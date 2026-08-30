¿Qué puedo ver en Netflix?: estos son todos los estrenos de series, películas y documentales en septiembre

Netflix prepara para septiembre nuevas temporadas, películas y documentales, con regresos de Stranger Things y estrenos dedicados a figuras como Fito Páez

¿Qué ver en Netflix en septiembre? | Netflix

Netflix prepara nuevos lanzamientos durante septiembre de 2026 con series, películas, documentales, animación, realities y especiales. El calendario incluye el regreso de producciones como The Gentlemen y Stranger Things: Relatos del 85, además de proyectos dedicados a figuras de la música como Fito Páez.

La programación comenzará desde el 1 de septiembre y tendrá estrenos durante prácticamente todo el mes. Entre los títulos confirmados aparecen Al descubierto: Raygun, la breakdancer viral, Punto de inflexión: Generación 11S, Mal de Amores, Gandhari, Monstruo: La historia de Lizzie Borden, El problema final y Unabomber.

Uno de los puntos de atención será el regreso al universo creado por los hermanos Duffer. Después del cierre de la serie principal de Stranger Things, Netflix continuará con la historia de Hawkins a través de su producción animada Relatos del 85, que estrenará nuevos capítulos durante septiembre.

El mes también incluirá Fito Páez: el mundo cabe en una canción, película documental que coloca al músico argentino frente a la cámara para recorrer etapas de su vida y carrera. Netflix confirmó que su estreno será mundial y que México forma parte de los territorios donde estará disponible.

El universo de Strangers Things regresa a Netflix: fecha de estreno y de qué trata

Stranger Things regresará a Netflix el jueves 17 de septiembre de 2026 con la segunda temporada de Stranger Things: Relatos del 85, serie animada que amplía la historia de Hawkins después del final de la producción de acción real. La fecha fue confirmada por Netflix Tudum.

Los nuevos episodios continuarán de forma directa los acontecimientos de la primera temporada. Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas, Max y Nikki intentan recuperar su rutina después de impedir que la Reina de la Horda abriera una nueva entrada al Upside Down.

La historia se sitúa en 1985, entre los acontecimientos de la segunda y tercera temporadas de Stranger Things. En esta ocasión, los integrantes del Hawkins Investigators Club tendrán que investigar apariciones, criaturas y otros fenómenos que surgen en distintos puntos de la ciudad antes del Día de San Valentín.

Netflix también anticipó el regreso de espacios conocidos por los seguidores de la franquicia, entre ellos Hawkins Middle School y Palace Arcade. La temporada incorporará otros sitios dentro de la ciudad, como una mina que tendrá participación dentro de la trama.

El reparto de voces incluye a Brooklyn Davey Norstedt como Eleven, Luca Diaz como Mike, Benjamin Plessala como Will, Braxton Quinney como Dustin, Elisha Williams como Lucas, Jolie Hoang-Rappaport como Max y Odessa A’zion como Nikki Baxter.

La primera temporada ya se encuentra en Netflix México. La página de la plataforma identifica a Relatos del 85 como una producción de ciencia ficción ambientada durante el invierno de 1985 y ya muestra el avance correspondiente a la segunda entrega.

Fito Páez, la vida es una canción: fecha y horario del estreno en Netflix

Otro de los estrenos será Fito Páez: el mundo cabe en una canción. La película documental llegará a Netflix el jueves 3 de septiembre de 2026 con lanzamiento mundial, de acuerdo con información de la propia compañía.

La producción sigue al músico durante más de un año a través de grabaciones, ensayos, giras y conciertos en ciudades de América Latina, Europa y Estados Unidos. El relato también aborda sus relaciones personales, familia, amistades y distintos episodios de su trayectoria.

El punto de partida del documental es el accidente que sufrió Páez en 2024 y que provocó una pausa dentro de su gira. A partir de ese episodio, la película revisa distintos momentos de su carrera con material de archivo, presentaciones y conversaciones con el cantante. Matías Gueilburt dirige la producción, mientras que el guion está acreditado al propio Gueilburt y a Nicolás Gueilburt. Anima Films está detrás del proyecto.

¿A qué hora estará disponible en México? Netflix no anunció una hora particular para este documental. La regla general de la plataforma señala que sus películas y series originales se publican a las 00:00 horas del Pacífico. Para el centro de México, esto corresponde normalmente a la 01:00 hora durante septiembre, salvo que Netflix establezca un horario distinto para el título.

Netflix: estos son los estrenos de septiembre

El calendario de septiembre contempla producciones de diferentes países y formatos. La disponibilidad puede variar por territorio y Netflix puede incorporar otros títulos a lo largo del mes. Estos son algunos de los lanzamientos anunciados por Netflix y los títulos incluidos en el calendario publicado para septiembre:

1 de septiembre

Al descubierto: Raygun, la breakdancer viral

Jared Freid: The Family Plan

2 de septiembre

Mal de Amores

Punto de inflexión: Generación 11S

3 de septiembre

The Gentlemen, temporada 2

Gandhari

Fito Páez: el mundo cabe en una canción

4 de septiembre

On Campus: Game of the Week

El mundo de Alix Earle

El páramo adolescente

8 de septiembre

Fauda

DANG!

Stavros Halkias: Uncle Stav

Al descubierto: Mr. T

9 de septiembre

¿Por qué me casé, entonces?

10 de septiembre

Chumbak

El club gastronómico

La timonel

¡Llama a mi agente!: La película

NFL: Partido en Melbourne

11 de septiembre

Physical 100: Italy

Gracias, equipo

16 de septiembre

The Doll

17 de septiembre

Stranger Things: Relatos del 85, temporada 2

Monstruo: La historia de Lizzie Borden

Plastic Beauty

18 de septiembre

Best of the Best

22 de septiembre

Minerva Academy

23 de septiembre

Wonka’s The Golden Ticket

24 de septiembre

Mis muertos tristes

Un mundo diferente

Balaraw: Blood Island

25 de septiembre

El problema final

Steel Ball Run: JoJo’s Bizarre Adventure

Unabomber

29 de septiembre

LEGO One Piece

TE PUEDE INTERESAR: