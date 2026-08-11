Cuartos de final Leagues Cup 2026, al momento: clasificados de hoy, eliminados y cruces

El panorama de cara a la siguiente ronda del torneo que mide a los equipos de la MLS contra los de la Liga MX

Cuartos de final de la Leagues Cup 2026, al momento | Imago7

La Leagues Cup 2026 entra a instancias definitivas. La jornada 3 del torneo que mide a los equipos de la Liga MX contra los de la MLS arranca el martes 11 de agosto, con los últimos partidos de la ronda que definirán a los invitados a los cuartos de final.

Hay algo en juego en cada uno de los 18 partidos restantes y se tendrá que jugar con varias pantallas y calculadora en mano buscando estar entre los cuatro mejores de la tabla y así seguir con vida en el torneo.

¿Qué equipos ya están clasificados a cuartos de final de la Leagues Cup 2026?

La Leagues Cup, el torneo entre clubes de la Liga MX y la MLS, tiene un formato distinto a muchos otros torneos. En la primera ronda, cada equipo disputa tres partidos ante rivales de la otra liga, y hay dos tablas: una para los equipos mexicanos y otra para los del ‘soccer’. Califican los cuatro primeros de cada una.

Tras las primeras dos jornadas de la Leagues Cup, ningún equipo ha asegurado su boleto a la siguiente ronda. Todo puede cambiar con los últimos partidos. Hay 8 equipos de la Liga MX que todavía aspiran por entrar a los cuatro primeros, por 16 de la MLS.

Así se juegan los cuartos de final de la Leagues Cup 2026; partidos al momento

Si la Leagues Cup hubiera terminado tras la jornada 2, estos serían los cruces de cuartos de final, en busca de los tres boletos a la Concachampions que otorga el torneo:

(1) Austin FC vs (4) León

(2) Charlotte FC vs (3) Cruz Azul

(3) Chicago Fire vs (2) FC Juárez

(4) FC Cincinnati vs (1) América

¿Cuáles son los equipos eliminados de la Leagues Cup 2026?

Tenemos ya 12 equipos que se quedaron sin opciones de calificar a cuartos de final de la Leagues Cup. Por la Major League Soccer, son dos (Minnesota United y Vancouver Whitecaps), mientras que de la Liga MX hay una decena de equipos sin opciones:

Chivas Atlético de San Luis Querétaro Tijuana Santos Necaxa Puebla Pachuca Atlas Pumas

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 y quién transmite en vivo?

La Leagues Cup para tras la jornada 3, que concluye el jueves 13 de agosto. Se reanuda la actividad en par de semanas: del 25 al 27 de agosto están programados los partidos de cuartos de final, con días, horarios y sedes por confirmar. Las semifinales se jugarán el 1 y 2 de septiembre, con el partido por el tercer lugar y la final para el día 6.

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