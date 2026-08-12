¿Qué es una ruptura de ligamento cruzado, síntomas y cuánto tiempo tarda la recuperación?

La lesión puede comprometer la estabilidad de la rodilla y obligar a una rehabilitación de varios meses antes de volver a competir

Ruptura de ligamento: síntomas, causas y cuánto tarda la recuperación. Claro Sports

Los Pumas de la UNAM sufrieron un duro golpe luego de que se informara que Sebastián Cordóva se pierde todo el torneo por una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, pero qué es la LCA y cómo afecta a los deportistas. La ruptura del ligamento cruzado anterior es una de las lesiones de rodilla más frecuentes entre futbolistas y deportistas que realizan cambios bruscos de dirección, frenadas, giros o saltos. Puede tratarse de un desgarro parcial o completo y, dependiendo de su gravedad, puede requerir desde rehabilitación hasta una cirugía de reconstrucción.

En el fútbol, esta lesión suele generar especial preocupación porque afecta directamente la estabilidad de la rodilla y puede impedir que el jugador continúe compitiendo. Entre las señales más comunes aparecen dolor, inflamación, sensación de inestabilidad y dificultad para apoyar la pierna lesionada. En algunos casos, el deportista también puede percibir un sonido parecido a un “crujido” en el momento en el que ocurre la lesión.

La recuperación no tiene un plazo idéntico para todos los pacientes. Cuando existe una reconstrucción quirúrgica del LCA, la rehabilitación se divide en diferentes etapas y el regreso a la actividad deportiva depende tanto del tiempo transcurrido como de la recuperación de fuerza, movilidad, estabilidad y confianza en la rodilla. Una guía especializada sitúa el retorno progresivo al deporte alrededor de los seis a nueve meses, aunque cada caso debe ser evaluado de manera individual.

¿Qué es una ruptura de ligamento cruzado y por qué es una de las lesiones más dolorosas en el fútbol?

El ligamento cruzado anterior se encuentra en la parte central de la rodilla y cumple una función fundamental para mantener estable la articulación. Entre otras tareas, ayuda a impedir que la tibia se desplace hacia adelante respecto al fémur. Una lesión ocurre cuando el ligamento se estira en exceso o se rompe de manera parcial o completa.

En el fútbol puede producirse después de una desaceleración repentina, un cambio brusco de dirección, un giro, un mal aterrizaje después de un salto o un impacto directo sobre la rodilla. Precisamente por la frecuencia con la que un futbolista realiza estos movimientos, el LCA está sometido a una exigencia considerable.

La lesión puede provocar dolor y una inflamación importante debido al sangrado interno de la articulación. También limita la movilidad y puede generar una sensación inmediata de inestabilidad. No obstante, la intensidad del dolor puede variar entre pacientes, por lo que no es correcto asumir la gravedad de la lesión únicamente por cuánto duele. El diagnóstico debe realizarlo un especialista y puede requerir estudios como una resonancia magnética.

Otro de los factores que vuelve especialmente delicada esta lesión para un futbolista es que una rodilla inestable puede dificultar el regreso al mismo nivel competitivo y aumentar el riesgo de sufrir otros daños dentro de la articulación. Las lesiones del LCA también pueden presentarse junto con afectaciones en otros ligamentos o en los meniscos.

¿Cuáles son los síntomas de una ruptura de ligamento cruzado?

Los síntomas pueden variar según el grado de la lesión, pero existen varias señales características. Los síntomas tempranos son un sonido o sensación de crujido, inflamación evidente durante las primeras horas, dolor al intentar apoyar el peso sobre la pierna, dificultad para continuar practicando deporte y sensación de inestabilidad.

La rodilla también puede sentirse como si fuera a “ceder” o aflojarse al caminar o realizar determinados movimientos. En los casos más importantes, la inflamación y el dolor pueden limitar la flexión y extensión de la articulación.

Ante una lesión seria de rodilla, la recomendación es suspender la actividad deportiva y buscar valoración médica. Una resonancia magnética puede utilizarse para confirmar una lesión del LCA y determinar si existen otros daños asociados.

¿Cuánto tiempo tarda un futbolista en recuperarse una ruptura de ligamentos?

El periodo de recuperación depende de la gravedad de la lesión, de si existen daños asociados y del tratamiento elegido. En una reconstrucción quirúrgica del ligamento cruzado anterior, la rehabilitación suele ser progresiva y no se basa únicamente en cumplir determinado número de meses.

Durante las primeras semanas, el objetivo es controlar el dolor y la inflamación, recuperar la movilidad y evitar la pérdida excesiva de musculatura. Entre las semanas posteriores y los primeros meses se aumenta de manera gradual el trabajo de fuerza, estabilidad y propiocepción.

Entre aproximadamente los tres y cinco meses puede comenzar una preparación progresiva para volver a correr, siempre que se hayan cumplido los criterios funcionales indicados por los especialistas. Más adelante se incorporan saltos, cambios de dirección y ejercicios específicos del deporte.

El regreso progresivo a la actividad deportiva puede plantearse desde aproximadamente los seis o siete meses, mientras que el retorno a la competición puede extenderse hacia los siete a nueve meses. Para recibir el alta deportiva se valoran factores como la fuerza de cuádriceps e isquiotibiales, la ausencia de dolor e inflamación, la estabilidad, la biomecánica en los cambios de dirección y la confianza del jugador en la rodilla.

Por ello, dos futbolistas con la misma lesión pueden necesitar tiempos diferentes antes de regresar a un partido oficial. Los plazos son orientativos y el retorno debe basarse en criterios médicos y funcionales, ya que acelerar el proceso sin haber recuperado completamente la rodilla puede incrementar el riesgo de una nueva lesión.

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