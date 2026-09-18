Mochila de emergencia 2026: estos son los artículos y documentos que no debe de faltar  

Conoce qué artículos y documentos debes guardar en tu mochila de emergencia antes del Segundo Simulacro Nacional 2026

¿Qué artículos meter a una mochila de emergencia para sismo? | Claro Sports

Este sábado 19 de septiembre se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2026, ejercicio que busca reforzar los protocolos de prevención y respuesta ante un sismo. Como parte de la preparación, uno de los elementos más importantes es contar con una mochila de emergencia lista y en un lugar de fácil acceso.

Además de artículos básicos de supervivencia, las autoridades recomiendan resguardar documentos personales y familiares en formato digital para facilitar su recuperación en caso de una emergencia. Aquí te contamos qué debe tener una mochila de emergencia y cuáles son los documentos que conviene proteger.

¿Qué es una mochila de emergencia para sismo?

Una mochila de emergencia para sismo es un kit de artículos básicos de supervivencia para utilizarse en caso de una evacuación o una situación de emergencia provocada por un movimiento sísmico. Su función es facilitar el acceso inmediato a recursos esenciales cuando los servicios, las comunicaciones o el traslado pueden verse afectados.

Contar con una mochila de emergencia permite reaccionar con mayor rapidez y organización ante un sismo, especialmente durante las primeras horas posteriores al evento. Lo recomendable es mantenerla en un lugar accesible, conocido por todos los integrantes del hogar y revisarla periódicamente para asegurarse de que se encuentre en buenas condiciones.

¿Qué debe de tener una mochila de emergencia para sismo? Lista de artículos y documentos

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, hay 10 elementos indispensables para una mochila de emergencia. Las necesidades pueden variar dependiendo de cada familia o individuo, pero los esenciales incluyen:

Linterna Radio Botellas de Agua Alimentos no perecederos (comida enlatada) Ropa abrigadora y zapatos extra Encendedor o cerillos Silbato Fotocopia o un USB con todos tus documentos (mochila digital) Copia de las llaves de tu casa Medicinas

En caso de tener un bebé en la familia, deben incluirse productos especiales como latas de leche, biberones, papillas, medicinas y pañales. Otras de las recomendaciones incluyen: batería portátil cargada, un botiquín de primeros auxilios, lista de teléfonos de emergencia, dinero en efectivo, artículos de higiene personal.

De igual forma, se recomienda cargar con la mochila digital, con copias de todos los documentos importantes. Esta se puede almacenar en una memoria USB, un disco duro o un teléfono celular. Los archivos electrónicos que recomienda la Protección Civil de la Ciudad de México son:

INE Pasaporte Actas de nacimiento y matrimonio CURP Comprobante de domicilio Escrituras o documentos de la vivienda Factura y documentos del automóvil Pólizas de seguros Información de cuentas bancarias, créditos e Infonavit Identificaciones de todas las personas de la familia Fotografías recientes de cada miembro de la familia

Además, se recomienda escanear y almacenar certificados de estudios, cartilla de vacunación, carnet de salud y facturas de bienes materiales importantes. La USB o disco duro debe ser colocado dentro de una bolsa hermética, para evitar cualquier daño de agua y guardada dentro de la mochila de emergencia.

¿Cuándo será el Segundo Simulacro Nacional 2026 y a qué hora sonará la alerta sísmica?

El Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo este sábado 19 de septiembre. La alerta sísmica sonará en los altavoces oficiales además del sistema de difusión para teléfonos celulares a las 12:00 horas. La hipótesis presenta un sismo de magnitud 7.7, con epicentro en Tehuacán Puebla.

Durante el simulacro, las autoridades recomiendan mantener la calma, no correr, gritar ni empujar y evacuar de manera ordenada si se encuentra en una zona con salida rápida. En caso de que no sea posible salir con seguridad, se debe permanecer dentro del inmueble en una zona de menor riesgo, lejos de ventanas, espejos, libreros u objetos que puedan caer, además de evitar el uso de elevadores y utilizar únicamente las escaleras.

Para quienes se encuentren en transporte público, el Metro detendrá los trenes en la estación más cercana y los usuarios deberán replegarse en los andenes sin rebasar la línea amarilla, mientras que las unidades de Metrobús, Trolebús y RTP se detendrán y el Cablebús reducirá la velocidad o realizará una parada de seguridad.

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