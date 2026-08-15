Lionel Messi en vivo en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Nashville vs Inter Miami

Las Garzas visitan al líder de la Conferencia Este en un partido que puede cambiar la cima de la tabla

Partidos en vivo. Nashville vs Inter | Claro Sports

Inter Miami vuelve a la actividad de la MLS 2026 con una visita de máxima exigencia ante Nashville SC, líder de la Conferencia Este. El partido de este sábado 15 de agosto tendrá como escenario el GEODIS Park y enfrenta a los dos primeros lugares del sector: Nashville suma 40 puntos e Inter Miami aparece inmediatamente detrás con 38, por lo que un triunfo visitante cambiaría las posiciones.

Lionel Messi será titular con Inter Miami ante Nashville. La incógnita quedó resuelta con la publicación de las alineaciones oficiales: el argentino aparece desde el inicio en el ataque de Las Garzas y compartirá el frente ofensivo con Luis Suárez, mientras Rodrigo De Paul, Casemiro y Telasco Segovia también forman parte del once elegido para visitar el GEODIS Park.

Messi vuelve así a una alineación titular después de haber reaparecido como suplente frente a León en la Leagues Cup. Su presencia adquiere especial importancia en un duelo directo por la cima de la Conferencia Este, ya que Inter Miami llega con 38 puntos, apenas dos por debajo de Nashville, que comienza la jornada como líder con 40.

Nashville vs Inter Miami: fecha, hora y dónde ver en vivo a Lionel Messi en la MLS 2026

El encuentro entre Nashville e Inter Miami se disputará este sábado 15 de agosto de 2026 en el GEODIS Park de Nashville, Tennessee. El inicio está programado a las 20:30 horas del Este de Estados Unidos, es decir, 18:30 horas del centro de México.

Para México y el resto de los mercados internacionales, el Nashville vs Inter Miami podrá verse en vivo a través de Apple TV, plataforma señalada oficialmente tanto por la MLS como por el conjunto de Florida. El duelo cobra una dimensión especial debido a que no solamente están en juego tres puntos, sino también el primer lugar de la Conferencia Este y la pelea por el Supporters’ Shield.

Alineaciones confirmadas del Nashville vs Inter Miami: Messi es titular

Nashville SC: Brian Schwake; Reed Baker-Whiting, Maxwell Woledzi, Jeison Palacios, Andy Nájar; Elias Saad, Matthew Corcoran, Edvard Tagseth; Hany Mukhtar, Sam Surridge y Cristian Espinoza.

Brian Schwake; Reed Baker-Whiting, Maxwell Woledzi, Jeison Palacios, Andy Nájar; Elias Saad, Matthew Corcoran, Edvard Tagseth; Hany Mukhtar, Sam Surridge y Cristian Espinoza. Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Facundo Mura, Ian Fray, Gonzalo Luján, Sergio Reguilón; Yannick Bright, Casemiro, Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

Messi en vivo en la MLS 2026: ¿Cómo llegan el Nashville vs Inter Miami?

Nashville afronta el compromiso desde la cima. El equipo dirigido por B.J. Callaghan registra 12 victorias, cuatro empates y solamente dos derrotas en 18 partidos de MLS, para un total de 40 puntos. Además, presenta una de sus mayores fortalezas jugando en Tennessee: antes de esta jornada mantiene un registro de ocho victorias, un empate y ninguna derrota como local, de acuerdo con MLS.

Su último encuentro, sin embargo, terminó con derrota. Nashville cayó 2-1 frente a Monterrey en el cierre de su participación en la Leagues Cup, resultado que decretó su eliminación. En la MLS su rendimiento ha sido mucho más sólido: suma 35 goles a favor y apenas 14 recibidos, la menor cantidad permitida en la liga antes de esta fecha. Sam Surridge encabeza su producción ofensiva con 11 tantos, mientras Hany Mukhtar continúa como otra de las referencias del ataque.

Inter Miami también necesita reaccionar después de su eliminación internacional. Las Garzas perdieron 3-2 contra León en su último partido de Leagues Cup, pero su situación en la MLS es distinta: tienen 38 puntos producto de 11 triunfos, cinco empates y dos derrotas, además de una racha de siete partidos sin perder dentro de la liga.

El conjunto de Florida también presume el mejor rendimiento como visitante de toda la MLS, con ocho victorias, un empate y una derrota fuera de casa. En números ofensivos, Inter Miami suma 45 goles y Messi continúa como su máximo anotador en la temporada regular con 12 tantos. El argentino, Rodrigo De Paul y Telasco Segovia comparten además el liderato interno de asistencias, con ocho cada uno.

MLS 2026: Momios, pronósticos y quién es el favorito para ganar el partido

Los mercados colocan a Nashville como ligero favorito, principalmente por su fortaleza en el GEODIS Park. Una comparación de cuotas publicada este sábado presenta la victoria del cuadro local alrededor de 2.20, el empate en 3.75 y el triunfo de Inter Miami en 2.90, aunque los momios pueden modificarse hasta el inicio del encuentro.

La propia MLS también refleja una ventaja corta para los locales mediante sus probabilidades de mercado: Nashville tiene aproximadamente 43% de opciones de victoria, por 24% del empate y 33% de Inter Miami. Esas cifras fueron compartidas por la liga con datos disponibles al 13 de agosto y refuerzan la idea de un enfrentamiento considerablemente más cerrado de lo que marca la posición de ambos en la tabla.

El pronóstico apunta a un partido cerrado, con Nashville ligeramente por delante por su invicto en casa y su defensa de apenas 14 goles recibidos. Sin embargo, Inter Miami ha ganado ocho de sus diez presentaciones como visitante y cuenta con suficiente producción ofensiva para romper esa tendencia. Pronóstico: Nashville 2-1 Inter Miami, aunque una eventual titularidad de Lionel Messi podría reducir todavía más la diferencia entre ambos.

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