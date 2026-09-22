Diez años de trabajo, ¿se pierden? El limbo de los tepesianos y su retiro

La SSA aclara si la pérdida del TPS afecta los créditos acumulados durante 10 años de trabajo

El TPS y los créditos de la SSA son puntos distintos. Foto: J. Weiss / Shutterstock

Perder el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos suele arrojar una inquietud que es clave para los inmigrantes: ¿qué ocurre con los años trabajados en el país y las contribuciones realizadas al Seguro Social?

Y el hecho de que el tepesiano haya trabajado 10 años es otro punto determinante. La Administración del Seguro Social (SSA) explica que los empleados acumulan créditos a partir de sus ingresos sujetos a impuestos del Seguro Social, y generalmente necesitan 40 créditos (obtienen cuatro por año) para tener derecho a una jubilación.

Sin embargo, perder esa protección migratoria no significa comenzar de cero en ese aspecto. Según explica la SSA, los créditos acumulados mediante ingresos reportados y con impuestos pagos no se borran automáticamente porque se pierda un TPS.

En este sentido, aclara: el estatus migratorio y el historial de ganancias son asuntos diferentes dentro del sistema de Seguridad Social.

Lo que sí puede cambiar de manera significativa es la posibilidad de continuar trabajando legalmente. Sin embargo, el caso de los inmigrantes de El Salvador, que tuvieron su TPS activo hasta el 9 de septiembre es llamativo, ya cuentan ahora con un alivio migratorio, luego que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicara que “conservan su protección, incluyendo la autorización de trabajo”.

¿Qué pasa con los 10 años de trabajo cuando un tepesiano pierde el TPS?

Lo primero que deben saber los portadores de un TPS, indistintamente del país de origen, es que haber trabajado durante 10 años con TPS no crea por sí mismo un derecho permanente a seguir trabajando en Estados Unidos.

Si desaparece la autorización de empleo y no hay otra base migratoria que le permita trabajar, el inmigrante debe cesar sus labores. En caso de que lo siga haciendo, se arriesga a una infracción laboral y migratoria, incluyendo el empleador.

Ahora bien, los 40 créditos que acumuló durante 10 años de trabajo continúan allí. En 2026, según precisa la SSA, un crédito se obtiene por cada $1,890 dólares de ingresos cubiertos, hasta cuatro anuales cuando se alcanzan $7,560.

Sin embargo, existe otro inconveniente: haber obtenido los 40 créditos no significa automáticamente una pensión determinada ni garantiza que una persona pueda cobrar inmediatamente. La razón principal es que los créditos sirven principalmente para establecer la elegibilidad.

¿Y qué pasa si el tepesiano sale de Estados Unidos?

La SSA, que el 14 de octubre anunciará el Ajuste por Costo de Vida (COLA) para 2027, también establece que los no ciudadanos que cumplen los requisitos pueden recibir beneficios del Seguro Social, pero hay reglas especiales cuando el beneficiario vive fuera de Estados Unidos.

En este apartado, la agencia es clara: “No podemos pagar las prestaciones del Seguro de Jubilación, Supervivencia e Incapacidad a personas que no sean ciudadanas estadounidenses después de seis meses fuera de Estados Unidos”. Luego de ese lapso “suspenderemos sus prestaciones”.

“Sin embargo, podría calificar para una excepción que le permitiría recibir las prestaciones sin visitar Estados Unidos. Si no aplica ninguna excepción, deberá estar presente física y legalmente en Estados Unidos”, se lee en el sitio web de la SSA. Este proceso debe realizarse a través del el Formulario SSA-21, llamado ‘Suplemento a la solicitud de persona fuera de los Estados Unidos’.

En definitiva, un venezolano, hondureño, salvadoreño o haitiano que pierda o ya haya perdido el TPS no debe asumir que sus créditos o contribuciones desaparecieron. Asimismo, tampoco que podrá cobrar su jubilación de inmediato y desde cualquier país sin restricciones.

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