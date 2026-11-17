El estreno de GTA 6 podría provocar ausencias laborales en Estados Unidos, mientras algunas empresas conceden días libres y Miami prepara su promoción turística

¿De qué se trata la Gripa GTA 6? | Reuters.

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6) está por convertirse en uno de los acontecimientos de la industria de los videojuegos en 2026. Sin embargo, su llegada también ha despertado preocupación entre las empresas de Estados Unidos ante la posibilidad de que miles de trabajadores soliciten vacaciones o falten a sus empleos para disfrutar del título desarrollado por Rockstar Games.

El fenómeno ha recibido el nombre de “gripe GTA” (GTA flu), una expresión que hace referencia a los empleados que podrían reportarse enfermos para quedarse en casa a jugar. Aunque no se trata de una enfermedad real, las encuestas sobre el comportamiento de los consumidores apuntan a posibles consecuencias para la productividad y la organización de las jornadas laborales.

Una encuesta de GameSquare y Pollfish, realizada entre mil trabajadores estadounidenses mayores de 18 años que juegan videojuegos de forma habitual, reveló que el 39% planeaba solicitar tiempo libre, mientras que el 36% contemplaba reportarse enfermo y el 32% consideraba trabajar desde casa durante el estreno. Los resultados corresponden a las intenciones de los participantes y no representan necesariamente a toda la población laboral estadounidense.

El impacto de GTA 6 no se limita a los centros de trabajo. Algunas compañías han anunciado medidas para permitir que sus empleados disfruten del videojuego, mientras que Miami busca aprovechar la atención internacional que recibirá Vice City, la ciudad ficticia inspirada en el sur de Florida donde se desarrolla la historia. El lanzamiento podría convertirse en una oportunidad para el turismo, la publicidad y los negocios locales.

¿Cuándo y a qué hora es el lanzamiento de GTA 6?

Grand Theft Auto VI se estrenará el jueves 19 de noviembre de 2026, después de varios cambios en su calendario de lanzamiento. Rockstar Games confirmó esta fecha para el regreso de la franquicia, cuya entrega principal anterior, GTA V, llegó al mercado en septiembre de 2013.

De acuerdo con el soporte oficial de Rockstar Games, GTA 6 estará disponible a partir de las 00:00 horas del 19 de noviembre, según el horario local de cada región, tanto para PlayStation 5 como para Xbox Series X|S. Esto significa que en México los jugadores podrán acceder al título desde la medianoche correspondiente a su zona horaria, sin necesidad de esperar a que se habilite en Estados Unidos.

¿A qué se le conoce como la “gripe GTA” y cuáles son sus síntomas?

La llamada “gripe GTA” no es una enfermedad, ni tiene síntomas clínicos reconocidos. Se trata de un término utilizado en redes sociales y medios de comunicación para describir las ausencias laborales que podrían producirse por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI.

Entre las conductas asociadas con este fenómeno se encuentran reportar una enfermedad inexistente, solicitar vacaciones, pedir permisos personales o modificar los horarios de trabajo para dedicar varias horas al videojuego. La expresión también se utiliza de manera humorística para describir a quienes planean permanecer en casa durante los primeros días del estreno.

La preocupación tiene antecedentes en otros acontecimientos de entretenimiento y deporte que modifican las rutinas laborales. Un estudio de la plataforma de empleo Zety, citado por la Society for Human Resource Management, encontró que el 11% de los trabajadores estadounidenses encuestados planeaba solicitar tiempo libre o cambiar sus horarios por GTA 6. El porcentaje alcanzó el 22% entre los integrantes de la generación Z.

¿Cómo se preparan las empresas para el estreno de GTA 6 en US y otros lugares del mundo?

El lanzamiento ha llevado a algunas compañías a revisar sus calendarios laborales para evitar problemas de personal. Burger Motorsports, empresa de productos de rendimiento automotriz con sede en California, anunció una pausa temporal de operaciones ante los conflictos de horarios relacionados con el estreno del videojuego.

En otros centros de trabajo, la estrategia consiste en permitir que los empleados soliciten días de descanso con anticipación, distribuir las responsabilidades y garantizar que los servicios continúen. Especialistas en recursos humanos consideran que el fenómeno debe tratarse como un asunto de planificación laboral y no necesariamente como una falta de compromiso de los trabajadores.

El 19 de noviembre también representa un desafío para las empresas estadounidenses porque el estreno ocurre una semana antes del Día de Acción de Gracias, periodo en el que numerosas organizaciones ya enfrentan solicitudes de vacaciones. Por ello, los responsables de personal buscan evitar que las ausencias simultáneas afecten sus operaciones.

Una de las iniciativas corresponde a Logitech, fabricante de accesorios tecnológicos, que anunció el programa Logi Game Day para aproximadamente 7,000 trabajadores en todo el mundo. La compañía concederá un día libre con goce de sueldo para jugar videojuegos, aunque el beneficio no está limitado a GTA 6 ni obliga a utilizarlo el día del estreno.

Los empleados podrán elegir el videojuego y utilizar el descanso durante los siguientes 12 meses. Además, Logitech organizará una jornada especial el 19 de noviembre en San José, California, con actividades y transmisiones relacionadas con los videojuegos. La medida forma parte de una estrategia que busca reconocer esta actividad como una herramienta para desarrollar habilidades y reducir el estrés.

¿Por qué Miami podría tener un boom turístico gracias a Grand Theft Auto VI?

Miami podría convertirse en uno de los destinos beneficiados por el estreno de GTA 6, debido a que Vice City, el escenario principal del videojuego, está inspirado en la ciudad estadounidense. Sus playas, edificios, avenidas y vida nocturna forman parte de las referencias que Rockstar Games utilizó para recrear el estado ficticio de Leonida.

Las autoridades de Miami-Dade anunciaron un paquete de publicidad y promoción valorado en 3.9 millones de dólares, que incluye acuerdos con Rockstar Games y espacios publicitarios en el Aeropuerto Internacional de Miami, PortMiami y el sistema de transporte del condado. La campaña también contempla instalaciones temáticas relacionadas con Vice City.

Una de las primeras acciones fue la instalación de un anuncio con el mensaje Welcome to Vice City en el Kaseya Center, recinto donde juega el Miami Heat de la NBA. La promoción busca aprovechar el interés de los seguidores para atraer visitantes a los lugares que inspiraron el videojuego, desde las playas de Miami Beach hasta los edificios de estilo art déco.

El posible incremento de visitantes todavía es una expectativa y no una cifra confirmada de crecimiento turístico. Sin embargo, las autoridades y empresas locales consideran que la exposición internacional de GTA 6 puede impulsar el interés por conocer Miami, visitar sus establecimientos y recorrer los escenarios que aparecen representados en el mundo virtual.