Carrie, temporada 1: ¿De qué trata, dónde ver y qué dice la crítica de la nueva adaptación?

Mike Flanagan presenta una adaptación de la novela de Stephen King que incorpora el acoso digital y los conflictos de la adolescencia

Carrie, serie que llega a Amazon Prime | @PrimeVideo

La historia de Carrie, la novela con la que Stephen King debutó como escritor en 1974, regresa a la pantalla con una adaptación desarrollada por Mike Flanagan para Amazon Prime Video. La producción, estrenada este 7 de octubre de 2026, recupera el relato de una adolescente que enfrenta el acoso escolar y el control de su madre, pero incorpora elementos relacionados con las redes sociales y las formas de violencia que experimentan los estudiantes en la actualidad.

La serie está protagonizada por Summer H. Howell, quien interpreta a Carrie White, mientras que Samantha Sloyan da vida a Margaret White, su madre. A lo largo de ocho episodios, la producción explora las consecuencias del aislamiento, la represión religiosa y el rechazo entre compañeros de escuela.

¿De qué trata Carrie, la nueva adaptación de la historia de Stephen King?

La serie sigue a Carrie White, una adolescente de 16 años que ha pasado gran parte de su vida alejada de la sociedad debido a las restricciones impuestas por sus padres. Su educación ha estado marcada por las creencias religiosas de su familia y por una visión del mundo exterior como un lugar del que debe mantenerse protegida.

Cuando comienza a asistir a la escuela, Carrie se enfrenta a una realidad que desconoce. La convivencia con otros estudiantes, las relaciones entre adolescentes y las dinámicas sociales del instituto se convierten en parte de su proceso de adaptación. Sin embargo, también comienza a ser víctima de burlas y agresiones por parte de sus compañeros.

A estos conflictos se suma el descubrimiento de sus capacidades telequinéticas, que le permiten mover objetos mediante la mente. Conforme avanza la historia, estos poderes adquieren importancia en los acontecimientos que rodean a la protagonista.

If you’ve got a taste for terror…take #Carrie to the prom. All episodes are now streaming on Prime Video. https://t.co/4Dl2Ymw4iM — Prime Video (@PrimeVideo) October 7, 2026

La adaptación de Mike Flanagan modifica algunos elementos de la novela para situar el relato en 2026. Entre los cambios se encuentra el pasado de Carrie, quien en esta versión comienza su experiencia escolar después de haber permanecido aislada durante su infancia.

¿Dónde ver la primera temporada de Carrie y cuántos capítulos son?

La primera temporada de Carrie está disponible en Amazon Prime Video desde el miércoles 7 de octubre de 2026. La plataforma eligió un estreno simultáneo para sus ocho episodios, por lo que los espectadores pueden acceder a toda la historia desde el día de su lanzamiento.

¿Qué dice la crítica sobre Carrie de Amazon Prime Video?

La adaptación de Carrie comenzó su recorrido con un 85% de aprobación en Rotten Tomatoes, de acuerdo con las primeras valoraciones recopiladas por el sitio especializado. Las reseñas han destacado la actualización de los conflictos de la protagonista, aunque también han señalado diferencias de opinión sobre la extensión de la historia.

Uno de los aspectos que ha recibido comentarios favorables es la incorporación del acoso digital. La serie muestra cómo los teléfonos móviles y las redes sociales pueden convertirse en herramientas para ejercer violencia contra los estudiantes, trasladando uno de los temas de la novela a un contexto relacionado con las experiencias de los adolescentes.

La producción también incluye referencias a situaciones que forman parte de la vida escolar en Estados Unidos, como los simulacros ante posibles tiroteos. Estos elementos permiten situar la historia en la actualidad y establecer diferencias con las adaptaciones cinematográficas anteriores.

En cuanto a las interpretaciones, las reseñas han destacado el trabajo de Summer H. Howell como Carrie White. Su personaje presenta una evolución marcada por el contacto con un entorno que desconoce y por las consecuencias de las agresiones que recibe.

Samantha Sloyan también ha sido mencionada por su interpretación de Margaret White. La serie dedica espacio a las motivaciones de la madre de Carrie y a los conflictos que influyen en su comportamiento, con el propósito de desarrollar su relación con la protagonista.