Cuartos de final Leagues Cup 2026, al momento: clasificados de hoy, eliminados y cruces
El panorama de cara a la siguiente ronda del torneo que mide a los equipos de la MLS contra los de la Liga MX
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La Leagues Cup 2026 entra a instancias definitivas. La jornada 3 del torneo que mide a los equipos de la Liga MX contra los de la MLS arranca el martes 11 de agosto, con los últimos partidos de la ronda que definirán a los invitados a los cuartos de final.
Hay algo en juego en cada uno de los 18 partidos restantes y se tendrá que jugar con varias pantallas y calculadora en mano buscando estar entre los cuatro mejores de la tabla y así seguir con vida en el torneo.
¿Qué equipos ya están clasificados a cuartos de final de la Leagues Cup 2026?
La Leagues Cup, el torneo entre clubes de la Liga MX y la MLS, tiene un formato distinto a muchos otros torneos. En la primera ronda, cada equipo disputa tres partidos ante rivales de la otra liga, y hay dos tablas: una para los equipos mexicanos y otra para los del ‘soccer’. Califican los cuatro primeros de cada una.
Tras las primeras dos jornadas de la Leagues Cup, ningún equipo ha asegurado su boleto a la siguiente ronda. Todo puede cambiar con los últimos partidos. Hay 8 equipos de la Liga MX que todavía aspiran por entrar a los cuatro primeros, por 16 de la MLS.
Así se juegan los cuartos de final de la Leagues Cup 2026; partidos al momento
Si la Leagues Cup hubiera terminado tras la jornada 2, estos serían los cruces de cuartos de final, en busca de los tres boletos a la Concachampions que otorga el torneo:
- (1) Austin FC vs (4) León
- (2) Charlotte FC vs (3) Cruz Azul
- (3) Chicago Fire vs (2) FC Juárez
- (4) FC Cincinnati vs (1) América
¿Cuáles son los equipos eliminados de la Leagues Cup 2026?
Tenemos ya 12 equipos que se quedaron sin opciones de calificar a cuartos de final de la Leagues Cup. Por la Major League Soccer, son dos (Minnesota United y Vancouver Whitecaps), mientras que de la Liga MX hay una decena de equipos sin opciones:
- Chivas
- Atlético de San Luis
- Querétaro
- Tijuana
- Santos
- Necaxa
- Puebla
- Pachuca
- Atlas
- Pumas
¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 y quién transmite en vivo?
La Leagues Cup para tras la jornada 3, que concluye el jueves 13 de agosto. Se reanuda la actividad en par de semanas: del 25 al 27 de agosto están programados los partidos de cuartos de final, con días, horarios y sedes por confirmar. Las semifinales se jugarán el 1 y 2 de septiembre, con el partido por el tercer lugar y la final para el día 6.