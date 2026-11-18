La Selección Mexicana perdió posiciones en la clasificación mundial de noviembre, pese a conseguir su boleto a las semifinales de la Concacaf Nations League

México cae tres lugares en el ranking FIFA tras jugar con Jamaica. | Imago 7

La Selección Mexicana sufrió su primera caída en el ranking FIFA bajo la dirección técnica de Rafael Márquez. Después de disputar los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-2027 ante Jamaica, el Tricolor abandonó el grupo de las diez mejores selecciones del mundo y descendió hasta el puesto 13, de acuerdo con la clasificación publicada este miércoles 18 de noviembre por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

México pasó del décimo al decimotercer lugar de la clasificación mundial, con un total de 1,723.64 puntos, después de iniciar la ventana internacional con 1,738.48 unidades. La pérdida de 14.84 puntos refleja las consecuencias de los resultados obtenidos durante la Fecha FIFA de noviembre, en la que el combinado nacional sufrió una derrota y consiguió una victoria frente al conjunto caribeño.

El descenso se produce a pesar de que México consiguió su clasificación a las semifinales de la Nations League, luego de vencer 1-0 a Jamaica en el Gigante de Acero de Monterrey. El gol de Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona permitió empatar 3-3 el marcador global y avanzar por el criterio de goles de visitante, después de perder 3-2 en Kingston. Sin embargo, la victoria no fue suficiente para recuperar los puntos perdidos en la clasificación mundial.

México pierde tres lugares en el ranking FIFA tras la serie contra Jamaica

El inicio de la etapa de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana ha estado marcado por resultados que afectan su posición internacional. La derrota 3-2 frente a Jamaica el pasado 14 de noviembre representó un golpe en el sistema de puntuación de la FIFA, debido a la diferencia de posiciones que existía entre ambas selecciones antes de disputar los cuartos de final.

Mientras México se encontraba entre los diez primeros lugares del mundo, Jamaica ocupaba el puesto 69, una distancia que aumentó el impacto de la derrota del Tricolor. El sistema de clasificación considera el resultado de cada encuentro, la importancia de la competencia y la diferencia entre las puntuaciones de los equipos, por lo que perder ante una selección situada por debajo en la tabla puede provocar una reducción de puntos.

El equipo de Márquez consiguió su primera victoria el martes 17 de noviembre, pero el triunfo por la mínima diferencia no compensó la pérdida de unidades de la eliminatoria. México avanzó al Final Four de la Nations League y aseguró su participación en la Copa Oro 2027, aunque terminó la Fecha FIFA fuera del top 10 mundial.

¿En qué lugar está México en el ranking FIFA de noviembre de 2026?

La FIFA confirmó que México ocupa el puesto 13 con 1,723.64 puntos, mientras que Colombia ingresó al grupo de las diez mejores selecciones después de ascender una posición. El conjunto sudamericano llegó al décimo lugar con 1,735.90 unidades, tras superar al Tricolor en la actualización correspondiente al 18 de noviembre. Así quedó el top 10 del ranking FIFA de noviembre de 2026:

Posición Selección Puntos 1 España 2,004.48 2 Argentina 1,966.13 3 Francia 1,950.82 4 Inglaterra 1,938.90 5 Marruecos 1,809.37 6 Portugal 1,801.28 7 Brasil 1,800.91 8 Bélgica 1,790.37 9 Países Bajos 1,774.06 10 Colombia 1,735.90 13 México 1,723.64

La actualización también dejó movimientos entre las selecciones que ocupan las primeras posiciones. España conservó el liderato, seguida por Argentina, Francia e Inglaterra, mientras que Marruecos ascendió al quinto puesto y desplazó a Portugal y Brasil. Colombia regresó al top 10 por primera vez desde octubre de 2024.

Rafael Márquez avanza en la Nations League, pero México pierde terreno en la FIFA

La clasificación a semifinales representa el primer objetivo cumplido por Rafael Márquez desde su llegada al banquillo nacional, aunque los resultados ante Jamaica también dejaron cuestionamientos sobre el desempeño colectivo. México recibió tres goles en Kingston y necesitó imponerse en Monterrey para evitar la eliminación del torneo continental.

El siguiente compromiso del Tricolor será ante Estados Unidos en las semifinales de la Concacaf Nations League, programadas para marzo de 2027. El encuentro ofrecerá a México la oportunidad de competir por un lugar en la final y sumar puntos en el ranking FIFA, aunque la cantidad dependerá del resultado y de los movimientos de las demás selecciones.

Por ahora, México cierra la Fecha FIFA de noviembre con un boleto a semifinales, pero fuera de las diez mejores selecciones del mundo. El descenso del décimo al decimotercer puesto representa uno de los primeros retos estadísticos de la gestión de Rafael Márquez, quien tendrá que buscar mejores resultados durante 2027 para recuperar posiciones en la clasificación internacional.