James Talarico sorprende en SNL tras su victoria en Texas

El senador aparece junto a la versión de Donald Trump interpretada por James Austin Johnson en Saturday Night Live

James Talarico, senador demócrata electo por Texas | RONALDO SCHEMIDT / AFP

James Talarico pasó de celebrar una victoria electoral histórica en Texas a compartir escenario con una de las figuras más reconocibles de la televisión estadounidense. El demócrata apareció por sorpresa en la apertura de Saturday Night Live del sábado 7 de noviembre, en un sketch que giró alrededor de los resultados de las elecciones intermedias.

El senador electo entró en escena después de que el Donald Trump interpretado por James Austin Johnson mencionara su nombre con un apodo burlón. La respuesta de Talarico provocó la reacción del público y abrió un intercambio de bromas que terminó con el político pronunciando una de las frases emblemáticas del programa.

La aparición tuvo un contexto adicional: durante su campaña por el Senado, dos entrevistas que Talarico tenía previstas con programas de televisión nocturnos terminaron fuera de la transmisión televisiva y fueron difundidas en YouTube, en medio de la controversia sobre la aplicación de las reglas de igualdad de oportunidades de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

El mensaje de James Talarico a Donald Trump en SNL

El sketch comenzó con Kenan Thompson y Sarah Sherman, en los papeles de Hakeem Jeffries y Chuck Schumer, celebrando los avances demócratas en las elecciones. La escena cambió cuando apareció Trump, interpretado por Johnson, para atribuirse parte de la responsabilidad por los resultados.

Al mencionar a los nuevos integrantes del Senado, el personaje de Trump llamó a Talarico “Talafreako”. El político entró entonces al escenario y respondió: “Ese es el senador Talafreako”, antes de presentarse como el hombre que había estado enviando mensajes a los votantes para pedirles cinco dólares.

La broma dio paso a un intercambio con un tono menos confrontativo. Talarico le dijo al personaje de Trump que, si ambos podían trabajar juntos, sería posible mejorar la vida de los estadounidenses. Después aprovechó la conversación para bromear sobre las aperturas de SNL dedicadas al presidente y preguntó cuántas veces más repetirían el recurso de congelar la escena para darle paso a Trump.

La respuesta fue “infinitas”. Talarico cerró el segmento junto a Johnson con la frase “Live from New York, it’s Saturday Night”, que da inicio oficialmente al programa.

La aparición ocurrió cuatro días después de que Talarico derrotara al republicano Ken Paxton en la elección al Senado por Texas. Su triunfo convirtió al demócrata en el primer candidato de su partido en ganar un escaño senatorial por ese estado desde 1988.

Trump breaks down the midterm election results pic.twitter.com/1yy2ug6Aak — Saturday Night Live (@nbcsnl) November 8, 2026

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Las entrevistas de Talarico que no llegaron a la televisión

La presencia de Talarico en SNL también recordó las dificultades que enfrentó para aparecer en otros programas nocturnos durante la campaña.

En febrero, Stephen Colbert explicó que una entrevista con el entonces representante estatal no sería transmitida por CBS. El conductor atribuyó la decisión a las recomendaciones de los abogados de la cadena, quienes advirtieron que la emisión podía activar las reglas de igualdad de oportunidades de la FCC. La entrevista terminó publicada en el canal de YouTube de The Late Show.

CBS rechazó que hubiera prohibido su transmisión. En un comunicado, la cadena explicó que ofreció al programa alternativas para cumplir con el tiempo correspondiente a otros candidatos, entre ellos la entonces representante Jasmine Crockett. The Late Show decidió difundir la conversación en YouTube en lugar de utilizar esas opciones.

La controversia volvió en septiembre, cuando Jimmy Kimmel anunció que su entrevista con Talarico, entonces candidato demócrata al Senado, tampoco se emitiría por ABC. Kimmel afirmó que la FCC había amenazado a su programa, a la cadena y a sus afiliadas por las decisiones sobre sus invitados. La conversación fue difundida en YouTube; ABC declinó hacer comentarios en ese momento.

El antecedente regulatorio se remonta al 21 de enero de 2026, cuando la oficina de medios de la FCC publicó una guía sobre la aplicación de la obligación de igualdad de oportunidades a las estaciones de televisión abierta. El documento abordó también los programas de entrevistas diurnos y nocturnos y señaló que la exención para ciertos espacios informativos podía no aplicar cuando el contenido, el formato y los participantes estuvieran orientados a favorecer políticamente a un candidato.

La regla, establecida en la legislación federal, busca que los candidatos legalmente calificados que compiten por un mismo cargo tengan oportunidades comparables de acceso a las estaciones de televisión abierta. No exige necesariamente tiempos idénticos, sino condiciones comparables de duración y ubicación. La interpretación de la FCC sobre su aplicación a los programas nocturnos generó desacuerdos entre la comisión, las cadenas y los conductores.

La aparición de Talarico en Saturday Night Live llegó después de la elección y, por tanto, en un escenario distinto al de las entrevistas realizadas durante la campaña. Su participación combinó la celebración de su victoria con una referencia directa al presidente y a la posibilidad de que ambos trabajen juntos durante su próximo periodo en el Senado.

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