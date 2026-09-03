Así se juega la final de la Leagues Cup 2026: fecha, horario, sede y dónde ver en vivo el Toluca vs Monterrey

Toluca y Monterrey se verán las caras este próximo domingo 6 de septiembre en territorio de los Estados Unidos para definir al campeón de la Leagues Cup

Toluca vs Monterrey, la final de la Leagues Cup | Claro Sports

Tenemos lista la gran final de la Leagues Cup. El torneo que reunió a equipos de la MLS y la Liga MX tendrá en la pelea por el título a Toluca y Monterrey, los dos sobrevivientes que dejaron al fútbol de los Estados Unidos sin representantes y disputarán una corona que en ediciones anteriores quedó en manos de equipos estadounidenses.

El primero que obtuvo el boleto fueron los Diablos Rojos que vencieron al León en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas este miércoles 2 de septiembre con un 2-0 que comandaron Federico Pereira y Federico Viñas.

Más tarde, los Rayados terminaron con el sueño del América tras imponerse en una tanda de penales, luego de un empate 2-2 en el tiempo regular en el Dignity Health Sports Park de Carson California. Monterrey completó la igualada ante las Águilas con goles de Diego Rossi y Lucas Ocampos, resultado que le permitió avanzar a la siguiente instancia y mantener viva la ilusión de conquistar el primer título de la era de Matías Almeyda.

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¿Cuándo y dónde se juega la Final de la Leagues Cup 2026? Toluca vs Monterrey

La gran final se disputará el próximo domingo 6 de agosto, en un partido que pondrá frente a frente a los dos mejores equipos del torneo que reunió a clubes de la Liga MX y la MLS. Por ahora, la organización mantiene pendientes la definición del horario y la sede.

El campeonato, sin embargo, tendrá un incentivo que va mucho más allá del título. El equipo que consiga la victoria en la gran final también asegurará un boleto directo a los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, por lo que el encuentro representará una oportunidad para conquistar la Leagues Cup y, al mismo tiempo, dar un paso importante en la competencia de clubes más importante de la región.

Toluca vs Monterrey, final de la Leagues Cup 2026: ¿Dónde ver en vivo? Canales y streaming

La final de la Leagues Cup será transmitida a través de TUDN y Apple TV, con el título en juego y todo listo para conocer al nuevo campeón de la competencia.

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Toluca vs Monterrey: ¿Cómo llegan a la Final de la Leagues Cup 2026?

Toluca está en la gran final de la Leagues Cup 2026 después de superar un camino que comenzó con una derrota, pero que el equipo de Antonio Mohamed logró enderezar con autoridad. Los Diablos Rojos cayeron 1-0 ante Los Angeles FC en su debut, aunque respondieron con dos triunfos contundentes ante Seattle Sounders (3-0) y FC Dallas (3-1) para avanzar a la fase de eliminación directa. En cuartos de final, el conjunto escarlata volvió a mostrar su solidez con un triunfo 2-0 sobre Austin FC, resultado que confirmó el crecimiento del equipo conforme avanzó el certamen. La defensa se convirtió en uno de sus principales argumentos y la contundencia en momentos clave le permitió llegar a Houston con la posibilidad de disputar el partido por el título.

La clasificación a la final también representa un paso importante para el proyecto de Mohamed, quien busca llevar a Toluca a otro campeonato después de conquistar el Clausura 2025. El técnico argentino encontró en la Leagues Cup una nueva oportunidad para demostrar la competitividad de un plantel que mantiene una base sólida y que ahora presume cuatro victorias en sus últimos cuatro partidos del torneo. Con el 2-0 ante León, obra de Federico Pereira y Federico Viñas, los Diablos Rojos sellaron su boleto a la final y quedaron a un partido de conquistar un título internacional que no consiguen desde la Copa de Campeones de la Concacaf de 2003.

Monterrey llega a la final de la Leagues Cup 2026 con una dosis importante de carácter después de superar tres rondas de eliminación directa y dejar en el camino a América en una dramática tanda de penaltis. Rayados reaccionó a tiempo en la fase de grupos con un triunfo ante Inter Miami y, ya en las rondas decisivas, superó 1-0 a Tigres en el Clásico Regio y 2-1 a Chicago Fire con un gol de Orbelín Pineda en los minutos finales. Ante las Águilas, el equipo de Matías Almeyda volvió a mostrar esa capacidad de respuesta: después de perder la ventaja y quedar 2-1 abajo, encontró el empate por medio de Lucas Ocampos y llevó el partido hasta los penaltis, donde convirtió sus cinco disparos para imponerse 5-4.

El boleto a la final representa un impulso para el proyecto de Matías Almeyda, quien busca conquistar su primer título internacional al frente de Monterrey y devolver al club a los primeros planos después de varios años sin un campeonato. Rayados no levanta un trofeo oficial desde Liga de Campeones de la Concacaf (2021), por lo que el partido ante Toluca representa una oportunidad para poner fin a esa sequía.

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