft Auto VI y para qué consolas será?

Grand Theft Auto VI tiene previsto su lanzamiento para el 19 de noviembre de 2026, después de los cambios que sufrió su calendario de estreno. El título estará disponible inicialmente para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, las consolas de actual generación de Sony y Microsoft.

Por ahora, no existe una fecha oficial de lanzamiento para PC, mientras que las versiones para PlayStation 4 y Xbox One tampoco forman parte de las plataformas anunciadas. El juego trasladará la acción a Leonida, un escenario inspirado en Florida, donde Jason y Lucia protagonizarán una historia vinculada con el crimen y las dificultades económicas.

La llegada del videojuego también permitirá resolver las dudas sobre sus funciones, incluidos los posibles trucos. Si Rockstar mantiene el sistema de entregas anteriores, los códigos podrían descubrirse desde el estreno, aunque no hay confirmación de que todos estén disponibles desde el primer día.

¿Tendrá trucos el nuevo GTA VI? Esto sabemos

Rockstar Games no ha confirmado oficialmente que GTA 6 incluirá trucos, pero existen antecedentes para pensar que podrían regresar. Las principales entregas de Grand Theft Auto han incorporado claves que permiten alterar las reglas del juego, conseguir objetos o activar efectos especiales sin necesidad de completar determinadas misiones.

En GTA V, por ejemplo, los usuarios pueden utilizar combinaciones de botones y números telefónicos para activar distintas funciones. Por ello, se espera que GTA 6 conserve parte de esta tradición, aunque también podría introducir restricciones o modificar el funcionamiento de algunos códigos.

Otro aspecto pendiente es su relación con los trofeos y logros. En entregas anteriores, activar trucos podía impedir temporalmente la obtención de reconocimientos durante una sesión. Tampoco hay confirmación de que los códigos funcionen en un eventual modo multijugador, ya que en GTA Online los trucos tradicionales del modo historia no están disponibles.

¿Qué tipo de trucos tendrá GTA VI y cuáles serían los más esperados?

Los jugadores esperan que GTA 6 recupere códigos para obtener armas, munición, vehículos y habilidades especiales. Aunque ninguno está confirmado, la historia de la franquicia ofrece pistas sobre las funciones que podrían regresar, especialmente aquellas que permiten experimentar con el mundo abierto sin seguir las reglas habituales de la campaña.

Entre los posibles trucos destacan recuperar salud y blindaje, reducir las estrellas de búsqueda policial, modificar la gravedad y generar automóviles o motocicletas. También podrían aparecer efectos como cámara lenta, saltos de mayor altura, golpes explosivos o cambios en las condiciones meteorológicas.

Tipo de truco ¿Qué permitiría hacer? Armas y munición Conseguir armamento y recargar balas Salud y blindaje Recuperar vida y aumentar la protección Dinero infinito Comprar propiedades, vehículos y equipamiento Vehículos especiales Hacer aparecer autos, motocicletas, tanques o aviones Policía Reducir o eliminar las estrellas de búsqueda Habilidades especiales Activar supersaltos, cámara lenta o golpes explosivos Clima y entorno Cambiar el tiempo atmosférico o modificar la gravedad

El dinero infinito es uno de los códigos que más dudas genera, debido a que Rockstar ha dado mayor importancia a la economía dentro de GTA 6. De acuerdo con la información obtenida hasta este momento, los recursos económicos podrían influir directamente en el avance de Jason y Lucia, por lo que un truco para conseguir dinero sin límites alteraría parte de la progresión del videojuego.

Tampoco está garantizado el regreso de los códigos para generar tanques o aviones de combate, dos funciones recordadas por los seguidores de entregas anteriores. Estos trucos no estuvieron disponibles mediante códigos tradicionales en GTA V, por lo que su presencia en el nuevo título continúa como una posibilidad, no como una característica anunciada.

¿Cómo se activan los trucos de GTA? Grand Theft Auto tiene su método y casi no cambia

Una de las características de Grand Theft Auto es que los trucos pueden activarse mediante combinaciones de botones durante la partida. Este sistema apareció en varias entregas de la franquicia y permite introducir secuencias específicas desde el control, sin necesidad de acceder a un menú de configuración.

En títulos como GTA IV y GTA V también se utilizaron números telefónicos dentro del juego. Los jugadores podían abrir el celular de su personaje, marcar una combinación determinada y activar el efecto correspondiente. Por ello, una de las posibilidades para GTA 6 es que Jason y Lucia puedan introducir códigos mediante sus teléfonos inteligentes.

Otra alternativa sería un sistema de claves que requiera cumplir ciertas condiciones antes de utilizarlas, como sucede en Red Dead Redemption 2. Sin embargo, Rockstar todavía no ha confirmado qué procedimiento utilizará GTA 6, por lo que no existe una lista oficial de botones, números telefónicos o comandos que pueda garantizarse como funcional.

Los usuarios deberán esperar al 19 de noviembre de 2026 para conocer si los trucos estarán disponibles desde el lanzamiento y cómo se introducirán en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Hasta entonces, cualquier listado que presente códigos específicos para GTA 6 debe considerarse no verificado.