La historia detrás del oro: Juan Camilo Romero y la realidad del rugby en Colombia

Claro Sports habló en exclusiva con Juan Camilo Romero, jugador de la Selección Colombia de Rugby, quien se consagró campeón centroamericano.

Juan Camilo Romero, en exclusiva | Claro Sports | Gemini IA

Uno de los deportes que más alegrías le ha brindado a Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 ha sido el rugby 7. Tanto en la rama masculina como femenina, los ‘cafeteros’ se colgaron la medalla de oro. Claro Sports habló en exclusiva con una de las grandes figuras de la Selección Colombia masculina.

Juan Camilo Romero, jugador de la ‘tricolor’, se consagró campeón centroamericano a sus 23 años. El número nueve fue uno de los grandes destacados en todo el camino del equipo amarillo, azul y rojo. El colombiano, quien hace parte de los Black Goats Rugby (NGO), fue titular en cuatro de los seis partidos que disputó el conjunto ‘tricolor’.

¿Cuál es el sentimiento tras ser campeón centroamericano de rugby?

“Es un sueño hecho realidad. Desde que comencé a jugar rugby siempre me ha gustado ganar y ahora poder lograrlo en unas justas tan importantes como los Juegos Centroamericanos y del Caribe me llena de mucha satisfacción a mi y a todos mis compañeros” afirmó Juan Camilo Romero.

Jugador de la Selección Colombia de Rugby 7 | Foto: Juan Camilo Romero

¿Cómo fue la preparación para estos Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

“Venimos trabajando primero en nuestras regiones. Hacemos trabajos específicos tanto en el gimnasio como en el terreno de juego. Luego, estuvimos concentrados en Barranquilla donde ya estaba todo el equipo estaba reunido y ahí realizamos trabajos de gimnasio todos los días. Algunos días era doble jornada de entrenamiento en cancha” señaló el jugador de la Selección Colombia de Rugby.

¿Cuál fue el mayor reto en estos Juegos Centroamericanos 2026?

“La mayor dificultad en estos centroamericanos fue que yo estaba bastante enfermo. El día de la final estaba con fiebre y mucha tos. Entonces esa sensación de sentir que te duele todo el cuerpo y que no puedes fue muy difícil. Pero cuando empieza el partido estás enfocado en ganar y eso es algo extremadamente satisfactorio para mí” dijo Juan Camilo Romero.

¿Qué ha sido lo más difícil de practicar este deporte?

“Lo más duro es que el rugby es un deporte que tiene muchísimo contacto y es de acelerar. Entonces en un momento estás atacando, llevas el balón luego te taclean. Y en menos de 10 segundos ya estás otra vez tocando el balón ya sea para pasarlo o no. También hay que estar concentrado al 100 % para siempre estar dispuesto a las transiciones, en cualquier momento puedes estar atacando y luego pasar a defender” comentó el deportista de 23 años.

Selección Colombia de Rugby en acción | Foto: Juan Camilo Romero

¿Cómo fueron sus inicios en el rugby?

“Cuando tenía unos 11 años estaba jugando fútbol en la calle con unos amigos. El balón se nos fue para una casa y la señora nos lo quitó. Entonces nosotros no teníamos nada más que hacer y de ahí un amigo que había entrenado nos dijo que por qué no íbamos a jugar rugby y todos dijimos que sí. A mí la verdad no me gustó mucho, pero luego con el tiempo forje amistades que me hicieron convertirme en un apasionado del rugby” afirmó Juan Camilo Romero.

¿Cómo es un día de Juan Camilo Romero?

“Me despierto con la mejor actitud. Me baño, me ordeno (hay días en los que debo entrenar a las 6am con Antioquia esos son los lunes y miércoles). Cuando no entreno voy a desayunar luego salgo a trabajar (tengo un trabajo informal) a medio día voy a almorzar y por ahí a eso de las tres o cuatro de la tarde voy a hacer trabajo de gimnasio que nos envían de la Selección Colombia. Los martes y jueves tengo entreno con mi club (fénix rugby club) de nueve a once de la noche. Y de ahí regreso a mi casa me baño y me acuesto” reveló una de las piezas claves del título centroamericanos de Colombia en el Rugby 7 de los Juegos Centroamericanos 2026.

¿Cuándo se dio cuenta que el rugby era su pasión?

“Porque el rugby ha sido el camino donde he forjado mi carácter, disciplina y ganas de salir adelante. Además, cuando estoy jugando y entrenando pierdo la noción del tiempo. Este deporte no solo me hace feliz, sino que también me divierte. Es el lugar y la actividad en donde puedo dejar de pensar en mi vida cotidiana” comentó Juan Camilo Romero.

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