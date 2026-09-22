Guatemala lidera las remesas del Triángulo Norte con 15,447 millones de dólares en 2026

El dinero enviado desde Estados Unidos sigue siendo clave para las familias centroamericanas, mientras Honduras registra el mayor crecimiento porcentual

Guatemala aumentó el envío de remesas en este 2026 / Shutterstock

Las remesas familiares enviadas a Guatemala, Honduras y El Salvador alcanzaron los 29,064 millones de dólares entre enero y julio de 2026, un flujo que confirma el peso económico de la comunidad centroamericana que vive en Estados Unidos.

De acuerdo con cifras recopiladas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Guatemala concentró poco más de la mitad de los recursos recibidos por el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, por delante de Honduras y El Salvador.

Guatemala concentra más de la mitad de las remesas

Guatemala recibió 15,447.1 millones de dólares durante los primeros siete meses de 2026, equivalente al 53.1% del total acumulado por los tres países. El monto representa un incremento de 6.6% frente al mismo periodo de 2025.

Honduras ocupó el segundo lugar, con 7,692.1 millones de dólares, el 26.5% del total. Sin embargo, fue el país que registró el mayor crecimiento porcentual interanual, con un aumento de 11.2%.

El Salvador recibió 5,924.9 millones de dólares, equivalentes al 20.4% del total. En su caso, las remesas crecieron 3.7% respecto a los primeros siete meses del año pasado.

En conjunto, los 29,064 millones de dólares representan unos 1,941 millones más que los 27,123 millones registrados por los tres países durante el mismo periodo de 2025.

Estados Unidos, pieza clave para las familias centroamericanas

La comunidad centroamericana radicada en Estados Unidos tiene un papel central en este flujo de dinero. Los envíos de los migrantes son utilizados principalmente para cubrir gastos de los hogares, consumo de servicios y otras necesidades familiares.

La migración también mantiene una relación estrecha con el comportamiento de las remesas. Según los datos citados por la OIM, alrededor de 500,000 personas del Triángulo Norte intentan cada año llegar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. Sin embargo, el flujo migratorio ha experimentado cambios durante 2026. Los registros de autoridades migratorias de Estados Unidos y México muestran una reducción en las detenciones de ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador durante los primeros cuatro meses del año.

Además, entre enero y abril de 2026 fueron detenidas 11,843 personas originarias de esos tres países, frente a 36,142 durante el mismo periodo de 2025, según los registros recopilados por la OIM y citados por EFE.

En Estados Unidos se contabilizaron 5,419 detenciones, una disminución del 66% respecto al año anterior, mientras que en México fueron registradas 6,424, con una caída del 68%. Aun con estos cambios en los flujos migratorios, las remesas continúan siendo una fuente relevante de ingresos para millones de hogares del Triángulo Norte.

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