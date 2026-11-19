El error de IlloJuan en su directo de GTA 6 provocó carcajadas, memes y uno de los momentos más virales del año

El error de IlloJuan fue visto por cientos de miles de personas | Shutterstock

El lanzamiento de GTA 6 esperaba hacer historia por cifras de ventas y récords de audiencia. Nadie calculó que uno de sus primeros momentos históricos llegaría antes de que el juego arrancara en una consola. El streamer español IlloJuan borró el videojuego por error ante casi medio millón de espectadores y convirtió su desliz en el clip más comentado de la noche.

El malagueño preparó una transmisión especial para la medianoche del estreno. A diferencia de otros creadores que recurrieron al truco de cambiar la región de su consola a Nueva Zelanda para jugar unas horas antes, él prefirió respetar la hora oficial en España. Descargó los más de 200 GB que ocupa el título en su PlayStation 5 y esperó la cuenta atrás con su comunidad encendida.

Histórico.



Las 00:01, GTA VI recién salido en España, medio millón de espectadores e IlloJuan borra el juego en directo.



"ACABO DE BORRAR EL JUEGO. HISTÓRICO LO MÍO. LE HE DADO A ELIMINAR POR MEMORIA MUSCULAR. ESTO ES LOQUÍSIMO LO QUE ME ACABA DE PASAR. 80 MINUTOS PARA… pic.twitter.com/bYKjMvqFyx — Terreno Viral (@terrenoviral) November 18, 2026

Cuando el reloj marcó la hora y todo parecía listo, los nervios le jugaron una mala pasada. Lo que debía ser su primera partida terminó en una escena que ya recorre todas las redes sociales y que el propio Juan definió con una frase que resume la noche. “Histórico lo mío, se me ha ido la olla”.

¿Qué pasó en el directo de IlloJuan con GTA 6?

El streamer inició el juego apenas pasada la medianoche en España. En pantalla apareció una imagen gris que solo le pedía presionar la X de su mando y el mensaje «continuar», algo que le extrañó. “¿Ya se me ha bugeado el juego? Sería impresionante”, dijo ante la cámara, sonriendo nervioso.

Esa sospecha de que el juego fallaba lo llevó a tomar una decisión rápida. Juan pensó que lo mejor era cerrar la aplicación y abrirla de nuevo desde el menú principal de la consola, la solución clásica para cualquier arranque raro. Pero la prisa y la tensión del momento le impidieron leer con calma las opciones del menú emergente de PS5.

El contexto agrava la escena. El malagueño llevaba años hablando de GTA 6 y de cómo su vida social desaparecería una vez que el juego llegara a sus manos. Tras una espera de más de una década desde GTA V, su primera partida duró menos que el pestañeo con el que aceptó la opción equivocada.

¿Cómo desinstaló GTA 6 sin darse cuenta?

Al abrir el menú del juego en la PlayStation 5, IlloJuan buscó la opción de cerrar juego. En su lugar, el dedo se le fue hasta eliminar, una alternativa que aparece mucho más abajo en ese mismo menú. La consola le pidió confirmar si quería borrar el título y él aceptó sin reparar en el texto.

El error quedó al descubierto unos segundos después. Al volver al menú de inicio de la consola, el logo de GTA 6 ya no aparecía en la pantalla. Juan soltó un grito de frustración mientras comprendía que había borrado los 200 GB de instalación. “Acabo de borrar el juego. Le he dado a eliminar por memoria muscular. Esto es loquísimo lo que me acaba de pasar”, contó en directo, sin demasiado crédito aún sobre lo ocurrido.

El streamer calculó que la descarga le tomaría más de una hora y su transmisión se convirtió de forma improvisada en un directo de reinstalación. No fue su único problema de la noche, porque tras recuperar el juego el título le funcionó con lentitud y cortes hasta que tuvo que cortar la emisión.

¿Cuántas personas vieron el momento en directo?

El error ocurrió en un momento clave pues en ese punto IlloJuan estaba frente a una audiencia que rondaba el medio millón de espectadores conectados al directo.

La repercusión no terminó con la transmisión. El fragmento saltó a X, TikTok, Instagram y YouTube en cuestión de minutos y acumuló miles de reproducciones en cada plataforma. El chat estalló en risas al instante y los espectadores convirtieron el garrafal error en memes, comentarios y recortes que siguen en circulación.

La noche tuvo otros momentos destacados, desde el maratón de DjMario hasta los directos de quienes jugaron antes con el truco de Nueva Zelanda. Ninguno alcanzó la velocidad de propagación del tropiezo de IlloJuan. A las 00:01, con el juego recién estrenado en España, su error ya era el clip del lanzamiento.

¿Cómo reaccionaron AuronPlay, TheGrefg y la comunidad?

Los grandes nombres del streaming español no tardaron en enterarse. AuronPlay, que también transmitía el estreno, soltó entre risas la frase que resume la noche. “En lugar de arrancar el juego lo ha borrado, ¡¿Qué ha hecho IlloJuan?!”, exclamó cuando su hermano le avisó del aprieto del malagueño.

AuronPlay se entera del gran error de Illojuan, borrar GTA 6 en lugar de arrancar el juego. Un momento histórico para Illojuan. pic.twitter.com/dZAPP9NzyP — NextClipDaniel (@NextClipDaniel) November 19, 2026

TheGrefg reaccionó con incredulidad y hasta le retó a repetir la hazaña. “¿Qué hace? ¿¡Tú eres tonto?! Pero si es la tercera opción, no es tan fácil darle tan rápido”, comentó en su propio directo, sin salir del asombro ante el error de su antiguo rival en la Velada del Año.

El clip se ha convertido en un pequeño fenómeno por una razón sencilla. Años de espera, una cuenta atrás interminable y medio millón de testigos terminaron en el mismo gesto torpe que cualquiera puede cometer en su casa. El juego se vuelve a descargar. El clip, en cambio, ya forma parte de la historia de Twitch en español.

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