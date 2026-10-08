Elecciones en Estados Unidos: qué estados preparan protocolos ante ICE en las urnas

Nueva York, Maine, Colorado y otros estados refuerzan medidas para evitar intimidación electoral ante posibles intervenciones migratorias

ICE no puede intervenir durante las elecciones / Shutterstock

La posibilidad de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aparezcan en las cercanías de los centros de votación ha encendido las alertas de funcionarios electorales y organizaciones de derechos civiles de cara a las elecciones de Estados Unidos del 3 de noviembre de 2026. Aunque el gobierno federal niega que exista un plan para desplegar agentes de manera generalizada, varios estados ya preparan protocolos para responder a posibles incidentes.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que ICE no tiene previsto patrullar los centros de votación. Sin embargo, funcionarios federales han dejado abierta la posibilidad de intervenciones específicas, por ejemplo, para ejecutar una orden judicial. Esa distinción ha generado preocupación porque una operación migratoria, incluso dirigida contra una sola persona, podría intimidar a otros ciudadanos que acudan a votar.

El temor tiene especial relevancia entre comunidades latinas, afroamericanas y asiáticas, que organizaciones civiles consideran potencialmente vulnerables al efecto disuasorio de una presencia federal armada. Por ello, distintos estados comenzaron a preparar instrucciones para trabajadores electorales y votantes antes de que inicie la jornada electoral.

Nueva York, Maine y otros estados activan protocolos

Nueva York ya difundió una guía sobre intimidación electoral. Las autoridades recuerdan que nadie puede interferir con los votantes, exigir documentos de manera indebida, invadir su privacidad o intentar disuadirlos de sufragar. En el estado, además, la votación anticipada se realizará del 24 de octubre al 1 de noviembre.

En Maine, la discusión aumentó después de que el candidato republicano a gobernador Bobby Charles planteara la presencia de ICE y los Marshals en los centros de votación para combatir un supuesto fraude. La secretaria de Estado, Shenna Bellows, respondió que agentes federales armados no pueden instalarse en las urnas, mientras el DHS mantiene que no planea ese despliegue.

Nuevo México adoptó una de las medidas más contundentes: una ley prohíbe la presencia de agentes federales armados en los centros de votación y contempla acciones civiles si se viola la disposición. Colorado, por su parte, prepara procedimientos para responder ante un eventual intento de ingreso o presencia de agentes federales cerca de los lugares de votación.

En Michigan, funcionarios electorales han advertido que determinadas actividades de ICE cerca de un centro podrían considerarse intimidación. El estado cuenta con instrucciones para reportar amenazas, bloqueos, grabaciones de votantes o solicitudes indebidas de documentación.

La preocupación llega a otros estados

La inquietud también se extiende a Georgia, Carolina del Norte y Ohio, donde organizaciones comunitarias preparan voluntarios y observadores para reforzar la confianza de los electores. Además, los secretarios de Estado de Colorado, Connecticut, Illinois, Maine, Minnesota, Nuevo México, Oregon, Rhode Island y Washington solicitaron al DHS una confirmación escrita sobre la presencia de agentes migratorios durante el ciclo electoral de 2026.

El programa VoteSafe también participa en esfuerzos de orientación para los votantes y preparación de observadores. Sin embargo, su actividad responde a un escenario preventivo y no significa que exista una operación de ICE confirmada en los centros de votación.

La preocupación tiene una dimensión particular para los ciudadanos latinos. Una eventual presencia de agentes federales armados podría provocar que algunos electores eviten acudir a las urnas, incluso si no son el objetivo de ninguna operación migratoria.

¿Puede ICE arrestar a alguien en una urna?

La respuesta requiere distinguir entre una redada general y una intervención específica. No existe un anuncio oficial de redadas masivas en los centros de votación, pero el gobierno federal tampoco ha descartado completamente una actuación puntual vinculada con una orden judicial o una amenaza concreta.

Para los votantes, las autoridades recomiendan no confrontar a los agentes ni a otras personas involucradas en un incidente. Si ocurre una situación intimidatoria, lo aconsejable es avisar a un trabajador electoral, registrar la ubicación y hora si hacerlo es seguro y reportar el caso ante la junta electoral local o las autoridades correspondientes.

ICE no ha confirmado un despliegue generalizado en los centros de votación, mientras distintos estados preparan protocolos para evitar que una eventual intervención federal afecte la participación. Para millones de latinos que acudirán a las urnas en noviembre, conocer sus derechos puede ser tan importante como conocer las reglas de la elección.

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