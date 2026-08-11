Alexis Sánchez llega a la MLS: CF Montréal tendría acuerdo por el delantero chileno

El club lanzó un guiño sobre su fichaje en redes sociales aunque todavía no lo anuncia de manera oficial

Alexis Sánchez dejará Europa para llegar a la MLS | Imago7

Alexis Sánchez estaría muy cerca de comenzar una nueva etapa de su carrera en Norteamérica. De acuerdo con Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en el mercado de fichajes, el CF Montréal llegó a un acuerdo para incorporar al delantero chileno como agente libre y con un contrato por dos temporadas. El movimiento significaría el final de su etapa con el Sevilla y su primera experiencia como futbolista en la MLS

El movimiento llevaría al “Niño Maravilla” por primera vez a la Major League Soccer y, específicamente, a un club canadiense. Montréal compite dentro de la Conferencia Este de la MLS y participa en la liga desde 2012, aunque utiliza su actual denominación de Club de Foot Montréal desde 2021. La llegada del chileno significaría una de las incorporaciones de mayor nombre en la historia reciente de la franquicia.

A sus 37 años, Sánchez cambiaría Europa por Norteamérica después de haber competido en cuatro de las cinco principales ligas del Viejo Continente. El atacante pasó por España, Inglaterra, Italia y Francia, defendiendo a instituciones como Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán, Olympique de Marsella, Udinese y Sevilla. Su recorrido europeo comenzó después de que Udinese adquiriera sus derechos y lo cediera inicialmente a Colo Colo y River Plate.

La posible contratación también representa un movimiento importante para una MLS que durante los últimos años ha buscado incorporar futbolistas con amplia experiencia internacional. Sánchez llegaría después de cerrar su segunda etapa en el fútbol español con Sevilla y con una carrera en la que conquistó campeonatos en España, Inglaterra e Italia. Durante sus 18 temporadas consecutivas en Europa acumuló 16 títulos.

Su trayectoria con la selección chilena también respalda el peso que tendría dentro del vestidor canadiense. Alexis formó parte de la generación que llevó a Chile a conquistar sus dos primeras Copas América, primero como anfitrión en 2015 y posteriormente en la Copa América Centenario de 2016 disputada en Estados Unidos. Aquellos campeonatos marcaron uno de los periodos más importantes en la historia de La Roja.

Para CF Montréal, su incorporación supondría sumar experiencia y liderazgo a un proyecto que busca ganar terreno dentro de la MLS. El equipo canadiense terminó la temporada 2025 en el lugar 13 de la Conferencia Este y fuera de los playoffs, por lo que la llegada de un futbolista con el recorrido de Sánchez elevaría las expectativas alrededor del plantel.

Todos los clubes de Alexis Sánchez como futbolista profesional

Cobreloa

Colo Colo

River Plate

Udinese

Barcelona

Arsenal

Manchester United

Inter de Milán

Olympique de Marsella

Sevilla

En ese recorrido hubo capítulos especiales. Udinese fue el club que lo llevó al fútbol europeo después de sus primeros pasos en Chile y sus préstamos en Colo Colo y River Plate; posteriormente dio el salto al Barcelona, antes de continuar por Arsenal y Manchester United. Sánchez también vivió dos etapas con el Inter de Milán y regresó al Udinese antes de incorporarse al Sevilla para la temporada 2025-26.

La operación con Montréal todavía se encontraba pendiente del anuncio formal del club al momento de los últimos reportes. Sin embargo, la institución canadiense alimentó las versiones al publicar en sus redes sociales un video en el que apareció la referencia “ALEXIS 10”.

De concretarse la contratación, Canadá se convertirá en el siguiente destino de una carrera que comenzó en Cobreloa y que posteriormente llevó a Alexis Sánchez por algunos de los principales escenarios del fútbol mundial. Después de Chile, Argentina y cuatro de las grandes ligas europeas, el delantero estaría listo para afrontar su primera experiencia en Norteamérica y convertirse en una de las nuevas figuras de CF Montréal dentro de la MLS.

TE PUEDE INTERESAR: