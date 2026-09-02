Juicio de Lindsay Clancy: qué pasa si el jurado no logra un acuerdo, según la ley de Massachusetts

Después de más de 80 testigos y 300 pruebas presentadas, el jurado no ha alcanzado un veredicto sobre el caso de Lindsay Clancy

Jurado del caso Lindsay Clancy no ha logrado un veredicto. Foto: Mel Musto / AFP

El juicio de Lindsay Clancy continúa en incertidumbre. El jurado encargado de determinar su responsabilidad penal, por la muerte de sus tres hijos, comunicó este martes que no podía alcanzar un veredicto unánime. ¿Qué pasa si no lo consigue?

A pesar de que ya era el cuarto día de deliberaciones (no hay un límite de días), el juez William Sullivan ordenó a los 12 miembros del jurado que regresen a deliberar por un quinto día, informó NBC News.

En caso de que el jurado definitivamente no alcance un veredicto, el juicio podría ser anulado. Sin embargo, para entender cuál es el futuro de Lindsay Clancy se deben responder varias preguntas clave. Por ahora, la legislación de Massachusetts y la jurisprudencia estatal permiten al juez adoptar medidas para intentar que continúen deliberando.

Además, antes de enviarlos a un quinto día de análisis del caso, mostró su comprensión ante un juicio extenso. Hubo más de 80 testigos y más de 300 pruebas presentadas, incluyendo unas desgarradoras notas en el teléfono de la acusada.

¿Cuántas veces puede deliberar el jurado en el caso Lindsay Clancy?

Las leyes jurídicas de Massachusetts establecen algo clave: no se trata de la cantidad de días que deliberan, sino la cantidad de veces que regresan ante el juez y comunican que no lograron un veredicto (regla de los dos intentos o two-strike rule).

En el escenario actual, si vuelven una vez más sin haber alcanzado un acuerdo unánime, ya no pueden ser enviados a deliberar otra vez sin su consentimiento. En la práctica, el juez Sullivan también puede leer la instrucción Tuey-Rodriguez, diseñada para un jurado que permanece estancado.

Según la Corte Suprema Judicial de Massachusetts, esta pretende que cada integrante examine de nuevo sus propias conclusiones y escuche con atención las posiciones de los demás. Sin embargo, no obliga a un jurado a votar a favor de una determinada condena.

Esto también significa que no existe una regla automática de “tantos días y después juicio nulo”. El juez tiene cierto margen para determinar si las deliberaciones han sido suficientemente exhaustivas.

Si después de los pasos permitidos por la ley el jurado continúa sin poder alcanzar la unanimidad, el juez puede declarar un ‘mistrial’, conocido en español como juicio nulo o juicio fallido por jurado estancado.

¿Los cargos contra Lindsay Clancy desaparecerían?

Es la pregunta que más llama la atención, pero no, los cargos de Lindsay Clancy permanecen intactos aunque el juicio sea anulado. La nulidad por desacuerdos en el veredicto no es lo mismo que la absolución, por lo que la mujer no sería declarada inocente.

En este escenario, la acusada podría ser sometida a un nuevo juicio, pero es una decisión que debe tomar la Fiscalía.

Cabe aclarar que la solicitud de un nuevo juicio sería con un jurado diferente al que no logró un veredicto, aunque también tendría que valorar el tiempo, los recursos empleados y las posibilidades de obtener un resultado distinto. En el caso de Clancy, el proceso original contó con decenas de testigos y cientos de elementos de prueba, por lo que repetirlo supondría reconstruir buena parte del caso.

¿Qué cargos podría enfrentar Clancy en un nuevo juicio?

Lindsay Clancy, de 36 años, enfrenta tres cargos relacionados con las muertes de sus hijos Cora, Dawson y Callan. La defensa no niega que causó las muertes, pero sostiene que no era penalmente responsable debido a una grave enfermedad mental, específicamente una psicosis posparto.

La Fiscalía, por el contrario, sostiene que la mujer sabía lo que estaba haciendo y que actuó de manera deliberada.

En sus instrucciones al jurado, el juez William Sullivan explicó que los integrantes debían considerar los cargos de asesinato en primer grado y que también podían valorar el asesinato en segundo grado. En ambos escenarios, podría recibir una cadena perpetua.

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